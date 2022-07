WAC-Profivertrag für Pascal Müller

Der 19-jährige Pascal Müller erhält seinen ersten Profivertrag beim RZ Pellets WAC. Der Mittelfeldspieler wird mit einem Vertrag über 3 Jahre ausgestattet. Bereits in...

Der 19-jährige Pascal Müller erhält seinen ersten Profivertrag beim RZ Pellets WAC. Der Mittelfeldspieler wird mit einem Vertrag über 3 Jahre ausgestattet.

Bereits in der abgelaufenen Saison durfte Müller, der beim WAC die gesamte Akademie durchlief, regelmäßig bei den Profis mittrainieren. Nachdem er auch in der Vorbereitung auf die neue Saison zu überzeugen wusste, wird dies nun mit seinem ersten Profivertrag im Lavanttal belohnt. In der vergangenen Saison absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler 20 Spiele für unsere Amateure in der Regionalliga Mitte. Der gebürtige Osttiroler wird bei den Profis mit der Rückennummer 14 auflaufen.

Pascal Müller:

„Ich bin sehr froh darüber, den Sprung zu den Profis geschafft zu haben. Damit ist aber nur der erste Schritt getan, denn nun gilt es mich stetig weiterzuentwickeln und mir regelmäßig Einsatzminuten zu erarbeiten.“

Christian Puff, Vize-Präsident: