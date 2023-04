Mit der Ernährungs-App zu sportlichen Erfolgen

Fitness und ein gesunder Lebensstil werden in der oft vollgepackten Arbeitswoche immer wichtiger. Hektik und Stress lassen sich mit einem sportlichen Ausgleich viel besser...

Fitness und ein gesunder Lebensstil werden in der oft vollgepackten Arbeitswoche immer wichtiger. Hektik und Stress lassen sich mit einem sportlichen Ausgleich viel besser bewältigen, kommen vielleicht gar nicht erst auf. Damit das Unterfangen fitter und gesunder Körper trotz vollem Terminkalender gelingt, gibt es einige Apps, die sich diesem Thema annehmen. Mit ein paar Klicks können Trainingseinheiten, Ernährungsziele, Rezepte und Kalorienzähler organisiert und programmiert werden, sodass Arbeits- und Familienalltag mit den persönlichen Fitnessplänen Hand in Hand gehen. Wir zeigen heute, welche Ernährungs-Apps für Sportler und Fitness-Fans am besten geeignet sind.

Mit Ernährungs-Apps das Beste aus sich herausholen

Die Lebensmittelbranche setzt bereits seit einiger Zeit auf Applikationen, die Kalorienzählen und Rezepte vorschlagen. Immer wieder kommen neue Apps auf den Markt, die sich ganz speziellen Themen widmen. So ist im Gastrobereich das Online-Restaurant-Reservierungssystem keine Seltenheit mehr, mit dem man als Gast den Tisch im Lieblingsrestaurant mit einem Klick bestellen kann. Supermarktketten bieten Apps an, die Bestellung, Lieferdienst und Rezeptefundus miteinander verbinden, sodass der Kunde alles an einem Ort bekommt.

Jetzt gesellen sich zu diesen beiden Bereichen noch Sport und Fitness. Die gut durchdachten Fitness-Apps vereinen gesunde Ernährung, Rezepte, Muskelaufbau und Gewichtsabnahme miteinander und bieten der Fitnessbegeisterten eine tolle Alternative. Auf diese Weise bleibt die Motivation, einen gesunden Lebensstil zu starten oder beizubehalten hoch und die Erfolge lassen nicht lange auf sich warten.

Fünf Apps, die Muskelaufbau und Fitness unterstützen

Sportliche Betätigung, in welcher Form auch immer, ist essenziell für einen wachen Geist und einen gesunden Körper. Das wissen auch viele Österreicher. Laut Umfrage treiben rund 73 % der Österreicher mindestens einmal pro Woche Sport. Nur 5 % geben an, nie Sport zu treiben. Diese Zahlen zeigen, dass Sport und Fitness ein wichtiger Bestandteil im Leben der Menschen ist. Wer sich bestimmte Ziele gesetzt hat, Kilos verlieren möchte, Muskeln aufbauen oder einfach generell einen gesunden Lebensstil praktizieren möchte, sollte sich die folgenden fünf Apps anschauen, die diese Ziele unterstützen.

FoodSecrets: Ziele festlegen und los gehts

FoodSecrets bietet einen tollen Einblick in die Welt der Ernährung. Viele Ernährungsanalysen und Food-Rankings können studiert werden, bevor es daran geht, die eigenen Ernährungsziele festzulegen. So können beispielsweise die Ziele Muskelaufbau oder Gewichtsverlust eingegeben werden. Die App listet daraufhin die passenden Lebensmittel auf, die dieses Ziel unterstützen.

Yazio: Allrounder mit Rezepten, Kalorienzähler und mehr

Yazio bieten eine breite Auswahl an Rezepten an, die sowohl Muskelaufbau als auch das Abnehmen und Zunehmen unterstützen. Dabei greift die App auf eine prall gefüllte Datenbank mit Ernährungseigenschaften der unterschiedlichsten Lebensmittel zurück. Ernährungswissenschaftler haben die Rezepte getestet und sie nach den jeweiligen Zielen sortiert. Um auf alle Daten zugreifen zu können, muss jedoch die Pro-Version aktiviert werden.

MyFitnessPal: Gesund ernähren und fit werden

Fußballfans und diejenigen, die selbst in einem Klub dem runden Leder huldigen, dürfen auf diese App nicht verzichten. Warum also nicht einfach erst an der eigenen Fitness arbeiten, bevor die Bundesliga oder Champions League verfolgt werden. Bei MyFitnessPal können sowohl Kalorien gezählt werden als auch Trainingseinheiten und Workouts in den Wochenplan integriert werden. Die App zeichnet ebenfalls die Erfolge anhand von Gewichtskontrolle und Körpermasse auf und gibt die Möglichkeit, die eigenen Essgewohnheiten mit dem Ernährungstagebuch zu erkunden. Das alles ist im kostenlosen Modus verfügbar.

Runtastic Balance: Weltweite Datenbank unterschiedlichster Produkte

Runtastic sollte vielen Läufern bereits ein Begriff sein. Jetzt gibt es die Läufer-Apps auch als Ernährungs-App mit Fokus Fitness. Auch hier können die Ziele Abnehmen, Zunehmen und Muskelaufbau gewählt werden. Man kann den Schwerpunkt aber auch einfach nur auf eine gesunde Ernährung legen. Je nach Ziel berechnet die App die ideale Kalorienmenge und Makros vor, die täglich konsumiert werden sollten. Die Datenbank ist mit unzähligen Produkten aus über 200 Ländern gefüllt. Was bedeutet, dass man auch im Urlaub oder beim Auswandern auf die App zählen kann.

Alle, die sich mit der Schwester-App Runtastic fit halten, können diese mit Runtastic Balance synchronisieren und die Ernährungspläne auf die Trainingseinheiten anpassen.

8fit: Maßgeschneiderte Trainingspläne

8fit bietet seinen Nutzer die Möglichkeit, ganz individuelle Trainingspläne zu erstellen. Hierbei kann aus den Bereichen Boxen, Pilates und Yoga gewählt werden, um nur einige der Optionen zu nennen. Passend zum Workout werden die Ernährungsempfehlungen ausgearbeitet, die durch Ausgewogenheit die mitunter intensiven Workouts ergänzen. Das Interessante hierbei ist, dass bestimmte Nahrungsmittelgruppen können ausgeschlossen werden, was diese App in eine sehr gute Option für Vegetarier oder Allergiker macht.

Keine Ausreden mehr

Ein gesunder Lebensstil kann mit einigen kleinen Veränderungen im Alltag erreicht werden. Oft muss dazu noch nicht einmal viel Zeit eingeplant werden. Die modernen Ernährungs-Apps erledigen die lästige Hintergrundarbeit des Kalorienzählens und Ähnliches, wodurch es für die Nutzer ein Leichtes ist, die passenden Gerichte auszuwählen, die zu einem gesunden Lebensstil führen. Sportler können mit den Apps die Leistung steigern, Muskeln aufbauen oder Gewicht reduzieren. Welche Ziele gesetzt werden, hängt von den Nutzern selbst ab. Eins ist jedoch klar, die Ausrede: „Ich habe keine Zeit.” funktioniert nicht mehr mit den Apps, die in wenigen Sekunden gesunde Rezepte, kurze und lange Workouts und generelle Ernährungsempfehlungen ausspucken.