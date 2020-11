Glückspielsponsoring für Fußballvereine

Um als Fußballverein in der heutigen Zeit mithalten zu können, sind lukrative Sponsorenverträge von entscheidender Bedeutung. Die Unterstützung durch Glückspielanbieter nimmt aufgrund sich stetig...

Um als Fußballverein in der heutigen Zeit mithalten zu können, sind lukrative Sponsorenverträge von entscheidender Bedeutung. Die Unterstützung durch Glückspielanbieter nimmt aufgrund sich stetig lockernder, rechtlicher Rahmenbedingungen immer mehr Form an. Insbesondere im Bereich der Sportwetten ist ein besonders breiter Markt vorhanden.

Wirtschaftliche Vorteile für die Klubs

Für Fußballvereine im professionellen Bereich zahlt sich eine mögliche Kooperation mit Glückspielanbietern in Vielerlei Hinsicht aus. Grund dafür ist vor allem ein derzeit boomender Markt. Die gelockerte Gesetzeslage in vielen europäischen Ländern, macht vor allem das Online-Spiel besonders lukrativ. Abgesehen von einer Vielzahl von Spielen bietet das moderne Online Casino Paypal und ähnliche Dienste als Zahlungsmöglichkeiten an. Dies generiert mehr deutlich mehr Kunden und Umsatz – gesponserte Fußballklubs können sich also im Falle einer Kooperation auf eine ordentliche Finanzspritze freuen.

Speziell in den Zeiten der anhaltenden Pandemie hat sich die stetig wachsende Beliebtheit des Online-Glücksspiel aufrecht erhalten können. Vereine, die somit gegenwärtig mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen haben, könnten nachhaltig von so einer Partnerschaft profitieren. Während die Fußballklubs ihre Finanzen aufstocken bzw. verbessern können, profitieren Glückspielanbieter durch den erhöhten Bekanntheitsgrad sowie einem deutlich seriöseren Image.

Mögliche Problematik ist nach wie vor gegeben

Die Partnerschaft zwischen Fußballklubs und Anbietern des Glücksspiels kann sich jedoch in vielen Fällen erst nach einem langen Weg als lukrativ erweisen. Obwohl immer mehr Anbieter von Sportwetten und Online-Casinos in Europa anerkannt werden, ist es mit der Legalität von Sponsoring Verträgen zwischen Fußballvereinen und jenen Anbietern noch etwas schwierig. Dieser Umstand hält sich weiterhin aufrecht, obwohl mittlerweile eine deutlich bessere Reglementierung bzw. eine juristisch eindeutigere Auslegung vorhanden ist.

Laut der aktuellen Situation haben Fußballvereine die Erlaubnis, Werbung in Kombination mit Fußballwetten zu schalten. Hier handelt es sich allerdings um einen nicht ganz klar definierten Rahmen, der unter Umständen rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Aus diesem Grund arbeiten Entscheidungsträger mit Hochdruck daran, für das kommende Jahr mit neuen Gesetzesentwürfen endlich für Klarheit zu sorgen. Hier besteht die größte Herausforderung vor allem darin, wichtige Grenzen zu bewahren. Ist die Partnerschaft zwischen Fußballverein und Glückspielanbieter zu eng gestrickt, gerät der eigentliche Sport in den Hintergrund und auch die Fairness des Wettbewerbs muss möglicherweise infrage gestellt werden. Um möglicher Korruption, Manipulation und anderen zwielichtigen Vorhaben entgegenzuwirken, ist beispielsweise Fernsehwerbung dieser Art nicht gestattet.

Ein Blick in die Zukunft

Während das Verbot mit Online-Glücksspiel oder Sportwetten für den Endverbraucher wohl in Zukunft nur schwer realisierbar sein wird, kann es mit Sponsorverträgen mit Sportvereienen durchaus anders aussehen. Ob dies Wirkung zeigen würde, ist allerdings ebenfalls in Frage zu stellen. Ein Anbieter wie Betsson, der bereits mit Arsenal London und der schwedischen Eishockeyliga Partnerschaften abgeschlossen hat, würde mit Sicherheit und Unterstützung anderer Anbieter gegen solche Regelungen vorgehen.

In Deutschland fanden bereits ausgiebige Gespräche zwischen DFB und Glückspielbehörden statt, um für die Zukunft Klarheit zu schaffen. Noch mit dem 1. Juli 2021 soll ein umfassender Gesetzesentwurf gültig werden, welcher flächendeckend wichtige Fragen zu dem Thema klärt.