Austria-Fans: „Verschenken zu viele Punkte“

Die Wiener Austria bleibt im Allianz Stadion weiterhin ungeschlagen. Nach einem hitzigen Derby mit vielen Höhepunkten trennten sich die beidem Mannschaften mit einem 3:3-Unentschieden. Nachdem wir uns die Kommentare der Rapid-Fans ansahen, wollen wir nun schauen was die Austria-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Manioll: „Statt mit neun Punkten aus den letzten drei Partien geht man mit nur drei Punkten raus. Die Jungs müssen sich endlich belohnen. Auch wenn die zweite Halbzeit eine Frechheit war, bin trotzdem stolz auf die Truppe.“

ViolaGen: „Echt viel die letzten Partien verschenkt. Mit bisschen mehr Hirn wären da einfach 9 statt 3 Punkte möglich gewesen…Vor der Partie hätte ich das X genommen, am Ende doch ein bisschen bitter…“

Viereee: „Verschenkte 6 Punkte in 3 Spielen, dank einer inferioren Defensivleistung.“

KidSune: „Leider verdientes X nachdem wir in Halbzeit 2 trotz zahlenmäßiger Überlegenheit komplett den Faden verloren haben. Rapid kann sich als moralischer Sieger sehen. Aber immerhin wieder kein Sieg für die Grünen in deren Stadion, hätte auch passieren können. Die sechs verlorenen Punkte nach Führung in der letzten Viertelstunde im oberen Playoff tun aber ordentlich weh. Da wären wir richtig im Rennen um Europa“

ooeveilchen: „Rapid war heute einen Tick die weniger dumme Mannschaft und hat deswegen den Punkt gewonnen, wo wir zwei verloren haben.“

fis: „Ungeschlagen! Ansonsten ein paar graue Haare mehr und es wäre mehr drin gewesen. Ungerecht ist das Ergebnis nicht.“

Hurricane: „Schwer zum Analysieren heute. Als bessere Mannschaft „nur“ ein X geholt. Die Gegentore waren halt sehr bitter. Spielerisch war besonders die erste Hälfte sehr stark…“

Braveheart-FAK: „Wird ein Kampf um Platz 4 – für Platz 3 haben wir wohl schon zu viel liegen lassen. Der Unterhaltungswert ist hoch und wir können mit absolut allen mitspielen, es schaut aber noch zu wenig Zählbares raus.“

Groovee: „Kampf ok. Spiel nach vorne wieder ok. Hinten wie meistens vogelwild. Handl in jeder Situation eine Gefahr für die eigene Hintermannschaft. Wenn du 45 Minuten einer mehr bist UND 3:2 vorne bist sollte man hinten gut stehen und auf Konter spielen. Wir haben uns extrem dumm angestellt und zusätzlich die besten zwei Stürmer verloren. Unverständlich wie man sich SO dumm anstellen kann. Da müssten die erfahreren Spieler mehr auf die eigenen Spieler einwirken und das ruhig runter spielen. Die letzten Spiele haben wir viele Punkte durch unsere eigene Dummheit verloren. Eigentlich haben wir genug erfahreren Spieler die das locker runterspielen müssen.“

Blackcactus: „Bitter. Spektakuläres Match! Tabakovic-Ausschluss meiner Meinung nach totaler Blödsinn. Dann darfst auf keinen Ball mehr draufgehen, der Kopf war in Hüfthöhe unten. Elfer am Ende hat er sich leider nicht mehr getraut. Ansonsten bleiben zwei verlorene Punkte, wir waren besser. Schade, dass wir die Rote nicht ausnutzen konnten. Dennoch hat die Austria Spaß gemacht, spielerisch war das schon richtig fein.“

DaMarkWied: „11 gegen 11 in Halbzeit 1 in allen Belangen überlegen. 11 gegen 10 plötzlich um mindestens eine Klasse schwächer und das Spiel komplett aus der Hand gegeben…“

Triggerpoint: „Dieses Spiel war nicht normal: Was wir mitnehmen können ist, dass wir spielerisch einfach eine Stufe höher sind, als unsere Konkurrenz aus der Vorstadt. Schade, dass es nicht gereicht hat, die Chancen waren da. Für mich sind die Schiedsrichterentscheidungen wirklich nicht nachvollziehbar. Die zweite Gelbe gegen Haris war nichts, und den Elfer an Mandi kann/muss man geben.“

Rushfeldt_91: „Selten so haas gewesen nach einem X bei denen. Absolute Idiotie so ein Spiel aus der Hand zu geben und nicht zu gewinnen, am Ende sogar zu zittern. Eine zweite Hälfte zum Genieren.“

