Sturm-Fans: „Verdienter und extrem wichtiger Sieg“

Der SK Sturm mühte sich einige Zeit gegen Austria Klagenfurt, setzte sich aber schlussendlich verdient mit 2:0 im Auswärtsspiel durch. Da Red Bull Salzburg beim 0:0-Unentschieden gegen den LASK Punkte abgab, kamen die Blackies vor dem direkten Duell gegen den Serienmeister näher an den Tabellenführer heran. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

nero08: „Einer der wichtigsten Siege der Saison. Jetzt muss Liebenau am Sonntag beben.“

GrazTiefschwarz: „Schlussendlich ein absolut verdienter Sieg, den man (wie so oft) schon früher hätte fixieren müssen. Letzten Endes natürlich alles gut gegangen, aber einen Elfer darf man gerne auch verwerten, wenn es um sehr viel geht. Die Reaktion in der zweiten Halbzeit war Gott sei Dank da und hat sich bezahlt gemacht.“

Whitebeard: „Hochverdienter Sieg aufgrund der zweiten Hälfte. Aber wieder mal um Jahre gealtert.“

Michael_sksg: „Keine Glanzleistung, Klagenfurt ist von Pacult gut eingestellt worden. Da hätte nicht viel gefehlt und man hätte heute Punkte liegen gelassen. Das wäre dann eine Vorlage für die Medien gewesen, um eine kleine Krise herbeischreiben zu können (vor allem aus Wien in Richtung Cupfinale wäre einiges dahergekommen). In Summe jetzt ein Top-Spieltag mit Sieg, X bei Red Bull vs LASK, dazu das Comeback von Wüthrich, keine Gesperrten und normal auch keine Verletzten.“

paytv23: „Sehr wichtig und erfreulich, dass man heute im Hinblick der Spiele der direkten Konkurrenz voll anschreiben konnte. Nicht nur wegen dem Ergebnis, sondern auch dem Auftritt nach der Pause. Hätte man gewonnen mit einer Leistung wie in der ersten Hälfte, wäre es mit Beigeschmack gewesen. So aber verdient gewonnen, weil man es sich über 45 Minuten erarbeitet hat. Auf die Schwoazen.“

plieschn: „Auch wenn es zwischendurch zach war, war das wieder ein großartiger Auftritt unserer Mannschaft, die das Heft das ganze Spiel über im Griff hatte. Es hätte klarer ausgehen können, das ist auch schon der einzige Kritikpunkt, aber realistisch betrachtet waren die drei Punkte nie in Gefahr. Das Ergebnis aus dem Parallelspiel kombiniert, jetzt schon, vor der Partie auf die ganz Europa seit Monaten hinfiebert, ein großartiges Fußballwochenende aus unserer Sicht!“

User1234: „Der Auftritt war schon okay aber von großartig sind wir aktuell doch leider etwas weit entfernt. Einzig Positive ist, dass auch Salzburg aktuell nicht ganz auf der Höhe ist.“

Durchschnittskicker: „Verdammt wichtiger Sieg, die vergebenen Chancen haben mich jedoch wahnsinnig werden lassen. Gorenc-Stankovic hat mir gut gefallen, Dante auch solide. Emegha hat anscheinend einen Schalter wo man zwischen Champions League- und Kreisklassen-Niveau wechseln kann. Ajeti wird seine Ablöse wohl selbst bezahlen müssen, wenn er bei Sturm bleiben will. Und zum Abschluss noch ein Danke an Mura für die lächerlichen 500.00k die wir ihnen für Horvat überweisen mussten.“

Pepi_Gonzales: „Zwei Dinge. Dieses zurückziehen und dem Gegner das Spiel überlassen ab Minute 75 regt mich in jedem Spiel ordentlich auf. Vor allem wenn es so knapp ist. Hier könnte man ruhig auch mal bewusst auf Ballbesitz und Gegner laufen lassen setzen… Aber und damit kommen wir zu Punkt zwei: Das war, auch wenn es nur Klagenfurt war, defensiv schon sehr stark. Hat an die Spiele vor dem LASK-Doppel wieder angeschlossen, wo wir ja auch eigentlich kaum etwas zugelassen haben. Gorenc-Stankovic ist einfach wichtig, dass er dabei ist. Wüthrich-Comeback natürlich auch perfekt. Mit den beiden kann auch gegen RB wieder was gehen.“

