Deutscher Titelkampf spannender denn je

Der Titelkampf in Deutschland spitzt sich zu: Nach 23 Runden trennen Tabellenführer Bayern München und den Tabellenfünften aus Leverkusen nur sechs Punkte. Kaum eines...

Der Titelkampf in Deutschland spitzt sich zu: Nach 23 Runden trennen Tabellenführer Bayern München und den Tabellenfünften aus Leverkusen nur sechs Punkte. Kaum eines der Teams schwächelt dauerhaft, Ausrutscher gibt es aber immer wieder.

So schrammten etwa die Bayern vergangene Woche haarscharf an einer Blamage vorbei. Zu Hause gegen Paderborn gab es am Ende noch einen knappen 3:2-Erfolg, der aber erst sehr spät durch Lewandowskis Tor hergestellt wurde.

Gefährliche Dortmunder

Währenddessen geben sich die Bayern-Jäger keine Blöße. RB Leipzig zerstörte vergangene Woche Schalke 04 auswärts mit 5:0 und in Dortmund geht die Haaland-Mania weiter: Der norwegische Angreifer traf auch im Auswärtsspiel bei Werder Bremen, das der BVB mit 2:0 gewinnen konnte und hält damit nach sechs Bundesligaspielen bereits bei neun Treffern. Sowohl Bayern, Leipzig, als auch Dortmund konnten ihre letzten beiden Spiele gewinnen und sorgten damit für eine Pattsituation an der Spitze.

Zwei Teams in Lauerstellung

Es folgen Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen, die jeweils sechs Punkte Rückstand auf die Bayern aufweisen. Bis zum direkten Duell der beiden Teams am 22.März haben beide Teams noch drei Spiele, wobei jeweils eines der drei Spiele gegen ein Team aus den Top-3 geht. Das sonstige Restprogramm der beiden Teams bis zum direkten Duell ist hingegen machbar.

Kann Dortmund die Auswärtsbilanz verbessern?

Im aktuellen Titelkampf ist vor allem interessant, dass die Bayern weder das beste Heim- noch das beste Auswärtsteam sind. Zu Hause hamsterte Borussia Dortmund mehr Punkte als die Münchner, auswärts haben die Leipziger ligaweit die Nase vorn. Dortmund hat hingegen eine eher durchschnittliche Auswärtsbilanz, aber wenn die Euphorie um die Sturmreihe der Dortmunder so weitergeht, dann ist es natürlich denkbar, dass auch der BVB ein gehöriges Wörtchen um den Titel mitreden wird. Aktuell liegt die Elf von Lucien Favre vier Punkte hinter den Bayern.

Späte Entscheidungen um den Meistertitel

Unterm Strich ist davon auszugehen, dass der Titelkampf dieses Jahr sehr spät entschieden wird und auch an den letzten Spieltagen gibt es noch einige Spitzenspiele, die es in sich haben. So werden die Bayern in der 31.Runde den Mitanwärter Borussia Mönchengladbach empfangen. Am 33.Spieltag kommt es zu einem äußerst brisanten Verfolgerduell (zumindest wäre es dies derzeit!) zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund, das ebenfalls mitentscheidend im Kampf um den Titel sein wird.

Lewandowski bisher bester Goalgetter

In der Torschützenliste sind die Fronten hingegen sehr deutlich verteilt. Erling Braut Haaland hin oder her: Auch wenn der Schnitt des einstigen Salzburger Goalgetters seinesgleichen sucht, liegt Bayerns Evergreen Robert Lewandowski mit seinen 25 Saisontreffern klar in Führung. Dahinter lauert Leipzigs Timo Werner mit 21 Toren. Der Dritte, Jadon Sancho von Borussia Dortmund, hat mit 13 Saisontoren bereits einen gewissen Respektabstand.

Abstiegskampf spannend, aber noch nicht verzwickt

Der Abstiegskampf ist indes noch nicht richtig verzwickt, aber es kristallisieren sich erste Trends heraus. Paderborn und Werder Bremen stehen aktuell auf den Abstiegsrängen und sind die gefährdetsten Teams der Liga. Den Relegationsplatz hat Fortuna Düsseldorf inne, allerdings fehlen nur zwei Punkte auf den ersten Nichtabstiegsplatz, auf dem aktuell Mainz steht. Es folgen dicht gedrängt Teams wie Hertha BSC, Köln, Augsburg, Frankfurt und Union Berlin – diese sollten aber, sofern nicht eine beispiellose Niederlagenserie startet, keine Sorgen im Kampf um den Klassenerhalt bekommen.