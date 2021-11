Football Mania Deluxe – wenn sich Fußball und Gaming treffen

Wer online spiele und Sportwetten liebt, sollte sich Football Mania Deluxe auf keinen Fall entgehen lassen. Hier vermischen sich König Fußball und online gambling...

So spielen Sie Football Mania Deluxe online

Der Spielehersteller Wazdan präsentiert uns einen Spielautomaten für Fußballfreunde.

Sie können diesen tollen Slot auf vielen Plattformen kostenlos und ohne Anmeldung spielen, oder mit Echtgeldeinsätzen. Dafür melden Sie sich bei einer online spielothek an und starten Ihr Spielvergnügen mit einem casino bonus für neue Kunden.

Sie können diesen Spielautomaten auf Ihrem Desktop spielen, oder auch jederzeit und überall

auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Der Slot ist für alle modernen Mobilgeräte verfügbar, wobei sowohl Hochformat als auch Querformat möglich sind.

Über den Slot

Football Mania Deluxe liefert fast noch mehr Spannung und Nervenkitzel als ein Match Ihres Lieblingsteams. Die Action findet bei diesem Slot natürlich auf einem Fußballfeld statt, die Kulisse ist ein riesiges Stadion, und zahlreiche Fußball Fans jubeln in der Menge. Das Design und die Grafiken dieses Slots sind simpel und nicht besonders beeindruckend, ähnlich wie bei den meisten Slots dieses Herstellers, doch der Spielverlauf ist umso unterhaltsamer.

Ein innovativer Mechanismus dieses Slots erlaubt es dem Spieler, den Spielverlauf je nach Erfahrung und Spielverhalten anzupassen. Das bedeutet, dass es in diesem Spielautomaten die Möglichkeit gibt, verschiedene Volatilitäts-Levels einzustellen – low, high oder Standard. Wer das niedrige Level wählt, kann mit häufigeren kleineren Gewinnen rechnen, im hohen Level erscheinen die Gewinne selten, fallen dafür aber umso höher aus.

Und es gibt noch weitere technische Funktionen zum Auswählen: mit dem Big Screen Mode zoomen Sie die Walzen zum Großformat. Die Ultra Lite Mode verkürzt die Ladezeit, was besonders bei langsamen Internetverbindungen von Vorteil ist. Wer den Spielverlauf beschleunigen möchte, klickt auf Ultra Fast Mode.

So funktioniert das Spiel

Der Spielautomat ist einfach zu bedienen und auch für Einsteiger bestens geeignet, schon nach wenigen Runden hat man das Spiel verstanden. Die Symbole drehen sich auf neun Walzen in drei Reihen. Der Slot Football Mania Deluxe bietet eine Menge Gewinnchancen – verschiedene spezielle Features bringen das Spiel auf ein ganz neues Level. Ziel ist es natürlich auch bei diesem Spielautomaten, so viele identische Gewinnsymbole wie möglich auf den Walzen zu platzieren.

Schauen wir uns die Gewinnsymbole an, die ein wenig an ein altmodisches Fußball Quartett erinnern. Es dreht sich selbstverständlich alles um die beliebteste Sportart der Welt. Wir finden Fußbälle, verschiedene Top Spieler, die Trillerpfeife, den Schiedsrichter mit der roten Karte in der Hand und Pokale in bronze, silber und gold, die verschiedene Werte haben.

Bonusfunktionen

Füllen Sie die Football Bonus Matrix Tabelle und landen Sie drei Fußball Symbole, die als Scatter Symbol fungieren. Es werden neun Bonus Spins ausgelöst, in denen es das Ziel ist, so viele Bälle wie möglich zu sammeln. In dieser Funktion verbleiben die Symbole auf den Walzen, und der Gewinn wird je nach Anzahl ausgezahlt.

Erscheinen drei Lotterie Tickets auf den drei mittleren horizontalen Walzen, aktivieren Sie den Fußball Lotterie Bonus. Das ist ein einfaches In-Game Bonusspiel zum Anklicken, das einen sofortigen Geldgewinn bringt.

Im Block Symbols Modus werden die Walzen automatisch in der bestmöglichen Gewinnkonfiguration angehalten, man kann jedoch auch jede andere Kombination wählen, die dann für den nächsten Spin erhalten bleibt. Mit etwas Glück können Sie Ihre Gewinne bis zum siebenfachen erhöhen – wenn Sie nämlich einen Elfmeter landen.

Wer bei diesem Spiel Glück hat, kann bis zum 1.000-fachen seines Einsatzes gewinnen. Die Auszahlungsrate (RTP) bei Football Mania Deluxe beträgt 96,59%.

Zusammenfassung und Tipps

Der Software Entwickler Wazdan ist ein für qualitativ hochwertige Slots bekannter Spielehersteller. Mit Football Mania Deluxe präsentiert er uns einen Spielautomaten mit interessanten Funktionen und bonus features, die beste Unterhaltung und tolle Gewinnchancen bieten. Selbst als Anfänger ist der Slot einfach zu spielen.

Unsere Tipps für Ihren Start bei Football Mania Deluxe: spielen Sie zunächst gratis die Demoversion auf vielen Plattformen, bevor Sie sich an Echtgeldeinsätze wagen. So machen Sie sich mit dem Spielablauf vertraut und probieren alle Funktionen in Ruhe aus. – Sie können ohne Verlustrisiko mit Spielgeld experimentieren. Beginnen Sie am besten mit der niedrigsten Volatilität – auf diese Weise können Sie sich auf viele (kleinere) Gewinne freuen und das Spiel kennenlernen.