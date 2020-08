Kann ich mit minimalen Einzahlungen große Summen gewinnen?

Wie die Praxis zeigt, ist eine solide Bankroll keine Garantie für Erfolg und große Gewinne, wenn der Spieler sein Geld nicht richtig verwalten kann....

Wie die Praxis zeigt, ist eine solide Bankroll keine Garantie für Erfolg und große Gewinne, wenn der Spieler sein Geld nicht richtig verwalten kann. Und wenn der Spieler eine vernünftige Spielstrategie in Bezug auf sein Budget entwickelt hat, kann er länger im Spiel bleiben und immer schwarze Zahlen schreiben. Möchten Sie einen großen Profit von einem zuverlässigen online Casino um Echtgeld machen? Dann sollten Sie allgemeine Empfehlungen für das Spielerkonto-Management befolgen.

Legen Sie ein Einsatzlimit fest

Eine sorgfältige und durchdachte Budgetplanung sollte Ihre Hauptmethode zur Verwaltung Ihrer Bankroll sein. Mit der Festlegung eines Wettlimits versichern Sie sich, dass die Einzahlung nicht schnell verschwindet, falls Sie in eine Pechsträhne geraten. Erfahrene Gambler setzen das Einsatzlimit normalerweise auf etwa 10% der gesamten Bankroll.

Wählen Sie richtige Spiele

„Richtige Spiele“ in diesem Sinne bedeuten die Spiele, die Ihrem festgelegten Budget entsprechen und Ihnen eine bestmögliche Chance geben, von Ihrer Spielsitzung maximal zu profitieren. Einige Spiele sind nicht gut für eine bescheidene Bankroll geeignet. Wenn Sie noch nicht bereit sind, große Beträge in virtuelles Casino einzuzahlen und in das Spiel zu investieren, ist Baccarat wahrscheinlich keine gute Wahl für Sie. Dieses Kartenspiel ist sehr dynamisch und erfordert häufig überdurchschnittliche Einsätze. Progressive Slots erfordern auch höhere Einsätze und haben zudem hohe Volatilität.

Wenn Sie über kleines Startgeld verfügen, schenken Sie Ihre Beachtung online Video Slots mit minimalen Einsätzen und hohen Auszahlungsquoten. Video Poker ohne progressive Jackpots, europäische und französische Varianten des Roulette-Spiels (aber nicht American Roulette!) sind auch zu beachten.

Führen Sie die Statistik

Wenn Sie täglich alle Ihre Gewinne und Verluste im Auge behalten, können Sie Ihre Spielstrategie optimieren und die besten Entscheidungen treffen. Sie können Ihren Fortschritt über einen langen Zeitraum aus statistischer Sich sehen. Ihre persönliche Statistik hilft Ihnen zu klären, welche Spiele für Sie am profitabelsten sind.

Hören Sie auf, wenn es keinen Spaß macht

Das ist wohl der wichtigste aller Tipps in diesem Artikel. Die Zeit in online Casinos sollte Spaß machen. Bei online Glücksspielen geht es in erster Linie um ein aufregendes Hobby, nicht um Einkommensquelle für den Alltag. Wenn Sie müde, stressig, wütend oder unter dem Einfluss von Alkohol sind, spielen Sie nicht. Sie müssen verantwortungsbewusst zocken und aufhören, wenn Sie das Gefühl haben, dass die Situation außer Kontrolle gerät.

Trennen Sie Ihr Spielgeld von Ihren Gewinnen

Eine gute Methode zur Selbstdisziplin ist, die erzielten Gewinne sofort auszuzahlen und die nicht für weitere Einsätze zu verwenden. Die Tatsache, dass Sie nur den eingezahlten Betrag beim Spielen einsetzen, hilft Ihnen, die Kontrolle zu behalten und Ihr festgelegtes Limit nicht zu überschreiten. Es wäre empfehlenswert, schnelle Zahlungsmethoden (wie E-Wallets) dafür zu verwenden, damit Sie nicht zu lange auf Ihre Gewinne warten müssen. Das gewählte Casino spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Wählen Sie nur lizenzierte Casinoseiten, die Auszahlungen innerhalb von 24-48 Stunden bearbeiten.