Deutschland 1. Bundesliga – das Resümee der 2010er Jahre

Gestern Abend wurde in Paderborn das Fußballjahr in der deutschen Bundesliga abgepfiffen. Grund genug um die Ergebnisse seit Jänner 2010 in der „Zehner-Jahre-Tabelle“ zu pressen. Insgesamt schaffte es 29 verschiedene Teams, Bundesligaspiele in ihren Stadien bestreiten zu dürfen. Welche Mannschaften drückten hinter Bayern und Dortmund der Bundesliga ihren Stempel auf. Wer netzte in diesem Zeitraum besonders gern und natürlich haben wir auch wieder die komprimierte Zusammenfassung mit den Mannschaften der jeweiligen Saisonen.

29 Teams – Die 2010er Tabelle

In dieser Tabelle werden alle Spiele seit 1.1.2010 der deutschen Bundesliga gezählt. Nach absoluten Punkten sind die im letzten Jahrzehent gefühlten Machtverhältnisse auch in dieser Statistik zementiert: Serienmeister Bayern dominiert mit großem Abstand vor Dortmund. Der Titel „Best of the Rest“ hängt von der persönlich präferierten Definition ab. Einerseits holte Leverkusen vor Schalke und Gladbach die meisten Punkte in diesem Zeitraum. Andererseits machte RB Leipzig in deren dreieinhalb Jahren im Saisonschnitt klar die meisten Punkte. Die 63 sind deutlich mehr als das vorhin erwähnte Trio, welches zwischen 51 und 57 Zähler pro Saison sammelte.

SZ* Sp S U N Tore Pkt Ø 1. FC Bayern München 10 340 250 50 40 863 : 258 + 605 800 80,0 2. Borussia Dortmund 10 340 198 75 67 726 : 383 + 343 669 66,9 3. Bayer 04 Leverkusen 10 340 166 77 97 592 : 442 + 150 575 57,5 4. FC Schalke 04 10 340 148 79 113 517 : 441 + 76 523 52,3 5. Bor. Mönchengladbach 10 340 147 78 115 520 : 449 + 71 519 51,9 6. VfL Wolfsburg 10 340 128 90 122 501 : 491 + 10 474 47,4 7. TSG 1899 Hoffenheim 10 340 117 101 122 535 : 533 + 2 452 45,2 8. 1.FSV Mainz 05 10 340 119 82 139 452 : 500 – 48 439 43,9 9. SV Werder Bremen 10 340 110 94 136 506 : 599 – 93 424 42,4 10. Eintracht Frankfurt 9 306 103 76 127 403 : 461 – 58 385 42,8 11. SC Freiburg 9 306 94 86 126 373 : 485 – 112 368 40,9 12. VfB Stuttgart (2) 8,5 289 99 60 130 404 : 481 – 77 357 42,0 13. FC Augsburg 8,5 289 88 80 121 358 : 441 – 83 344 40,5 14. Hannover 96 (2) 8,5 289 92 57 140 364 : 494 – 130 333 39,2 15. Hertha BSC 8 272 86 71 115 334 : 402 – 68 329 41,1 16. Hamburger SV (2) 8,5 289 84 70 135 323 : 469 – 146 322 37,9 17. 1.FC Köln 7 238 67 64 107 286 : 390 – 104 265 37,9 18. RB Leipzig 3,5 119 65 28 26 234 : 141 + 93 223 63,7 19. 1.FC Nürnberg (2) 5,5 187 49 50 88 207 : 305 – 98 197 35,8 20. Fortuna Düsseldorf 2,5 85 24 17 44 106 : 158 – 52 89 35,6 21. FC Ingolstadt 04 (3) 2 68 18 18 32 69 : 99 – 30 72 36,0 22. 1.FC Kaiserslautern (3) 2 68 17 18 33 72 : 105 – 33 69 34,5 23. SV Darmstadt 98 (2) 2 68 16 15 37 66 : 116 – 50 63 31,5 24. SC Paderborn 07 1,5 51 10 13 28 51 : 101 – 50 43 28,7 25. FC St. Pauli (2) 1 34 8 5 21 35 : 68 – 33 29 29,0 26. Eintracht Braunschweig (3) 1 34 6 7 21 29 : 60 – 31 25 25,0 27. SpVgg Greuther Fürth (2) 1 34 4 9 21 26 : 60 – 34 21 21,0 28. 1.FC Union Berlin 0,5 17 6 2 9 20 : 24 – 4 20 40,0 29. VfL Bochum (2) 0,5 17 2 6 9 15 : 31 – 16 12 24,0

