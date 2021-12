Elfmeter-Kunst – Tipps und Tricks

In der Geschichte des Fußballs spielen Elfmeter immer eine wichtige Rolle. Denn es gibt so viele wichtige Fußballpartien, die mit einem verschossenen oder verwandelten...

In der Geschichte des Fußballs spielen Elfmeter immer eine wichtige Rolle. Denn es gibt so viele wichtige Fußballpartien, die mit einem verschossenen oder verwandelten Elfmeter erfolgreich oder unglücklich endeten. Häufig spielten sich dabei auf dem Rasen kleinere oder auch größere Dramen ab.

Der Schuss

Ein Ball benötigt für die Distanz von elf Metern vom Abschusspunkt bis zum Tor ungefähr 0,3 Sekunden. Damit bleibt dem Torwart keine Zeit, auf die Ausführung zu warten und erst dann zu reagieren. Er muss sich schon bei der Ballberührung entscheiden, welche Strategie der Spieler verfolgt. Die Erfolgswahrscheinlichkeit beläuft sich auf nur knappe 20 Prozent. Statistisch gesehen werden vier von fünf Elfmetern zu Toren umgewandelt.

Elfmeterschießen trainieren

Für die Fußballspieler ist die mentale Vorbereitung für das Elfmeterschießen genauso wichtig wie die physische, konditionell-körperliche Vorbereitung. Geht ein Spieler zum Elferschießen zum Ball, dann sollte er immer wissen, wie er den Ball am besten ins Tor befördert.

Improvisieren ist in einem Fußballspiel zwar bedeutend und wichtig, aber beim Elfmeterschuss ist es zielführend, wenn man vor dem Schuss eine klare Strategie verfolgt: Entweder in die rechte oder linke untere Ecke oder obere Ecke.

Auf jeden Falls sollten Spieler im Training verschiedene Varianten versuchen, um danach die Beste zu trainieren und sich anzueignen. Er kann damit theoretisch die beste Chance nutzen, und er muss sich vor allem mit der Variante wohlfühlen.

Elfmeter Tricks

Die Fotos eines bekannten Elfmeter Tricks gingen 2016 um die Welt, versetzten die Spanier ins Schwärmen, aber auch viele in Empörung: Beim Spiel des FC Barcelona gegen Celta Vigo (6:1) trat Lionel Messi zu einem Strafstoß an. Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt, vier kleine Schritte, Messi hebt den linken Fuß und schiebt den Ball leicht nach rechts, der Ball rollt – von hinten kommt Luis Suárez angelaufen, schießt und das Runde landet im Eckigen. Der Elfmeter sorgte für Gesprächsstoff und einige fanden ihn nicht regelkonform.

Denn eigentlich muss bei der Ausführung eines Strafstoßes auf folgendes geachtet werden:

Nachdem der Schuss vom Schiedsrichter freigeben wurde, muss der Ball sofort geschossen werden.

Ein Tor kann direkt aus einem Strafstoß erzielt werden.

Legendärer Elfmeter

Vor rund 45 Jahren schrieb der damals tschechische Fußballspieler Antonín Panenka (Bohemian Prag) Fußballgeschichte bei der EM 1976 in Belgrad. Er gewann mit seiner Mannschaft und einem legendären Elfmeter das Finale gegen den amtierenden Europa- und Weltmeister Deutschland.

Antonín Panenka bewies allerdings Nervenstärke. Er spekulierte erfolgreich darauf, dass Sepp Maier in ein Toreck springen würde. Statt platziert und mit Wucht in eine Ecke des Tores zu schießen, schaufelte Panenka seinen rechten Fuß unter den Ball, um ihn in einem leichten Bogen in die Mitte des Tores zu lupfen. Sepp Maier liegt da schon in der rechten Ecke.

1981 wechselte Panenka nach Bohemian Prag zu Rapid Wien. Mit dem Klub wurde er zwei Mal österreichischer Meister und drei Mal Pokalsieger.

Es war der entscheidende Moment im EM-Finale zwischen der Tschechoslowakei und der Bundesrepublik Deutschland (5:3), das beim Stand von 2:2 nach Verlängerung im Elfmeterschießen entschieden werden musste. Uli Hoeneß schoss in diesem Spiel unglücklicherweise einen Elfmeter (Elfmeterschießen n.V.) über die Latte. Getroffen hatten aber Bonhof, Flohe und Bongartz trafen sowie vier andere tschechische Spieler und Antonín Panenka.

Noch heute nennt man einen der geschossenen Elfmeter als Panenka-Heber.

Übrigens: Vor Einführung des Elfmeterschießens wurden Spiele per Münzwurf oder Wiederholungsspiele entschieden.

Erlaubt – Verboten

Erlaubt ist eine Drehung des Spielers beim Anlauf. Er darf sich beim Anlaufen auch um die eigene Achse drehen, wenn er will. Das soll dazu dienen den Torwart zu verunsichern und zu verwirren.

Eine Verzögerung beim Anlauf ist mittlerweile erlaubt. Ist das Standbein des Schützen direkt neben dem Ball, darf die Bewegung zum Ausholen keinesfalls mehr unterbrochen werden.

Generell besteht keine Einschränkung, wie der Ball nach vorne geschossen werden muss, daher ist der Hackenschuss auch erlaubt.

Zwar ist es wesentlich sicherer, ein paar Meter für den Schuss anzulaufen. Aber wer will, kann sich auch direkt zum Ball stellen und schießen.

Verboten ist der Elfmeterschuss eines Mitspielers. Denn der Schütze muss eindeutig identifiziert werden können. Schießt ein Mitspieler gibt es gelbe Karte .

Verboten für den Keeper das Hängen mit seinen Händen an die Torlatte. Dies würde als „unerlaubte Vorteilnahme“ geahndet werden.

Verboten für den Torwart ist, sich mit rückwärtig zum Schützen aufzustellen. Der Keeper muss seinen Blick beim Elfmeter zum Schützen richten, um damit seine „Bereitschaft“ zu signalisieren.