FC Seoul füllt das Stadion mit Sexpuppen

Der südkoreanische Hauptstadtklub FC Seoul wollte in Zeiten der Corona-Krise für einen Blickfang sorgen. Und im Grunde funktionierte das auch perfekt – hätte man nicht auch ein paar Sexpuppen ins Stadion gesetzt, wäre die öffentliche Aufmerksamkeit sicher nicht so groß gewesen, als wären nur Mannequins auf den Tribünen platziert worden.

Der Klub hat sich mittlerweile für den Fauxpas entschuldigt und beschuldigt den Lieferanten. Letzterer wiederum beschuldigt den Klub 🙂

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It’s not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL

