Die Favoriten auf den Sieg der Champions League 2020/21

Die Champions League findet wie so viele Dinge im Jahr 2020 und 2021 unter besonderen Voraussetzungen statt. Durch die globale Pandemie ist auch die...

Die Champions League findet wie so viele Dinge im Jahr 2020 und 2021 unter besonderen Voraussetzungen statt. Durch die globale Pandemie ist auch die Eliteliga des Fußballs stark beeinträchtigt, die Spiele müssen beispielsweise zum Großteil unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Lediglich über TV & Streaming Angebote kann man die Spiele der Millionen-Liga mitverfolgen. An den Favoriten-Rollen hat sich indes im Vergleich zu den letzten Jahren nur wenig geändert.

In diesem Text sehen wir uns genauer an, welche Fußballvereine in der aktuellen Saison zu den Favoriten zählen.

FC Barcelona

Obwohl der FC Barcelona erst vor wenigen Wochen eine heftige Krise durchmachen hat müssen, sehen die Buchmacher für Sportwetten den Verein rund um den Weltstar Lionel Messi nach wie vor als einen der Top 5 Anwärter auf den Champions-League-Sieg. Der Weg ist allerdings ein weiter, und obwohl die Mannschaft bislang alle Spiele gewinnen konnte, ist nicht ganz klar, ob man auch weiterhin in der Champions League besser abschneiden wird als in der Primera Division. In der spanischen Liga hat man nach dem ersten Runden lediglich einen Tabellenplatz im Mittelfeld erobern können. Von diesem Welt-Verein ist man deutlich mehr gewohnt.

PSG

Paris Saint-Germain wird seit einigen Jahren immer wieder in die Favoritenrolle in der Champions League gedrängt. Erfüllen hat man diese Erwartung jedoch bislang noch nicht können. Dabei ist die Mannschaft von Welt-Stars gespickt. So spielen etwa der Franzose Mbappe oder der brasilianische Star Neymar bei diesem Verein – beide Spieler sind die teuersten, die bislang auf dem Transfermarkt getradet wurden. Ob die Mannschaft rund um den Trainer Tuchel in diese Saison endgültig den Durchbruch wird schaffen können oder nicht, werden wir schon bald erfahren können.

FC Liverpool

Der FC Liverpool zählt unter den Buchmachern zu den Top drei Kandidaten auf den Champions League Titel. Sowohl in der Premier League ist man ebenso erfolgreich gestartet, wie man in den vergangenen Saisonen abgeschnitten hat. Die Mannschaft, welche vom deutschen Trainer Jürgen Klopp trainiert wird, ist nicht zuletzt aufgrund des Topstars Mané und Henderson immer einer der Titelanwärter.

Manchester City

Pep Guardiola war schon oft Champions League Titelanwärter, jedoch wartet er nun schon einige Jahre auf den Champions League Titel dieser Mannschaft. Auch in der Premier League hat man sich etwas schwerer getan als sonst. Dennoch ist der Kader derart dicht, dass man davon ausgehen kann, dass diese Mannschaft die Strapazen von besonders vielen Spielen, wie sie in England üblich sind, gut überstehen wird können. Auch in der Saison 2020/21 ist diesem Verein zuzutrauen, in der Champions League bis ins Finale zu durch zu marschieren, und dort auch den Titel zu holen.

Bayern München

Der FC Bayern München ist der amtierende Champions-League-Sieger. Die grandiose vergangene Saison wird wohl nur schwer zu toppen sein. Dennoch sind viele Buchmacher der Meinung, dass der Titel auch im Jahr 2020/21 nur über die münchner Mannschaft gehen wird. Ganz ebenso wie dies bereits seit vielen Jahren für die Deutsche Meisterschaft gilt. Für den FC Bayern wäre die Titelverteidigung definitiv ein Segen. Neben dem weiteren prestigeträchtigen Portal könnte man mit der Titelverteidigung auch ein wirtschaftlicher vorragendes Jahr trotz der Corona Krise verzeichnen.

Das Transfer Geplänkel rund um David Alaba wird die Mannschaft wohl nicht allzu sehr ablenken. Bislang hat man jedenfalls in der Gruppenphase hervorragend abgeschnitten, und etwa Atletico Madrid mit 4 zu 0 geschlagen. Wenn es so weitergeht, wird den FC Bayern München wohl kaum eine Mannschaft aufhalten können.

Fazit

Neben den üblichen Verdächtigen bleibt auch im Jahr 2020/21 kaum Platz bei der Vergabe der Favoriten-Rollen in der Champions League Saison. Der FC Bayern München, Manchester City und der FC Liverpool sind bei den Buchmachern die Favoriten. Man darf gespannt sein, ob sie auch in diesem Jahr recht behalten werden.