*) Das Frühjahr der Saison 2009/10 und der aktuelle Herbst der Saison 2019/2020 fließen jeweils mit einer halben Saison (0,5) in die Tabelle. Dazu die neun vollen Saisonen dazwischen ergibt für eine nicht auf- bzw. abgestiegene Mannschaft 10 Saisonen.

Konstant hohe Zuschauerzahlen

Den höchsten Zuschauerschnitt hält wie jede Saison in diesem Jahrtausend die Borussia aus Dortmund, der Signal Iduna Park ist praktisch immer ausverkauft. Die Gesamtzuschauerzahl innerhalb der Bundesliga liegt konstant bei plus minus 13 Millionen. Heißt runtergebrochen auf die ergibt dies einen Schnitt von etwas über 40.000 pro Spiel.

Die Bomber der Liga

Die Top fünf sind durchwegs bekannte Namen, doch einer sticht alle aus: Robert Lewandowski. Der Pole in Diensten von Dortmund und Bayern brachte es seit Jänner 2010 auf unglaubliche 220 Bundesliga-Volltreffer.

220 Robert Lewandowski (BVB, Bayern)

122 Marco Reus (Gladbach, BVB)

107 Thomas Müller (Bayern)

98 Pierre-Emerick Aubameyang (BVB)

95 Arjen Robben (Bayern)

Kompakt – Titel, Tränen und Torjäger

Das Leaderboard mit den Meistern ist ein Fall für zwei. Achtmal gewann der Rekordmeister aus München, zweimal Anfang des Jahrzehnts die Borussia aus Dortmund die begehrte Schale. Beim DFB-Pokal gibt es dagegen etwas mehr Streuung: Fünf Mal die Bayern einerseits, fünf Mal je ein anderes Team andererseits stemmten den Pot. Auch die Absteiger lassen wir hier nochmals Revue passieren.

Meister Vizemeister Absteiger DFB-Pokal Torschützen 2010 Bayern Schalke Bochum, Hertha Bayern Edin Džeko (Wolfsburg, 22) 2011 Dortmund Bayern Frankfurt, St. Pauli Schalke Mario Gómez (Bayern, 28) 2012 Dortmund Bayern Hertha, Köln, Kaiserslautern Dortmund Klaas Jan Huntelaar (Schalke, 29) 2013 Bayern Dortmund Düsseldorf, Greuther Fürth Bayern Stefan Kießling (Leverkusen, 25) 2014 Bayern Dortmund Nürnberg, Braunschweig Bayern Robert Lewandowski (BVB, 20) 2015 Bayern Wolfsburg Freiburg, Paderborn Wolfsburg Alex Meier (Frankfurt, 19) 2016 Bayern Dortmund Stuttgart, Hannover Bayern Robert Lewandowski (Bayern, 30) 2017 Bayern Leipzig Ingolstadt, Darmstadt Dortmund P.E. Aubameyang (BVB, 31) 2018 Bayern Schalke Hamburg, Köln Frankfurt Robert Lewandowski (Bayern, 29) 2019 Bayern Dortmund Stuttgart, Hannover, Nürnberg Bayern Robert Lewandowski (Bayern, 22)

*) Das Kalenderjahr ist in dem der Titel gefeiert oder der Abstieg besiegelt wurde. Zum Beispiel die Fakten der Saison 2018/19 werden in 2019 dargestellt.

Das war der sechste Teil der Serie „Resümee der 2010er Jahre“. Wir bleiben auch morgen in Deutschland und gehen da einen Stock tiefer, wo ja die dortige zweite Liga gestern ebenso das Jahrzehnt abpfiff.