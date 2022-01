Ethisch und richtig auf Fußball wetten

Fußball ist die beliebteste Sportart der Welt, auch was die Wetten der Buchmacher betrifft. Viele von Ihnen haben wahrscheinlich auf die Champions League oder...

Fußball ist die beliebteste Sportart der Welt, auch was die Wetten der Buchmacher betrifft. Viele von Ihnen haben wahrscheinlich auf die Champions League oder die Weltmeisterschaft gewettet und dabei oft Geld verloren und denken jetzt: „Wie konnte das passieren?“, „Wie ist das möglich?“ Oder „Wie konnten sie nicht gewinnen? Schließlich spielte der Gegner seit der 30. Minute zu zehnt. Außerdem hatten sie viele Situationen, zwei Lattenschüsse, einen Elfmeter“. Wir werden Sie damit beruhigen, dass viele Spieler die gleiche Erfahrung gemacht haben. Viele Wettende, auch solche, die über ein großes Wissen über Fußball und Fußballer verfügen, haben das Gleiche erlebt.

Natürlich sind Informationen und Kenntnisse über die Mannschaften von großer Bedeutung für erfolgreiches Wetten, aber sie reichen nicht aus. Wenn Sie darauf warten, dass wir Ihnen eine „goldene Regel“ für Gewinne bei Buchmacherwetten geben, werden Sie enttäuscht sein, denn so etwas gibt es nicht. Dennoch gibt es einige Regeln und Prinzipien, die wir durch Fehler und Versuche gelernt haben. Sie haben einen Wettführer snooker live wetten , dank dem wir hoffen, dass Ihre Gewinne steigen werden.

Wie kann man effektiv auf Fußball wetten?

Wenn Sie ein erfolgreicher Wettender werden wollen, dann ist das Wissen über Fußballspieler und Mannschaften eine echte Notwendigkeit. Dies wird Ihre Aufgabe erleichtern, wenn Sie sich wirklich für Fußball interessieren. Und dann – alle möglichen Informationen, die Sie über das Spiel, an dem Sie interessiert sind, erhalten können, was natürlich keinen Erfolg garantiert, aber sehr hilfreich ist. Zustand einer Mannschaft, Statistiken, Beziehungen zwischen Fußballern, Beziehungen zwischen Trainer und Spielern, finanzielle Situation des Vereins, Verhalten der Spieler, ihre Pläne für die Zukunft, was sie essen, wie oft sie Partys besuchen – praktisch alles.

Statistiken – in den Zeiten des Internets wäre es eine Sünde, eine solche Wissensquelle nicht zu nutzen. Wenn Sie einige Minuten Zeit investieren, können Sie verschiedene Fakten über Fußballer und Mannschaften herausfinden (was wir Ihnen empfehlen). Die Statistiken selbst und die Historie der direkten Begegnungen stehen natürlich nicht 1 zu 1 im Zusammenhang mit dem Spiel, aber sie erleichtern es, effektiv zu wetten.

Sichere Dinge gibt es nicht – es gibt kein Spiel, das zu 100 % sicher ist. Ja, es gibt Spiele mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber man kann nie vor einem Spiel sagen, dass etwas wahrscheinlich passieren wird.

Berücksichtigen Sie auch die Saisonphase – eine Phase des Turniers hat großen Einfluss auf das Spielergebnis. In der ersten Phase sind die Fußballer gedanklich noch im Urlaub, und die Trainer experimentieren und versuchen, die Mannschaft neu zusammenzustellen. Das ist ein schlechter Zeitpunkt, um Geld zu verdienen. Zu dieser Zeit kämpft ein Teil der Mannschaft um einen Platz im Europapokal, ein Teil um den Klassenerhalt, und die meisten Teams spielen ohne Ziel. Nicht selten kommt es zu sensationellen Ergebnissen, zu merkwürdigen und unvorhersehbaren Dingen, die wir in Erinnerung rufen mussten, um Sie zu warnen.

Gelassenheit ist auch wichtig – Buchmacherwetten sind eine Unterhaltung für Menschen mit starken Nerven. Wenn Sie in Stresssituationen (die höchstwahrscheinlich eintreten werden) keine Ruhe bewahren können, sollten Sie besser kein Geld riskieren und stattdessen mit einer Freundin ins Kino gehen. Gelassenheit und eine objektive, gründliche Analyse des Spiels sind der Schlüssel zum Erfolg.

Sympathien sollten zurückgelassen werden – eigentlich hätte dieser Punkt zusammen mit Gelassenheit geschrieben werden können, aber wir haben ihn absichtlich getrennt. Wetten auf Ihr Lieblingsteam können auf Dauer nicht erfolgreich enden. Sie mögen Team X? Prima, unterstützen Sie sie, so gut Sie können. Das heißt aber nicht, dass Sie jedes Mal alles Geld auf sie setzen sollten. Dann werden Sie erfolgreich wetten!