Super League: Chemie Leipzig und Bray Wanderers sind NICHT dabei

Die Information, dass die teilweise größten Klubs der Welt eine „Super League“ gründen werden, ließ die Wellen seit gestern hochgehen. Einige kleine Klubs verlautbarten über die sozialen Netzwerke bereits mit einem Augenzwinkern, dass sie nicht an dem Bewerb teilnehmen werden.

Hier die besten Tweets mit Absagen an das neue, umstrittene Megaturnier.

Lasst Euch vom Namen #SuperLeague nicht in die Irre führen: Wir machen da nicht mit. Und sind auch nicht gerade traurig drum. Was für eine #SuperLiga soll das ohne den geilsten Club der Welt schon sein? 🤷🏻‍♂️ Hier kommt die Tabelle einer deutlich relevanteren Liga 👇#f95 | 🔴⚪️ pic.twitter.com/HcghbFfb6L — Fortuna Düsseldorf (@f95) April 19, 2021

Wir freuen uns sehr euch mitteilen zu können, dass wir keines der 12 Gründungsmitglieder der #SuperLeague sind! — BSG Chemie Leipzig (@nur_die_bsg) April 19, 2021

We wish to confirm that we will not be taking part in any European Super League. — Bray Wanderers FC (@BrayWanderers) April 18, 2021

Klarstellung: Der #sv98 steht für eine europäische #SuperLeague nicht zur Verfügung. Wir glauben weiterhin, dass wir uns auf sportlichem Weg für den europäischen Wettbewerb qualifizieren können. Irgendwann. Vielleicht. P.S: Hören Sie auf, uns ständig anzurufen, Florentino Perez. — SV Darmstadt 98 (@sv98) April 19, 2021

STATEMENT | ESL Despite the club’s two 4-0 victories this week, we can confirm that we will not be seeking membership to the newly uncovered ‚European Super League‘ and will continue our quest to reach the EFL. The club will be making no further comment. 🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/Qqf9i2GeFf — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) April 18, 2021

We can confirm that that club will not be taking part in the European Super League.#YCFC 🔴🔵 — York City FC (@YorkCityFC) April 18, 2021

🗣 Crawley Town Football Club would like to confirm that despite the rumours, we are not one of the six clubs in mention and will not be seeking membership to any #SuperLeague. The club will make no further comment at this time. #TownTeamTogether🔴 https://t.co/kdxJpWsyjy — Crawley Town FC (@crawleytown) April 18, 2021

Comunicado Oficial: We are not one of 12 Founding Clubs of the European Super League. Support local 🤝💙 pic.twitter.com/oMdI8TSgfs — Eastleigh FC (@EastleighFC) April 18, 2021

Cari membri fondatori della #SuperLeague stiamo valutando attentamente la vostra proposta di entrare a far parte di questa nuova competizione; nonostante alcuni dubbi circa il progetto, vi daremo una risposta definitiva nei prossimi giorni. — FC Lugano (@FCLugano1908) April 19, 2021