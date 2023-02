Die schönsten Fußballstadien der Welt

Es gibt viele schöne Fußballstadien auf der ganzen Welt, die durch ihre besondere Architektur nicht nur Fußballfans begeistern. Einige davon befinden sich in unmittelbarer...

Es gibt viele schöne Fußballstadien auf der ganzen Welt, die durch ihre besondere Architektur nicht nur Fußballfans begeistern. Einige davon befinden sich in unmittelbarer Nähe und sind von Österreich aus gut erreichbar. So gibt es allein beim Nachbarn in Deutschland mit der Allianz Arena (München), dem Olympiastadion (Berlin) und dem Signal Iduna Park (Dortmund) gleich drei imposante Stadien, die zu den schönsten auf der ganzen Welt gehören. Doch auch auf anderen Kontinenten können Fußballfans fündig werden.

National Stadium, Peking (China)

Dieses wunderschöne Stadion wurde erst im Sommer 2008 eröffnet und sollte ein Aushängeschild für die Olympischen Spiele und das Land sein. Dementsprechend viel Mühe gab sich China bei der Gestaltung und beim Bau des National Stadium. Anfangs war es für sage und schreibe 91.000 Zuschauer ausgelegt, doch nach den Olympischen Spielen wurde die Kapazität auf bis zu 80.000 Plätze reduziert.

Das Besondere an diesem Stadion ist sicherlich die ausgefallene Fassade, die zu dem Spitznamen „Bird’s Nest“ (Vogelnest) geführt hat. Denn die geschwungenen Linien aus Stahl umrahmen das Stadion und verleihen ihm dadurch einen ganz besonderen Charme. Heute gehört das National Stadium auf jede Liste der besten Sehenswürdigkeiten von Peking, ob für Fußballfans oder für alle anderen Besucher.

Allianz Arena, München (Deutschland)

Die Allianz Arena in München ist ebenfalls ein modernes Highlight der Fußballwelt. Es wurde 2005 fertiggestellt und eröffnet, um dem Traditionsverein und Rekordmeister Deutschlands die passende Tribüne zu geben. Es bietet bis zu 75.000 Zuschauern Platz, doch aufgrund der Beliebtheit des FC Bayern München ist es sehr schwer an Tickets für ein Spiel zu kommen. Diese sind nämlich direkt am Anfang der Saison komplett ausverkauft.

Aber Fans können sich auch an der imposanten Fassade der Allianz Arena erfreuen. Diese ist mit über 300.000 LED-Leuchten bestückt und kann damit in unterschiedlichen Farben erstrahlen. In der Regel leuchtet die Arena in den roten Vereinsfarben, doch zu besonderen Anlässen gibt es auch andere Farben. Manchmal ist es das Blau des Sponsors (Allianz), an Tagen mit Länderspielen sieht man auch oft die Farben der Nationalflagge Deutschlands.

Arena Națională, Bukarest (Rumänien)

Arena Națională gehört zu den neueren Stadien und wurde erst im Jahr 2011 fertiggestellt. Anders als die Allianz Arena, gehört dieses Stadion keiner Fußballmannschaft, sondern der Stadt Bukarest. Das bedeutet, prinzipiell kann jeder Verein gegen das nötige Kleingeld dort auflaufen. Sonst dient es aber auch als perfekter Austragungsort für Spiele der Nationalmannschaft oder einem der vielen Pokalwettbewerbe.

Die Arena Națională begeistert zum einen mit ihrer bunten Innenausstattung und zum anderen durch das imposante Zeltdach. In der Mitte über dem Spielfeld hängt eine riesige Würfel-Leinwand, die praktisch schwerelos zu sein scheint. Das macht jedes Fußballspiel zu einem absoluten Erlebnis und vielleicht wird hin und wieder auch mal ein Verein aus Österreich zu Gast sein. Aber die Fußballfans in Rumänien genießen es auch, auf die eigene Mannschaft zu wetten. Bei Anbietern wie NetBet Sport geht das heutzutage alles online, sicher und schnell.

Olympiastadion, Berlin (Deutschland)

Das Heimatstadion von Hertha BSC wird zwar bald schon 100 Jahre alt, doch es gehört noch heute zu den schönsten auf der ganzen Welt. Es wurde im Jahr 1936 zu den Olympischen Sommerspielen eröffnet und musste nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner dunklen Vergangenheit zurechtkommen. Mittlerweile steht aber der Fußball wieder voll und ganz im Mittelpunkt des Geschehens.

Von außen erinnert das Stadion sogar ein wenig an das Kolosseum in Rom, im Inneren bietet es Platz für zahlreiche verschiedene Sportarten. Es ist also kein reines Fußballstadion und Zuschauer sitzen etwas weiter weg vom Spielfeld. Dennoch überzeugt es insbesondere durch seine ausgelassene Stimmung bei den Spielen von Hertha BSC. Dank der relativ offenen Bauweise profitiert das Spielfeld von einer exzellenten Ausleuchtung. Selbst an sonnenfreien Tagen ist es dadurch nicht zu dunkel und man kann das Geschehen perfekt mitverfolgen.