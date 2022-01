So stark behauptet sich der BVB gegen den SC Freiburg

Der 19. Spieltag war wohl einer der wichtigsten für den BVB, denn so konnte die Mannschaft den Vorsprung zu den Bayern deutlich verringern, aber...

Der 19. Spieltag war wohl einer der wichtigsten für den BVB, denn so konnte die Mannschaft den Vorsprung zu den Bayern deutlich verringern, aber nur durch einen Sieg. Dieser ließ tatsächlich nicht lange auf sich warten, denn bereits in kürzester Zeit hagelte es Tore im Heimstadion der Mannschaft. Spektakuläre Schüsse und obwohl das Ergebnis es nicht vermuten lässt, ein schwieriger Gegner für die Borussen auf dem Feld. Freiburg hatte einige vielversprechende Möglichkeiten, konnte sich durch einen leistungsstarken BVB allerdings nicht durchsetzen.

BVB verringert Distanz zum Tabellenführer

Dortmund setzt den Tabellenführer FC Bayern mit einem erfolgreichen Rückrundenstart weiter unter Handlungszwang. Bei einem beeindruckenden 5:1 Erfolg im Spitzenspiel gegen den Tabellenvierten SC Freiburg trat das Team von Trainer Rose in Höchstleistung auf und verkürzt den Abstand zu Bayern, zumindest für einen Tag, auf nur drei Punkte.

Obwohl ein Sieg der Dortmunder über Freiburg relativ wahrscheinlich war, sind die wenigsten von einem so torreichen Spiel ausgegangen. Bei neuen Wettanbietern wurde zwar überwiegend auf die Jungs in schwarz-gelb gesetzt, die Quote für ein 5:1 war jedoch relativ hoch, da es als unwahrscheinlich galt, dass Freiburg mit diesem hohen Ergebnis verliert.

1. Halbzeit

Nach einer vergleichsweise ruhigen Anfangsphase des Spiels übernahm Dortmund schnell und beeindruckend die Führung. Mit auffallendem Pressing und verbessertem Kombinationsspiel näherte er sich dem Freiburger Tor an. Nach einem Eckball von Brandt war der Außenverteidiger Meunier zur Stelle und brachte seine Mannschaft durch einen Kopfschuss und seinem ersten Saisontor mit 1:0 in Führung.

Die Freiburger hingegen waren in der ersten Spielphase sehr passiv. Die Dortmunder, welche bereits am Wochenende zuvor ihre Motivation und ihr Durchsetzungsvermögen bei dem 0:2 Rückstand und dem trotzdem errungenen Sieg bewiesen haben, dominierten das Geschehen und zeigten sich offensiv. Ansonsten waren sie auch sichtlich bemüht, die Forderung von Trainer Rose nach weniger Fehlpässen umzusetzen. Engagement und Dynamik wurden letztlich definitiv belohnt, nämlich mit dem 2:0. Erneut führte Brandt eine Ecke aus und wieder war Meunier per Kopfball zur Stelle, unhaltbar für den gegnerischen Torwart. An diesem Abend fanden die sonst so starken Freiburger kaum ins Spiel und blieben bis zur Halbzeit ohne bedeutsame Torchance. Kurz vor der erlösenden Halbzeitpause kam der Goldjunge des BVB’s, Erling Haarland, allerdings auch noch auf seine Kosten. Nach langer Torpause in den letzten Spielen kam Haaland endlich wieder zu einem Abschluss und führte die Mannschaft dadurch mit einem 3:0 in die Kabine.

2. Halbzeit

Die Überlegenheit der Dortmunder im Spiel zeigte sich auch in der Bilanz von insgesamt 12:1 Torschüssen. Dem eingewechselten Demirovic gelang in der 61. Spielminute dann glücklicherweise der erste Freiburger Treffer. Der Dortmunder Keeper wehrte erfolgreich eine Hereingabe von Sallai ab, jedoch bekam Demirovic den Ball genau vor die Füße und schoss aus kurzer Distanz direkt ins Tor. Ein Ehrentreffer für die Freiburger, welche sich den Rest der Halbzeit mühselig durch das Spiel kämpften und noch zwei Tore kassierten.

Vor 750 Zuschauern versenkten die Doppel-Torschützen Meunier (14./29. Minute) und Haaland (45./75.) sowie Dahoud (86.) am Freitagabend das Runde im Eckige.