Geheimtipps für Ausflüge: Warum Köln immer eine Reise wert ist

Einige Städte, hauptsächlich die größten im deutschen Raum, behaupten die schönste im Land zu sein. Das ist bei einer, um genau zu sein, der viertgrößten Stadt Deutschlands, anders, sie behauptet es nicht nur, sie ist es scheinbar auch: Köln. Denn so wird Köln nicht nur von den Einwohnern der Millionenstadt beschrieben, sondern auch von vielen anderen Menschen aus unserem und anderen Ländern. Warum sie diesen Titel mit Würde trägt und welche Geheimtipps es über die bekannte Karnevalsstadt gibt, haben wir für euch herausgefunden.

Unsere Geheimtipps

Wer kennt ihn nicht, den weltberühmten Kölner Dom? Egal, ob man schon mal dort gewesen ist oder nicht, er ist das Herzstück der Stadt, welcher in zahllosen kölschen Lieder der Mittelpunkt des Geschehens ist. Für Reisefreudige ist es allerdings oftmals interessanter, welche Sehenswürdigkeiten die Stadt außerhalb der üblichen Tourismusattraktionen seinen Besuchern bietet. Für Naturbegeisterte sind der Botanische Garten oder auch die Flora der richtige Ort, um die Seele baumeln zu lassen.

Hier entkommt man der lauten und schnellen Großstadt, um ein grünes Paradies zu entdecken. Lange Naturwege inklusive vielfältiger Baum- und Pflanzenarten ziehen seit Jahren nicht nur die Kölner in ihren Bann. Man kommt zur Ruhe, kann seinen Gedanken freien Lauf lassen, die Kinder vergnügen sich auf dem großen Spielplatz und Hunde können sich auf der grünen Wiese austoben. Ein anderer Naturtipp ist der Rodenkirchener Strand. Dieser bietet eine kleine, mit feinem Sand bedeckte Oase, welche sowohl Familie als auch Freunde dazu einlädt, die gemeinsamen Sommernächte beim Grillen ausklingen zu lassen. Ein idealer Ort, um wundervolle Erinnerungen zu erschaffen.

Die Medienstadt

Außer des Urlaubsfeelings bietet Köln neben großartigen Sehenswürdigkeiten andere Reize, mit denen die Stadt jährlich eine Vielzahl von Menschen anlockt. Unternehmer aller Art reisen in die Medienstadt, in der sowohl RTL, WDR und Co. wohnen, als auch Stefan Raab oder Oliver Pocher samt Familie beim Bäcker angetroffen werden können. Firmen und Start-ups streben an, ihre Imperien genau hier aufzubauen, um die Chancen zur Vernetzung in alle Branchen zu nutzen. Auch in dieser Medienstadt ist das Aufsehen um Kryptowährungen nicht vorbeigegangen, der Trend BTC in Österreich zu kaufen ist bei den Unternehmern und Investoren in der Kölner Großstadt genauso beliebt wie in anderen investitionsfreudigen Städten. Hier werden innovative Investmentideen gerne gesehen und sorgen nicht wie in Kleinstädten für verschreckte Gesichter, in Köln ist alles möglich.

Kultur

In Köln werden sowohl Tradition als auch Kultur noch großgeschrieben. Die Einwohner legen viel Wert auf ihre Bräuche, ganz besonders wenn es um ihren Lieblingsverein, den 1FC. Köln, geht, dieser war und ist den Menschen aus der Domstadt schon immer heilig. Das Rhein-Energie-Stadion ist regelmäßig mit treuen und ehrgeizigen Fans gefüllt. Auch bei Niederlagen stehen die Kölner dem Traditionsverein, welcher maßgeblich an der Gründung der Bundesliga, wie wir sie heute kennen, beteiligt war, bei. Bei dem jährlichen Karneval bleiben die “kölschen Jecken” ihren zahlreichen Ritualen stets treu. In keiner anderen Stadt wird der Rosenmontagszug so außergewöhnlich gefeiert wie hier, das sollte jeder einmal erlebt haben.