Neubulle Szoboszlai muss wegen Verletzung auf Leipzig Debüt warten

Der Salzburg Profi Dominik Szoboszlai gilt schon seit Sommer 2020 als eines der Toptalente in Europa. Der Ungar ist erst gerade 20 Jahre alt...

Der Salzburg Profi Dominik Szoboszlai gilt schon seit Sommer 2020 als eines der Toptalente in Europa. Der Ungar ist erst gerade 20 Jahre alt geworden und wagte im Winter 2020/21 den nächsten Schritt in seiner Karriere. Der Mittelfeldspieler war fast vier Jahre in Österreich aktiv und durchlief das Jugendprogramm von Red Bull. Nach einem Engagement bei der Jugend von RedBull Salzburg, spielte er ein Jahr in der 2. Österreichischen Bundesliga beim FC Liefering, der als Talentförderverein von Red Bull fungiert. Seit Anfang 2018 war Szoboszlai fester Bestandteil der ersten Mannschaft von Red Bull Salzburg, wo er schnell Fuß fasste und zu einer der Stützen des österreichischen Champions League Teilnehmers reifte. Nun geht der Spieler mit dem Wechsel nach Leipzig den nächsten Karriereschritt.

Wegen seines jungen Alters und der kontant guten Leistungen wurde Szoboszlai in der Hinrunde 2020/21 bei vielen großen Clubs gehandelt. Es wurde von Interesse des FC Bayern, von Real Madrid, vom AC Milan und des FC Arsenal berichtet. Natürlich wurde auch über den nun vollzogenen Wechsel des Ungarn zu RasenBallsport Leipzig spekuliert. Die Leipziger sind Teil des sehr breit aufgestellten Sponsorings von Red Bull und somit eng mit Red Bull Salzburg, welches auch mit Millionen des Brauseherstellers aufgebaut wurde, verwoben. Schon Dutzende Spieler traten den Weg von Österreich nach Leipzig an, um in der Bundesliga den nächsten Karriereschritt zu gehen.

Leipzig hoffte natürlich, dass der neue Mittelfeldstratege eine unmittelbare Verstärkung für das Mittelfeld der Bullen sein würde, doch müssen sich Spieler und Verein noch gedulden, bis das Debüt des Ungarn in der 1. Bundesliga stattfindet. Die Adduktorenprobleme, wegen der Szoboszlai voraussichtlich erst im Februar für RasenBallsport sein erstes Spiel absolvieren wird, bedeuten für RB auch einen Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft. Wegen der Krise des Konkurrenten Borussia Dortmund rechneten die meisten Buchmacher RB Leipzig die größten Chancen zu , Dauermeister FC Bayern München den Bundesligatitel streitig zu machen. Die Niederlage der Roten Bullen gegen den BVB am 9. Januar zeigte, dass Leipzig unter Trainer Nagelsmann noch die letzten Prozente fehlen, um dem FC Bayern die Meisterschaft ernsthaft streitig zu machen.

Schafft es Szoboszlai nach seiner Verletzungspause bei RasenBallsport Leipzig schnell Fuß zu fassen und an seine Leistungen in der österreichischen Bundesliga anzuknüpfen, könnte der Ungar zu einem wichtigen Baustein des Ostclubs im Saisonendspurt werden. Ein Platz unter den ersten vier der Tabelle gilt als Mindestziel des Bundesligavereins.