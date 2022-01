Rapid-Fans zur Demir-Rückkehr: „Zokis Meisterstück!“

Die Rapid-Fans sind nach der Rückkehr und Vertragsverlängerung von Yusuf Demir begeistert. Wir haben die Meinungen der Anhänger im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem...

Die Rapid-Fans sind nach der Rückkehr und Vertragsverlängerung von Yusuf Demir begeistert. Wir haben die Meinungen der Anhänger im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Barnstormer: „Sehr gut für beide Seiten. Für Barca war es einfach der falsche Zeitpunkt, bis es dort wieder richtig läuft, vergeht wohl viel Zeit. Hoffe bei uns explodiert er jetzt so richtig.“

Boidi: „Für den Kampf ums obere Playoff kann er schon ein wichtiger Baustein sein und wenn’s nur als Joker ist. Generell gesehen muss er sich in der Rückrunde einen Stammplatz erarbeiten und dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Vom Gefühl her kann das mit Feldhofer auch besser passen als mit Kühbauer.“

Wanky: „Cooler Typ! Nicht selbstverständlich. Guter Schachzug auch von Zoki.“

Billie: „Hut ab vor Poker-Großmeister Zoki, der diesen Deal zustande gebracht hat.“

Gascoigne: „YESSS! Das wird der Beginn eines großartigen Zeitalters, lassen wir ihn jetzt schon zum Spieler des 22. Jahrhunderts wählen. Bis 35 kann er bei uns kicken, die 436 Spiele von Schöttel spielt er auf einem Fuß ab. Nein, natürlich wird er im Sommer verkauft werden – aber ich freu mir trotzdem gerade einen Haxen aus.

Korki14: „Der junge Mann scheint ein sehr intelligenter Bursche zu sein! Tolle Geschichte und macht absolut Freude auf das Frühjahr…“

Megustarapid: „Hoffe, dass er die Vorbereitung ohne Wehwehchen mitmachen kann und dann mal eine oder vielleicht 1,5 Saisonen ohne Nebengeräusche zum Stammspieler wird. Er ist dann immer noch sehr jung und hat alle Möglichkeiten auf eine super Auslandskarriere, wenn er das will. Für mich ist das ein absoluter Glücksfall, wäre ohne das Barcelona Intermezzo nie so passiert.“

Rapidler_1899: „WOW einfach nur WOW. Er muss und er wird liefern. Er hebt die Qualität unseres Kaders enorm. Freu mich schon aufs erste Pflichtspiel mit ihm.“

Phil96: „Keine Ahnung, wie die Klauseln im Vertrag ausschauen, aber aus finanzieller Sicht extrem gut, dass im Sommer der Druck nicht ganz so hoch ist, ihn zu verkaufen. Sportlich ist es sowieso ein Traum, ihn zumindest im Frühjahr nochmal in grün-weiß zu sehen, glaube auch, dass das Feldhofer-System (bzw. das, was sich Feldhofer vorstellt) besser zu ihm passt als der Kühbauer-Fußball.“

Jonny Weissmüller: „Somit ist vorerst das zentral-offensive Mittelfeld-Problem gelöst, Knasmüllner kann sich schon mal warm anziehen.“

Ottakringer: „Die Veilchen holen sich Jürgen Werner, wir holen uns Yusuf Demir. Beide können wahnsinnig gut tricksen, aber mir ist unser Szenario doch ein wenig lieber. Heute ist ein guter Tag.“

Hugo_Maradona: „Der Steff war auch mal ein halbes Jahr weg und ist dann zur absoluten Legende geworden.“

El_aurare: „Idealerweise geigt er bei uns jetzt bis zum Sommer gescheit auf, vor allem in der ECL und bringt uns im Sommer dann mehr als die 10 Mio. Also eine bessere Winterverstärkung geht fast nicht!“

Tribal: „Absolut gestört, das war ein Meisterstück von Barisic.“

Batigol_7: „Ich glaube ohne Steffen Hofmann wäre das etwas schwieriger geworden. Allein damit hat er seine Position schon gerechtfertigt.“

AntiPessimist: „Ich bin gerührt! In diesem zumeist kalten, aalglatten und geldfokussierten Fußballgeschäft so eine fast schon kitschige Geste des Miteinanders für den Fußball erleben zu dürfen ist unvorstellbar. Solche Geschichten schreibt in Österreich nur Rapid. Danke Zoki, Danke Yusi! Dieser Junge ist nicht nur unfassbar talentiert, sondern bringt ganz offensichtlich auch die richtige Einstellung und nötige Bodenständigkeit mit. Ich denke es ist ein Schritt zurück der ihn zwei Schritte nach vorne bringen wird und hoffentlich in unseren Rapidler Herzen für immer verankert.“

Wurmi12: „Herrlich, dass er da ist und der Vertrag verlängert wurde. Jetzt soll er einfach spielen spielen spielen (auch ruhig mal Fehler machen ohne dass man gleich auszuckt), und in einem Jahr sehen wir wohin die Reise geht!“

Grüner-Wiener: „Ja, jetzt haben wir es wirklich gemacht. Einen jungen Spieler nach Barcelona verliehen damit er dort Spielpraxis sammelt und sich weiterentwickelt. Jetzt ist er zurück bei seinem großen Stammverein und kann dort um ein Leiberl kämpfen.“

CECKO: „So sehr mich das Barca Theater um Demir genervt hat, so sehr freu ich mich jetzt, dass die G’schicht aktuell einen guten Ausgang (vor allem für Rapid) hat. Ich hoffe, er bleibt gesund und dass er den nächsten Step in seiner Karriere mit vielen Toren für unseren Verein macht.“

Gunner: „Aber Spaß ohne, das sind halt schon so Kleinigkeiten, die nicht passieren sollten. Schön, wenn sich irgendein Gstopfter um 1.000 Euro sein Dress ersteigern kann. Aber normal muss er bei der Präsentation schon das Trikot mit seiner neuen Nummer (19 oder was auch immer) in die Kamera halten, und der Verein dann sofort alle Social Media-Kanäle mit „Holt euch jetzt das neue Demir19-Trikot“ bespielen. Das ist international gang und gäbe und wir lassen da unnötig Kohle liegen. Herrscht eh selten genug sowas wie Euphorie bei uns, dann muss man das einfach in der Sekunde ausnützen.“

#17: „Mich beschleicht das Gefühl, dass Yussi im Frühjahr die Liga zerschießen wird.“

Glaukom2: „Der Hype, der hier um Demir betrieben wird ist für mich nicht ganz nachvollziehbar. Er muss jetzt erst einmal zeigen, dass er im Erwachsenenfußball angekommen ist. Ich erwarte mir nicht all zu viel, da er bei Barca in einer Mannschaft gespielt hat die in Spanien derzeit Mittelmaß ist. Wichtig wären von Beginn an konstant gute Leistungen bei Rapid über die komplette Spielzeit (RB und Sturm sind vielleicht ein kleiner Richtwert wie weit er wirklich ist). Ich selbst hätte mit diesem Paukenschlag nicht mehr gerechnet. Scheinbar ist Vernunft und ein wenig Demut in ihn bzw. seinen Beratern eingekehrt (Vertragsdetails wären jetzt interessant). Ich hoffe, er nimmt jetzt die Entwicklung die es bedarf den nächsten Schritt zu machen.“

