Fußball und Online Casino – wie passt das zusammen? Perfekt, denn dieses Thema hat eine Reihe Softwareentwickler kreativ werden lassen. Spannende Automaten sind dabei herausgekommen, bei denen sowohl Eure Leidenschaft für Fußball als auch Euer Spaß am Zocken nicht zu kurz kommt. Wir stellen Euch die besten Fußball Spielautomaten vor, so dass Ihren beiden Hobbys gleichzeitig nachgehen könnt.

Fußball Spielautomaten zur Euro

Football: Champions Cup wurde der Europameisterschaft 2016 gewidmet. Der Softwareentwickler NetEnt hat einen Slot entwickelt, der nach wie vor eine Menge Fans hat. Auf einer Fläche von fünf Walzen und drei Reihen spielt Ihr mit 20 festen Gewinnlinien. Auf diesen könnt Ihr zwischen 0,20€ und 100€ setzen. Football: Champions Cup ist vollgepackt mit vielen verschiedenen Funktionen und Features, wie Ihr es von NetEnt Automaten gewohnt seid. Bevor Ihr loslegt, wählt Ihr die Flagge Eurer Lieblingsmannschaft aus oder lasst den Automaten zufällig entscheiden. Neben einer Reihe von unterschiedlichen Wildsymbolen erwarten Euch eine spannende Bonusrunde und ein aufregendes Free Spins Feature. Im Bonusspiel steht Ihr im Elfmeterschießen und wählt jeweils eine von vier Ecken des Tores aus. Ihr gewinnt, wenn Ihr es schafft, den Ball am Torwart vorbei im Netz zu platzieren, wobei Ihr einen Zähler füllt. In der Freispielfunktion geht es um den direkten Wettkampf zwischen den Nationalmannschaften, den Ihr direkt mit mindestens drei Scattersymbolen auf Eurem Spielraster auslösen könnt. In einer Grafik könnt Ihr den Fortschritt Eurer Lieblingsmannschaft innerhalb der Teams nachverfolgen. Besonders innerhalb der Freispiele könnt Ihr stattliche Gewinne abräumen.

Euro Golden Cup von Genesis hat ebenfalls das Thema Euro aufgegriffen. Auf einem 5*3 Raster habt Ihr 25 feste Gewinnlinien zur Verfügung. Eure Einsätze könnt Ihr von 0,25€ bis zu 250 € wählen. Wie in einem Videospiel könnt Ihr je nach Fortschritt weitere Level freischalten. Jedes Mal, wenn Ihr eine oder zwei Flaggen auf der ersten und letzten Walze erspielt, erhaltet Ihr einen Punkt auf dem Weg zur nächsthöheren Stufe. Mit drei Fußbällen löst Ihr das Bonusfeature aus, das umso attraktiver wird, je höher Ihr auf Eurem Level steigt. Neben Freispielen unterschiedlicher Anzahl könnt Ihr Euch auf Multiplikatoren freuen. In der letzten Stufe, dem Gold Level, kommt es zum Elfmeterschießen, in dem Ihr fünf Mal die Chance auf den Torschuss habt. Wenn Ihr so beispielsweise einen fünffachen Multiplikator erzielt, gilt dieser dann für das gesamte Freispiel Feature.

Fußball Spielautomaten allgemein

Wazdan hat mit seinem Football Mania Deluxe den Vorgängerautomaten enorm verbessert. Ihr befindet Euch in einem mit Flutlicht überstrahltem Stadion und macht dort Euer Spiel. Auf einer quadratischen Spielfläche von drei Walzen über drei Reihen könnt Ihr von 0,10€ bis 100€ setzen. Wie bei Wazdan Slots üblich, könnt Ihr verschiedene Volatilitätslevel auswählen. Gewinnlinien in dem Sinne gibt es nicht, wichtig ist nur, dass Ihr mindestens drei gleiche Symbole erspielen müsst, damit Ihr abräumen könnt. Trotz der einfachen Spielweise steckt Football Mania Deluxe voller Überraschungen. Ein Football Bonus, blockierte Symbole, eine Fußball Lotterie und eine Risiko-Funktion in Form eines Torschuss Features stehen Euch zur Verfügung.

Bei Ultimate Dream Team von Push Gaming stellt Ihr Euch Eure Traummannschaft selbst zusammen. Auf einer Matrix von fünf Walzen und drei Rollen nutzt Ihr 25 feste Gewinnlinien. Einsätze sind in einer breiten Spanne von 0,25€ bis 250€ möglich, so dass sowohl Einsteiger als auch erfahrene Spieler angesprochen werden. Neben Wildsymbolen und Multiplikatoren könnt Ihr Euch auch auf zwei weitere spannende Funktionen freuen. Drei goldene T-Shirts auf den Walzen eins, drei und fünf starten das Reveal a Star Feature mit Freispielen. Wenn der Manager auf den Walzen zwei, drei und vier erscheint, startet die Dream Team Funktion. Maximal könnt Ihr das 1.418-fache Eures Einsatzes als Gewinn abräumen, ein solides Potential, wie wir finden.

Fazit

Neben den vorgestellten Spielautomaten gibt es viele weitere, die sich das runde Leder zum Thema gemacht haben. Alle bringen den Spaß an diesem Sport und die Spannung in den Fußballspielen perfekt zum Ausdruck, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Der Lieblingssport der Deutschen (und natürlich auch vieler anderer Länder) hat immer für Faszination gesorgt, und das haben nicht zuletzt auch die Softwareentwickler erkannt. Deshalb gehen wir davon aus, dass Ihr Euch auch in Zukunft, und das nicht nur zu internationalen Meisterschaften, auf neue, aufregende Slots mit dem Thema Fußball freuen könnt.