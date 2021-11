Rapid-Fans: „Wegweisende Partie, Kleinigkeiten werden entscheiden“

Der SK Rapid trifft heute auf die SV Ried und möchte nach dem letzten Meisterschaftssieg gegen Altach erneut drei Punkte einfahren. Wir wollen uns...

Der SK Rapid trifft heute auf die SV Ried und möchte nach dem letzten Meisterschaftssieg gegen Altach erneut drei Punkte einfahren. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dieser Partie erwarten? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

MiTrov: „Wird eine enge umkämpfte Partie, wo Kleinigkeiten entscheiden werden. In Ried hängen die Trauben bekanntlich sehr hoch. Kampf annehmen und alles am Sonntag reinhauen.“

fabi_rw: „Mit Sicherheit ein richtungsweisendes Spiel im Kampf um die Top 6. Wennst nicht gewinnst, kann es eng werden. Ried auswärts ist fast immer eine Wundertüte, deshalb unbedingt die Top-11 rausschicken, gewinnen, heimfahren.“

since-1899: „Ried hat seit März dieses Jahres zu Hause nicht verloren, wir sind in dieser Saison auswärts noch sieglos. Die letzten 4 Spiele in Ried haben wir alle verloren. Ried ist auch aktuell gut drauf, 4 Pflichtspiele in Folge nicht verloren, darunter ein 2:2 gegen Salzburg. Es sollte also jedem klar sein, dass das ein ganz enges Spiel werden wird, in dem Kleinigkeiten entscheidend sein werden. Trotzdem müssen 3 Punkte unser Ziel sein. Vor allem auch auf Grund der Schonung einiger Stammkräfte gegen West Ham, erwarte ich mir eine Rapid-Elf am Platz, die den Gegner von der 1. Minute an fressen will.“

Hütteldorfer94: „Obwohl wir noch keinen fixen neuen Trainer haben, liegt es jetzt an der Mannschaft zu zeigen, was sie noch leisten will, noch leisten kann. Eine Niederlage in Ried wäre jedenfalls ein Armutszeugnis.“

grubi87: „Mich interessiert nicht wie, aber das muss gewonnen werden. Punkt.“

Chaostheorie: „Eine extrem wegweisende Partie. Holt man sich die in dieser Saison fast schon zum Standard gewordene Auswärtspleite mit dem entscheidenden Gegentreffer in der Rapid-Viertelstunde, wird es mehr als eng mit der Quali fürs obere Playoff. In den 4 Spielen im Frühjahr warten ja noch die Dosen und Sturm Graz, also zum Aufholen sollte man da nichts haben. Mit 7 Punkten aus den kommenden drei Spielen dürfte man einen kleinen Polster auf die Plätze 7 bis 12 haben, mit jedem Punkt weniger wird es eine einzige Zitterpartie mit hoher Wahrscheinlichkeit des Scheiterns….erinnert alles an die Saison 18/19 irgendwie.“

harry1312: „Rapid gegen Ried, Ried gegen Rapid. Für die Auswärtsmannschaft selten den Aufwand der Anreise wert. Ich hasse die Spiele in der Schuhschachtel dort mittlerweile richtig.“

WasHatDerMannFürEinenÜberblick?!: „Klar ist, dass wir in den ersten beiden Partien nach der Winterpause nicht mit (vielen) Punkten planen dürfen. RB eh klar und bei Sturm auswärts darf man auch nicht von drei sicheren Punkten ausgehen. Um dann nicht vor den letzten zwei Grunddurchgang Matches unter großem Punktedruck zu stehen, sollten wir in den letzten drei Runden bis zur Winterpause Siege holen. Auch wäre dann die Stimmung in der spielfreien Zeit wieder etwas besser im Rapid-Umfeld. Wünsche mir also sehnlichst einen Auswärtssieg morgen und die Woche drauf einen Derby-Heimsieg. Keine Ahnung nur wie das gelingen soll.“

bronaldo: „Wer, wenn nicht der Fußballgott persönlich kann uns den Auswärtssieg der Saison und danach den ersten Heimsieg gegen die Austria im neuen Stadion bescheren.“

Starostyak: „Alles außer ein Sieg von Ried würde mich schon massiv wundern.“

N1ce *nd Sl0w: „Ried ist immer ein schwieriges Pflaster, auswärts noch dazu der Hund drin, alles möglich, aber wenn’s schief geht wird’s haarig zum Ende hin.“

Jackson: „Ried unter Heraf hätte wohl durch einen Konter 1:0 gewonnen nachdem wir mit Zoki Taka erfolglos angelaufen wären. Ried unter dem neuen Trainer wird offensiver spielen und somit verlieren, 2:3 für uns.“

Grambamboli: „Die drei Punkte sind nur über einen Arbeitssieg zu holen. Ein spielerischer Leckerbissen wird das Spiel bestimmt nicht. Bei Spielen in Ried ist alles möglich. Von einer derben Niederlage bis zu einem souveränen Sieg. Bin gespannt wie es ausgeht!“

Rapidmaniac: „Wenn RB Salzburg trotz des guten Kaders aus allen Löchern pfeift kann man sich vorstellen wie es Rapid geht. Didi Kühbauer hat es oft genug betont, aber wenn es Jaissle sagt dann wird es nicht als Ausrede wahrgenommen. Wir waren schon besser drauf und haben trotzdem in Ried verloren, also wird es heute eher eine Abfuhr geben als dass wir Punkte holen.“

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!