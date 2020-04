Betiton.com – Mit AI die beste Online-Wetterfahrung erleben

Vielleicht haben Sie die gleichen alten Wettseiten, die Sie bisher benutzt haben, satt. Zum Glück gibt es frischen Wind, die auch für Fußballer interessant...

Vielleicht haben Sie die gleichen alten Wettseiten, die Sie bisher benutzt haben, satt. Zum Glück gibt es frischen Wind, die auch für Fußballer interessant sein könnte.

Betiton ist der neueste Zugang der Online-Glücksspielwelt und erobert den Markt bereits im Sturm. Die Webseite ist im Besitz von Sharp Connection Ltd, einem in Malta ansässigen und registrierten Unternehmen. Dort besitzt es eine von der maltesischen Glücksspielbehörde bereitgestellte Lizenz.

Die Spiele von Betiton.com werden von einem voll lizenzierten Betreiber mit Sitz in Malta betrieben: Aspire Global International LTD. Speziell für Großbritannien ist der Inhaber der Betiton-Lizenz die AG Communications Limited, die von der britischen Glücksspielkommission lizenziert und reguliert wird.

In Europa ist die Website GDPR-konform, während sie außerhalb Europas den länderspezifischen Gesetzen folgt. Wie üblich ist es dem Benutzer überlassen, alle länderspezifischen Bestimmungen zu befolgen, denen er selbst unterliegt, einschließlich des gesetzlichen Mindestalters für das Spielen.

Wer ist Betiton?

Betiton wurde im März 2020 eingeführt und sie sind täglich bemüht, das Spielerlebnis zu verbessern und immer mehr Spiele in unser Portfolio aufzunehmen. Die Megamarke Betiton.com igaming ist gerade mit über 12 Versionen ihrer Webseite gestartet und bietet alle wichtigen Glücksspielversionen, sowie zahlreiche Wettoptionen für Sportfans an.

Das Ziel von Betiton besteht darin, allen Spielern auf der ganzen Welt eine Megamarke anzubieten: Dazu gehören Casino, Sportwetten, Pferderennen, Windhundrennen, Live-Casino, Rubbellose, virtueller Sport und bald auch Bingo und E-Sport: Das Ziel von Betiton ist es, eine der führenden Online-Glücksspielmarken der Welt zu werden.

Die Betiton Casino Spiele

Die Casinospiele werden von den renommiertesten Herstellern der Welt angeboten: Spigo, NetEnt, Microgaming, IGT, Blueprint, Quickspin, Evolution, Big Time Gaming, Betsoft, Spigo, Genii, Elk Studios, Thunderkick, NextGen Rabcat, Scientific, Push, Pragmatic Play, Red Tiger, Play n go..Was die Sportwetten betrifft, so sorgt die Wettplattform von SBTech für reinen Spaß.

Sportwetten

Betiton bietet Sportwetten, Casino und Live-Casino Spiele an. In dieser Übersicht haben wir uns auf Sportwetten konzentriert. Die Auswahl an Sportarten, die hier angeboten werden, ist gigantisch und umfasst im Grunde jede Sportart und Liga, auf die Sie wetten möchten. Das Sportsegment wird von SBTech, einem leistungsstarken und angesehenen Anbieter von Sportwetten-Software, betrieben.

Das Platzieren einer regulären Wette ist jedoch so einfach wie möglich. Auf der linken Seite haben Sie eine Tabelle mit Sportarten zur Auswahl, sowie die wichtigsten Ereignisse des Tages. Sobald Sie auf eine einzelne Sportart klicken, können Sie in der Mitte Ihres Bildschirms bestimmte Ligen oder Spiele durchsuchen. Im rechten Bereich befindet sich Ihr Wettzettel, auf dem Sie leicht verfolgen können, welche Wetten Sie platzieren.

Erste Schritte

Sie haben also beschlossen, diesem glänzenden neuen Casino eine Chance zu geben. Zum Glück geht der Registrierungsprozess schnell und schmerzlos vonstatten. Der erste Schritt ist das Klicken auf die Schaltfläche „Join“ (Anmelden) auf der Webseite, danach müssen Sie einige grundlegende Informationen angeben. Zu diesen Informationen gehören Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Benutzername, Ihr Passwort, Ihre Telefonnummer, das Land, in dem Sie wohnen/physische Adresse und Ihre bevorzugte Währung. Es gibt auch ein Feld für die Eingabe von Bonuscodes, die Sie für die Webseite haben könnten.

Dies ist ein ziemlich normaler Vorgang für jedes lizenzierte Casino, insbesondere für diejenigen, die unter den etwas strengen britischen Glücksspielvorschriften arbeiten. Alles in allem ist der Anmeldevorgang bei Betiton ziemlich unkompliziert, sodass Sie schnell und einfach direkt mit dem Wetten beginnen können.

Werbeaktionen und Boni

Da Betiton eine nagelneue Wettseite ist, musste sie mit ihren Werbeangeboten die potenziellen Spieler wirklich in ihren Bann ziehen. Durch das vielfältige Angebot und dem sehr attraktiven VIP-Programm mit 7 Treuestufen, betrachtet der Betreiber jeden einzelnen Spieler als VIP. Die Top-VIP-Spieler erhalten engagierte Kundenbetreuer, monatliche Cash-Backs und eine Vielzahl von Geschenken.

Der Begrüßungsbonus für Sportwetten bietet Ihnen eine Gratiswette von 10 €, nachdem Sie die Bedingungen erfüllt haben. Diese Voraussetzungen sind wirklich einfach auszufüllen; Sie müssen lediglich eine Mindesteinzahlung von 10 € leisten, 15 € bei einer Mindestquote von 2,0 setzen und Sie erhalten Ihre Gratiswette von 10 €.

Die Betiton Aktionen hören hier nicht auf. Erfahrene Spieler und Draufgänger werden die Boostiton Aktion gleichermaßen lieben. Durch diesen Bonus erhalten Sie einen prozentualen Bonus auf alle Ihre Gewinne aus Wetten (ab dem Vierfachen).