Rapid-Fans: „Charakterlich stark, spielerisch wieder enttäuschend“

Die Fans sahen gestern im Allianz Stadion ein außergewöhnlich spannendes Derby, bei dem sich die beiden Mannschaften schließlich mit einem 3:3-Unentschieden trennen sollten. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans von der Leistung ihres Teams halten und fassen für euch die besten Kommentare der Anhänger zusammen. Alle Meldungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Westsider: „Bin gefühlsmäßig extrem zweigeteilt. Auf der einen Seite zu zehnt noch das X geholt, auf der anderen hättest das auch gewinnen können und die Fehler waren bei allen drei Toren haarsträubend.“

Zidane85: „3:3 irgendwie. Das zweite Mal, dass die Austria wesentlich besser als wir gespielt hat. Für mich ist Barisic der Hauptverantwortliche und verstehe es nicht, dass er einen Vertrag bis 2025 bekommen hat. Sein Pendant auf der anderen Seite hat in kurzer Zeit eine Mannschaft geformt, die Fußball spielt. Jetzt kann man sagen, dass die Austria trotz keiner Kohle die stimmigeren Leute geholt haben, aber unseren Kader hat halt auch Barisic zusammengestellt. Des Weiteren haben sie gezeigt, dass man auch einen Trainer holen kann der nicht zig Vorbereitungen benötigt um „sein“ Spiel einzuimpfen. Man kann sich nicht freuen, wenn man drei Tore im eigenen Stadion kassiert mit Fehlern, die seit Wochen immer dieselben sind. Die gelb-rote Karte für die Austria war eine Kompensationsentscheidung. Muss man auch nicht geben.“

Wolti: „Ich bin nervlich fertig – zwar nicht gewonnen, aber gekämpft habens. Wir brauchen definitiv ein besseres Mittelfeld und die Fehleranfälligkeit muss einfach minimiert werden.“

TomTom90: „Da machst du diesen Eierschädln drei Tore und gewinnst wieder nicht. Nichtsdestotrotz ein super Derby, sicher das Beste in den letzten 10 Jahren. 40 Minuten in Unterzahl und zurückgekommen, die Richtung stimmt.“

schleicha: „Einstellung top! Mit limitierten Mitteln dagegengehalten. Spielerisch teils schon sehr schwach und meiner Meinung nach auch falsch eingestellt. Nicht ohne Grund waren wir gefühlt ja zu zehnt fast besser als zu elft. Für mich ist das Kasius-Foul dumm, aber eher gelb. Am Ende ist es für mich ein heroisch erkämpfter aber durchaus glücklicher Punkt, der in Anbetracht der Tabelle eigentlich zu wenig ist. Bin gespannt ob die xG auch so klar sind wie mein subjektiver Eindruck. Hoffentlich haben wir es bis zum Cup verstanden wie man gegen Gegner spielt, die ordentlich anpressen. Wir machen uns unnötig das Leben schwer.“

TwoPointFifty: „Gott sei Dank ist es vorbei. Ich bin mittlerweile grau. Wir waren bei Gott nicht gut, durch die kämpferische Leistung, aber finde ich das Unentschieden mehr als gerecht. Alles in allem ein typisches Derby.“

Barnstormer: „Schon ein irres Derby wie schon lange nicht mehr. Dennoch sind wir weltweit wohl die einzige Mannschaft, die permanent versagt, wenn das Stadion ausverkauft ist. Schön langsam glaube ich wirklich an einem Fluch.“

alexbender: „Warum Kühn 90 Minuten auf der Bank bleibt ist ein Fall für Galileo Mystery.“

RomanHammer: „Endlich wieder ein spannendes Derby bis zum Schluss, Sieg hätten sich beide verdient gehabt, das Unentschieden passt also.“

issoisso: „Kein schönes Spiel, doch irgendwie geil, weil es so hin und her ging. Aber gleichzeitig frustrierend, dass die marode Austria zur Zeit wohl die bessere Mannschaft ist (zumindest im direkten Duell).“

Ballbesitzfussball: „Das Positive: Mit so einer grottenschlechten Leistung einen Punkt holen und der Wille. Das Negative: Die grottenschlechte Leistung fußballerisch, taktisch und von der Intelligenz will ich gar nicht reden. Es ist nicht wert das zu analysieren, das waren Fehler, die einer Schülermannschaft nicht passieren darf. Heute bin ich zum ersten Mal schwer enttäuscht, das war wirklich sehr wenig, vor allem was das spieltaktische Verhalten der Spieler angeht. Nicht mehr zeitgemäß.“

Ernesto: „Ein extremes Derby – ich bin gezeichnet. Die Mannschaft lebt, auch wenn ihr Qualität fehlt. Ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen, außer fehlende Schläue in gewissen Situationen (Lasius, Schick und mit Abstrichen auch Burgstaller). Der punkt hilft niemandem und beide Teams haben sich für das nächste Spiel hart geschwächt. Ohne Kasius, Schick und Burgstaller – wie wird da Barisic aufstellen? Insgesamt ist schon anzumerken, dass wir auf den Außenverteidiger-Positionen ein echtes Problem haben. Sowohl Auer als auch Kasius sind wirklich sehr fehleranfällig. Im Zentrum schaut es auch nicht sehr gut aus, wobei ich Kerschbaum schon deutlich verbessert sehe und aktuell ist er für mich auf der Position schon ziemlich wichtig.“

baeckerbua: „Ich kann mich dem verhaltenen Lob überhaupt nicht anschließen. Wir haben uns ALLES selber eingebrockt, jeden Rückstand, jedes Ärgernis. Alles wie von mir erwartet auf eine schlecht eingestellte Mannschaft zurückzuführen, welche völlig unmotiviert ins Messer gelaufen ist. Für mich ist das nicht entschuldbar wie man 2x45min so in zwei Derbys auftreten kann. Unentschuldbar.“

Dansch10: „Charakterlich war das schwer in Ordnung. Fußballerisch mal wieder schwer enttäuschend. Es muss sich was ändern. Neuen Trainer und fünf bis sechs Qualitätsspieler braucht es im Sommer.

steirerbua: „Leider bringt das X tabellarisch nicht viel, aber zum Anschauen war es absolut geil! Kann mich nicht erinnern wann ich das letzte Mal so eine verrückte Partie gesehen habe.“

