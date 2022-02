Die berühmtesten österreichischen Fußballvereine: Geschichte, Siege, Erfolge

Österreich ist eine westeuropäische Nation, die an 8 andere Länder grenzt. Wie in vielen anderen europäischen Ländern ist der beliebteste Sport in Österreich zweifellos...

Österreich ist eine westeuropäische Nation, die an 8 andere Länder grenzt. Wie in vielen anderen europäischen Ländern ist der beliebteste Sport in Österreich zweifellos der Fußball, da das Land eine lebendige Fußballkultur hat. Das Spiel wird von Männern und Frauen jeden Alters und Niveaus gespielt, von lokalen Spielplätzen bis zu den glänzenden Stadien der größten Vereine des Landes.

Die österreichische Bundesliga und Casino Sponsoring

In der Saison 1974/75 wurde die österreichische Bundesliga eingeführt, die die beiden höchsten Spielklassen Österreichs ausrichtete. Von 1974 bis 1982 wurde die Liga mit zehn Vereinen betrieben, wobei jeder Verein während der Saison viermal gegen die anderen spielte. Danach wurde das Format wieder mehrfach geändert.

Vor einigen Jahren entschied die österreichische Bundesliga, das Liga Format nochmal zu ändern, um es spannender zu machen. Die Liga wurde von 10 Teams auf 12 erweitert. Insgesamt wurden die Änderungen sehr gut aufgenommen und führten zu vielen bedeutungsvolleren und wettbewerbsfähigeren Spielen gegen Ende der Saison.

Auch im Fußball werden casino online Unternehmen bereits alltäglich. Ob Fernsehwerbung, Trikotsponsoring, Werbetafeln Turniersponsoring sind, das Geld, das diese Firmen weltweit in den Sport investieren, kann nicht ignoriert werden. Und für online casino Österreich ist eine populäre Destination.

Die berühmtesten Fußballvereine in der Österreich

Die österreichische Bundesliga hat die folgenden zwölf Mannschaften:

Admira Wacker Mödling

SK Austria Klagenfurt

Austria Wien

LASK Linz

Rapid Wien

Red Bull Salzburg

Rheindorf Altach

Sturm Graz

SV Ried

TSV Hartberg

Wolfsberger AC

WSG Tirol

Einige von ihnen stellen wir heute vor.

Rapid Wien

Der Wiener Club ist der erfolgreichste und wohl größte Club Österreichs. Die Grün-Weißen bestehen seit 123 Jahren und prägen seit ihrer Gründung am 8. Januar 1899 die Fußballsaison des Landes. Rapid ist mit 32 Siegen Rekordsieger der österreichischen Bundesliga.

Sie haben in ihrer Geschichte auch 14 Mal den österreichischen Pokal gewonnen. Sie haben im Laufe der Jahre an UEFA Klubwettbewerben teilgenommen. Ihre besten Leistungen waren 2 zweite Platzierungen im Pokal der Pokalsieger für die Saisons 1984-1985 und 1995-1996. Sie spielen normalerweise in einem grün-weiß gestreiften Trikot.

Austria Vienna

Die Veilchen sind mit 24 Bundesliga Siegen der zweiterfolgreichste Verein Österreichs. Mit 27 Siegen sind sie die erfolgreichste Mannschaft des österreichischen Pokals. Im europäischen Klubfußball war ihre beste Leistung im Pokal der Pokalsieger, wo sie 1978 Zweiter wurden.

Sie sind der österreichische Verein mit den meisten Trophäen insgesamt und sind neben Rapid noch nie aus dem heimischen Spitzenfußball abgestiegen. Sie spielen normalerweise in einem komplett lila Trikot, daher ihr Spitzname. Sie wurden am 15. März 1911 gegründet.

RB Salzburg

Red Bull Salzburg ist ein professioneller Fußballverein mit Sitz in Salzburg und ist derzeit die dominierende Kraft im österreichischen Fußball. Sie wurden am 13. September 1933 gegründet. Seit ihrem Führungswechsel im Jahr 2005, als die Firma Red Bull sie übernahm, sind sie immer stärker geworden.

Der Verein ist die dritterfolgreichste Mannschaft des Landes mit 15 Titeln, von denen die meisten in der modernen Ära der österreichischen Bundesliga erzielt wurden. RB Salzburg gewann auch 8 Mal den Pokal des Landes. RB nimmt regelmäßig an der UEFA Champions League teil und qualifizierte sich kürzlich für die zweite Runde der Saison.

Sturm Graz

Obwohl Graz einer der kleineren Clubs des Landes ist, hat es nicht allzu schlecht abgeschnitten. Drei Mal konnte Sturm die Bundesliga gewinnen. Sie haben an verschiedenen UEFA Klubwettbewerben teilgenommen und ihre beste Leistung wurde gemeinsam zum Gewinner des Intertoto Cup 2008 gekürt. Die Blackies wurden am 1. Mai 1909 gegründet.

Grazer AK

Die Roten gehören zu den aufstrebenden Kräften des österreichischen Fußballs. Sie wurden im August 1902 gegründet. Bisher haben sie nur einen Bundesligatitel und 4 österreichische Pokalsiege auf ihrem Konto. Sie spielen in einem komplett roten Kit. Der Grazer AK hat eine heftige Rivalität mit dem Stadtrivalen Sturm Graz, wenn sie gegeneinander spielen, nennt man das das Grazer Derby.

Wolfsberger AC

Der Wolfsberger AC ist ein österreichischer Fußballverein, der 1931 gegründet wurde. 2007 fusionierte der Wolfsberger AC mit dem SK St. Andrä unter dem Namen WAC/St. Andrä, jedoch wurde 2012 die Kooperation aufgelöst.

Zunächst spielte die gemeinsame Mannschaft in der österreichischen Regionalliga. Nach der Saison 2009/2010 WAC/St. Andrä wurde in die österreichische Fußball 1. Liga befördert. In der Saison 2010/2011 belegte der Verein den vierten Platz. Die nächste Saison war die erfolgreichste für das Team, da es die zweite Liga gewann und in der Saison 2012/2013 die Spielberechtigung in der österreichischen Bundesliga erhielt. Die Farben von Wolfsberger sind Schwarz und Weiß. Der Club hat ein Emblem mit einem Wolf.