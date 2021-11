Alles, was Sie wissen müssen, um Ihre Gewinnchancen im 7Signs Casino zu erhöhen

Wenn es eine Sache gibt, die jeder über Glücksspiele weiß, dann ist es, dass das Haus immer gewinnt. Während Casinos wie 7Signs: https://7signs.com/de/ immer...

Wenn es eine Sache gibt, die jeder über Glücksspiele weiß, dann ist es, dass das Haus immer gewinnt. Während Casinos immer einen Gewinn erzielen, heißt das nicht, dass Sie nicht gewinnen können.

Vor einem halben Jahrhundert veröffentlichte der Mathematiker Edward Thorp ein bahnbrechendes Buch, in dem er darlegte, wie ein Spieler Kartenzählen nutzen kann, um sich einen Vorteil im Spiel Blackjack zu verschaffen, indem er die in einem Deck verbleibenden Karten im Auge behält.

Casinos sind Unternehmen und arbeiten, indem sie eine Marge aufbauen – oft als Hausvorteil bezeichnet. Wenn Sie Roulette spielen und auf eine einzelne Zahl setzen, erhalten Sie eine Quote von 35-1, während die wahren Quoten in Europa 36-1 und in den USA 37-1 betragen.

Die Tatsache, dass Sie weniger als die wahren Gewinnchancen erhalten, ist der Hausvorteil und erklärt, warum das Casino langfristig Geld verdient.

Was Sie über das Kartenzählen wissen müssen

Beim Blackjack besteht das Ziel des Spielers darin, eine Kartenhand zu erreichen, deren Punkte näher an 21 liegen als die des Dealers, jedoch ohne 21 zu überschreiten beeinflussen, was in zukünftigen Händen passiert.

Das Kartenzählen basiert auf der Tatsache, dass ein großer Anteil hoher Karten (wie Zehner, Buben, Damen und Könige, die alle zehn Punkte wert sind) im ungespielten Deck die Chancen des Spielers statistisch verbessert.

Dies liegt daran, dass ein Spieler entscheiden kann, keine neue Karte zu einer Hand wie 16 zu ziehen, aber das Casino ist dazu gezwungen, da es strengen Regeln folgt. Wenn ein hoher Anteil an hohen Karten im ungespielten Kartendeck übrig ist, hat der Dealer eine größere Chance auf Busting (über 21).

Dies kann mit einer „Grundstrategie“ kombiniert werden – entwickelt aus Computersimulationen von Millionen von Blackjack-Händen – die dem Spieler die beste Aktion für jede mögliche Kartenkombination sagt.

Die Kombination von Kartenzählen und grundlegender Strategie kann einem Spieler helfen, den (langfristigen) Hausvorteil von 2,7% zugunsten des Casinos in einen Vorteil von etwa 1% für den Spieler umzuwandeln. Sobald Sie diesen Vorteil haben, können Sie Ihren Einsatz natürlich erhöhen.

Um ein einfaches Beispiel zu geben, wenn Sie die Basisstrategie spielen und eine Zehn und eine Sechs bekommen und der Dealer eine Drei hat (eine der Karten des Dealers ist für den Spieler sichtbar), würden Sie stehen bleiben (keine weitere Karte nehmen).

Wenn Sie Karten zählen und wissen, dass mehr niedrige Karten gespielt wurden, könnten Sie sich jetzt entscheiden, Ihren Einsatz zu erhöhen.

Kartenzähl Techniken

Das High-Lo-System

Eine der profitabelsten und vielleicht einfachsten Möglichkeiten, Karten zu zählen, ist die Hi-Lo-Strategie. Das System ist im Grunde eine Technik des laufenden Zählens, bei der jeder Karte ein bestimmter Wert zugewiesen wird.

Das System wird verwendet, um zu unterscheiden, wenn das Verhältnis von Karten mit hohem und niedrigem Wert in den Blackjack-Decks unausgewogen ist.

Ein Deck mit einer Mehrheit von hochwertigen Karten ist eine sehr profitable Situation für den Spieler, da es die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Dealer pleite geht.

Der wahre Count

Ein zweiter Faktor, den Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie versuchen, den Saldo des Blackjack-Decks zu bestimmen, ist die Anzahl der verbleibenden Karten im Deck.

Je näher Sie dem unteren Ende des Decks kommen, desto genauer wird Ihre Zählung sein. Indem Sie Ihre laufende Zählung durch die ungefähre Anzahl der verbleibenden Decks teilen, erhalten Sie eine genauere Zählung – oder die „wahre Zählung“.