Rapid-Fans: „Kleinigkeiten werden gegen den LASK entscheiden“

Nach zwei Auftaktsiegen wartet auf den SK Rapid das schwere Auswärtsspiel gegen den LASK. Wir wollen uns ansehen ob die Rapid-Fans erwarten, dass Trainer Didi Kühbauer abermals eine Lösung gegen das Spielsystem der Linzer findet, da die Hütteldorfer in den letzten vier Begegnungen stets als Sieger vom Platz gingen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Da Oide Bimbo: „Gegen den LASK stehen die Chancen 50:50, wir haben uns stabilisiert, sie haben sich stabilisiert. Beide spielen einen guten, druckvollen Fußball, wir sind wieder bei Ballbesitz angekommen, gegen St.Pölten hatten wir aber fast alle zweiten Bälle. Der LASK ist giftig und spritzig im Pressing und schnell im Gegenzug mit technisch guten Spielern, die haben wir aber auch. Es wird auf jeden Fall spannend. Und ich glaube an kein Unentschieden. Es ist genug Zunder drinnen, dass sich einer durchsetzen wird, Geschenke oder Zurückziehen wird es nicht gehen. Hoffentlich geht es ohne Verletzte ab.“

derfalke35: „Wird ein schwieriges Spiel, Kleinigkeiten werden entscheiden.“

Fox Mulder: „Da man die ersten Spiele der Rückrunde gewonnen hat, kann man ohne großen Druck in das Spiel gehen. Einfach an die Leistung der letzten Spiele anschließen, dann wird das schon.“

Ernesto: „Wird ein schwieriges Spiel auf dem kleinen Platz in Pasching. Da verpufft auch etwas der Effekt des sehr guten Positionsspiels unserer Mannschaft. Bisher hat man immer den LASK per Konterfußball ausgehebelt, ich bin gespannt was sich Kühbauer diesmal einfallen lässt. Den Speed haben wir ja aktuell nicht mehr in diesem Ausmaß in der Mannschaft. Schick, Knasmüllner, Ritzmaier und Kara sind allesamt keine Sprintraketen. So sehr ich mich über einen Sieg freuen würde, aber ich denke schon dass der LASK in Pasching Favorit ist.“

Zidane85: „Trauner rutscht, nachdem das Spiel nur in Richtung Rapid Strafraum ging, in der 93. Minute nach einem Barac Querschläger im eigenen Sechzehner auf dem Ball aus und den darauffolgenden Elfmeter verwandelt Kara dann eiskalt zum Sieg. In der Sky-Nahaufnahme aus 67 Perspektiven sieht man deutlich, dass es gar kein Handspiel war und Konrad bekommt einen halben Nervenzusammenbruch!“

Ipoua #24: „Mit einem X könnte ich gut leben, wenn es drei Punkte werden sag ich aber auch nicht nein.“

b3n0$: „Glaube nicht an fünf Siege in Folge gegen die Athletiker, wir sind jedoch gut in Fahrt und ein Punktgewinn sollte drin sein. LASK spielt daheim heuer auch schwächer als auswärts. Die Fountas-Sperre ist für unser Konterspiel suboptimal.“

harry1312: „Wir spielen gegen den LASK eigentlich immer recht anständig. Unsere Abwehr macht mir trotzdem sorgen. Da hatten wir gegen Sturm erste Halbzeit Strebinger und Riesenglück, dass wir nicht drei Gegentreffer kassiert haben. Und gestern sah das phasenweise hinten auch alles andere als stabil aus.“

steveme: „Ich würde dem Spiel nicht eine übertriebene Bedeutung beimessen, also nicht mehr als jedem anderen Spiel. Die Punkte sind zu diesem Zeitpunkt nicht so derart ausschlaggebend, mir wäre wichtig, dass sich keiner verletzt, übermotiviert sein bringt auch nicht. Im Gegenteil, das Spiel ist eine gute Gelegenheit vielleicht sogar wieder etwas Neues auszuprobieren und wenn das heißt einfach zu versuchen das Spiel trocken runterzuspielen. Schnelligkeit werden wir brauchen, eine geringe Fehlerquote im Verteidigen auch und natürlich Disziplin. Obwohl mir Ritzmaier immer besser gefällt wäre in diesem Spiel eventuell Arase die bessere Option. Er ist laufstärker, disziplinierter im nach-Hinten-arbeiten und nach vorn auch schneller und besser beim Tempowechsel. Aber wie gesagt, Ritzmaier ist jetzt auf einen sehr guten Weg, sollte er spielen wird das aber ein kleiner Test ob er, ohne Wenn und Aber, defensiv nah genug am Mann und hinter dem Ball kommt. Nach vorne mach ich mir keine Sorgen, wir bekommen immer Chancen, das Spiel wird entschieden wie gut wir verteidigen.“

fabi_urbw: „Wenn wir Meister werden wollen (was aktuell nicht mehr der Anspruch des Vereins ist), müssen wir am Sonntag gewinnen. Klar, die Saison ist noch ewig, aber ich habe das Gefühl das wir seit Jahren wiedermal eine funktionierende Truppe beisammen haben. Heuer wäre echt nochmal die Chance da, den langersehnten Titel nach Hütteldorf zu holen.“

Greenspan: „Die Linzer sind auf alle Fälle extrem heiß auf uns – wird scharfe Partie werden – Ausgang daher extrem unberechenbar.“

