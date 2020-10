Rapid-Fans: „Ritzmaier-Transfer ist ein guter Schachzug“

Beim SK Rapid wurde es knapp vor Schließen des Transferfensters noch einmal so richtig hektisch. Thomas Murg, der beim 3:0-Sieg gegen den LASK eine...

Beim SK Rapid wurde es knapp vor Schließen des Transferfensters noch einmal so richtig hektisch. Thomas Murg, der beim 3:0-Sieg gegen den LASK eine starke Vorstellung ablieferte, wechselte so wie zuvor schon Stefan Schwab zu PAOK. Die Hütteldorfer stellten mit Marcel Ritzmaier allerdings auch einen neuen Spieler vor, der jedoch eher ein Ersatz für Schwab als für Murg ist. Ritzmaier kam für ein Jahr leihweise vom Barnsley FC und kann im zentralen Mittelfeld, links im Mittelfeld und notfalls auch als linker Außenverteidiger eingesetzt werden. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu diesem Transfer sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Boidi: „Beim WAC war er als Achter sehr stark. Also hat man spät aber doch noch einen Schwab-Ersatz. Die Leihe überbrückt mal die Corona-Probleme und dann kann man schauen wie es weitergeht.“

Stanley-Stiff: „In Zoki, den Don und Marcel I trust! Gute Lösung für einen Last-Minute-Transfer. Er kann sicherlich rasch helfen und wir sind damit nach wie vor sicher gut aufgestellt. Bin guter Dinge, dass das passen wird. Hoch Rapid!“

Woody: „Ich versteh den Transfer nicht wirklich! Kein junger Perspektivspieler, kein Flügel, noch dazu nur auf Leihbasis. Klingt für mich nach Notlösung, aber er möge mich gern eines Besseren belehren.“

#17: „Keine Ablöse, vermutlich weniger oder gleiches Gehalt wie Murg. Als Linksfuß der designierte Schwab-Ersatz. Kann Ullman ersetzen. Hat sich bereits in der Bundesliga bewiesen. Da gab es schon deutlich schlechtere Transfers. Und ein Kauf ist meiner Meinung nach auch nicht so unrealistisch, sollte er einschlagen.“

schleicha: „Bin wenig begeistert und verstehe den Transfer nicht wirklich. Wenn es der Schwab-Ersatz sein soll – dann gratuliere, der ist drei Monate zu spät. Irgendeinen Leihspieler hätten wir wohl im Sommer auch schon bekommen.“

schimli: „Ich sehe das positiv. In Anbetracht der aktuellen finanziellen Lage ist eine Leihe nicht schlecht. Zudem heißt keine Kaufoption ja nicht, dass man den Spieler nach der Leihe nicht trotzdem verpflichten kann, nur halt, dass es keine festgeschriebene Ablöse gibt und man dann halt gesondert verhandelt. Ist eine gute Möglichkeit um die Zeit bis zur nächsten Sommerpause zu überbrücken und sich nach Alternativen umzusehen die jetzt nicht leist- oder verfügbar waren. Summa summarum, sehe ich es als soliden Transfer. Ritzmaier hat gezeigt, dass er auf jeden Fall das nötige Niveau für die Bundesliga hat und war auch international bei den Auftritten mit dem WAC schwer in Ordnung. Vor allem ist Ritzmaier Österreicher und man weiß was man bekommt, das ist keine Wundertüten-Leihe wie ein Andrei Ivan.“

Fußball_liebhaber: „Ein geschickter Schachzug, Ritzmaier kann nicht nur in der Zentrale spielen, sondern hat auch schon bewiesen starke Leistungen am Flügel abrufen zu können. Der kann eigentlich auf jeder Position im Mittelfeld ohne Bedenken eingesetzt werden, das macht uns um einiges flexibler und er bringt auch einiges an Qualität mit. Klar wäre eine Kaufoption ganz nett gewesen, das Leben ist aber einfach kein Wunschkonzert und es heißt noch lange nicht, dass man den Spieler nicht trotzdem verpflichten kann.

ContractChiller: „Na gut, zumindest konnten wir noch reagieren. Trotzdem hinterlassen diese Last-Minute-Transfers immer einen gewissen Beigeschmack, da hier natürlich nur reagiert und nicht agiert wird. Grüll wäre mir lieber gewesen, aber so kurzfristig ist das alles halt schwer umsetzbar. Denke Zoki hat im Rahmen des Möglichen alles getan, er schafft es immer wieder mir Zuversicht zu geben. Willkommen Herr Ritzmaier!“

Waldratte: „Absolut in Ordnung der Transfer. In einer Zeit, in der es sehr ungewiss um den Verein steht, ist das nun einmal eine sehr gute Variante, weil man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnt und weiß was man kriegt. Man braucht sich nur an den letzten Panikkauf (Jelic) erinnern. Die Linksverteiidger-Position war ohnehin die größte Baustelle, da es da eigentlich keinen Ersatz gab. Zudem bringt Ritzmaier Erfahrung mit, die unserer jungen Truppe sicher nicht schadet.“

Doena: „Auf den ersten Blick klingt die Verpflichtung schon etwas enttäuschend, auf dem zweiten aber nicht mehr ganz so sehr. Die fehlende Kaufoption ist eigentlich wurscht, Rapid versucht doch sowieso immer sich davor zu drücken und den Preis neu zu verhandeln. Man muss ihm auf Fälle eine Chance geben die er auch gleich nutzen muss, Anlaufschwierigkeiten darf er keine haben sonst wird die Kritik schnell an überhand gewinnen.“

