Drei Städte, die es sich lohnt, für die EURO zu besuchen

Für Fußballfans ist es das größte, live dabei zu sein, wenn große, internationale Matches gespielt werden. Und genau das ist in diesem Jahr der...

Für Fußballfans ist es das größte, live dabei zu sein, wenn große, internationale Matches gespielt werden. Und genau das ist in diesem Jahr der Fall – die UEFA EURO 2020 findet statt. Ein Fest rund um die schwarz-weiße Kugel, das Ihr nur alle vier Jahre erleben könnt. Die meisten von Euch werden die Spiele sicher vom Wohnzimmer aus erleben. Ihr solltet aber einmal darüber nachdenken, die Städte zu besuchen, in denen die EURO 2020 stattfindet. Neben den fantastischen Spielen zwischen den europäischen Nationalmannschaften und dem einmaligen Gefühl, von Menschen umgeben zu sein, die die gleiche Leidenschaft für Fußball teilen, hat jeder einzelne Austragungsort seinen eigenen Charme. Die folgenden Städte, in denen die EURO 2020 gespielt wird, sind auf jeden Fall, auch außerhalb der Europameisterschaft, einen Besuch wert.

Rom – Eröffnungsspiel in geschichtsträchtiger Umgebung

Eine der ältesten Städte auf dem Kontinent wartet nicht nur während der EURO 2020 auf Euch. Neben dem Faible für Fußball, sind auch Fans antiker Geschichte hier genau richtig. Wenn Ihr das erste Mal in der Stadt am Tiber seid, sind Sehenswürdigkeiten wie das Kolosseum, der Trevi-Brunnen, die sixtinische Kapelle oder der Petersdom Pflicht. In Rom wird für Euch eine Geschichte lebendig, die vor Jahrtausenden begann. Selbstverständlich kann man diese fantastischen Orte nicht in einer Reise erkunden, aber neben dem Fußball solltet Ihr auch die Kultur auf Eurer Agenda haben.

Als Heimat zweier der bekanntesten und erfolgreichsten Vereine Europas, AS Roma und SS Lazio, ist es ohnehin ein Reiseziel von Fußballfans. Jeder Römer fiebert für eine der beiden Mannschaften, die legendären Spiele ohne die „Tifosi“ wären schlicht nicht vorstellbar.

Eine Seltenheit ist übrigens, dass sich beide Teams ein Stadion teilen. In der Wettkampfstätte feuern die Fans vom AS Roma ihre Spieler von der Südkurve an, während die Anhänger des SS Lazio ihr Team von der Nordkurve aus lautstark unterstützen. Das Stadio Olimpico als größtes des Landes wird auch der Ort sein, an dem das Eröffnungsspiel der EM 2020 stattfindet.

München – der einzige Austragungsort in Deutschland

Um eine fantastische Zeit in München zu erleben, braucht Ihr nicht ins Flugzeug zu steigen, die Stadt ist nicht nur von innerhalb Deutschlands bequem mit dem Zug zu erreichen. München ist ein Eldorado für Fans des runden Leders, dafür sorgt nicht zuletzt der überaus erfolgreiche FC Bayern, der schon viele Meisterfeiern auf dem Rathausbalkon zelebrieren durfte. Egal zu welcher Jahreszeit, nicht nur für Fußballfans ist München ein Muss!

Neben dem Olympiapark, in dem Ihr Wellness genießen oder beim Schwimmen Eure Runden drehen könnt, sind die Eissporthalle und die überdachte SoccArena Orte, die auf keinen Fall auf Eurer Tour fehlen sollten.

Das 1972 gebaute Olympiastadion, die Heimat des FC Bayern München, wird eine der Austragungsstätten der Spiele der EM 2020 sein. Was gibt es Besseres, als seine Passion für Fußball in einer Live-Atmosphäre erleben und seiner Lieblingsmannschaft im Stadion zuzujubeln?

London – Finaaale!

Das letzte Spiel der UEFA EURO 2020 wird in London ausgerichtet. Die Hauptstadt im Mutterland des Fußballs glänzt mit einer Reihe von Clubs, allein fünf von ihnen, darunter Arsenal FC, Tottenham Hotspur oder Chelsea spielen in der Premier League.

London ist immer eine Reise wert. Jeder kennt die berühmten Sehenswürdigkeiten wie den Tower, die Tower Bridge und Big Ben, Madame Tussauds oder London Eye. Wenn Ihr einen Trip in die Stadt an der Themse plant, solltet Ihr diese Highlights mit einplanen.

Ein Ort in London ist für Fußballfans so wichtig, dass er all das noch toppen kann: das Wembley-Stadium. 2007 nach Renovierung und Umbau wiedereröffnet, findet hier das letzte und spannendste Match dieser EM 2020 statt – das Finale.

Neben der Leidenschaft für Fußball haben die Briten einen weiteren Nationalsport – das Wetten. Buchmacher findet Ihr überall in der Stadt, um Eure Tipps abzugeben. Auch ohne Reise nach London könnt Ihr ausprobieren, wie spannend diese Seite des britischen Lifestyles ist. Erfahrene Anbieter wie Comeon Sportwetten gibt es auch online.

Fazit

Jeder der Austragungsorte für die UEFA EURO 2020 hat seine eigene Atmosphäre. Gerade darin liegt die Botschaft der diesjährigen EM: das friedliche Zusammenkommen für einen sportlichen Wettkampf. Egal ob Ihr Rom, München oder London den Vorzug gebt, oder Ihr Euch auf einer Rundtour alle drei auf einmal anschaut: Ihr werdet feststellen, wie fußballbegeistert die Menschen in Europa sind, egal in welchem Land die Spiele stattfinden.