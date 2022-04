Vorbereitung auf die WM: Wie sich die deutschen Nationalspieler auf die WM 2022 in Katar vorbereiten

Bald ist es soweit: Die WM 2022 steht vor der Tür. Am 21.November startet die WM in Katar und darauf gilt es sich besonders...

Bald ist es soweit: Die WM 2022 steht vor der Tür. Am 21.November startet die WM in Katar und darauf gilt es sich besonders für die deutschen Nationalspieler gut vorzubereiten, in der Hoffnung den Sieg erneut nach Hause zu bringen. Denn Vorbereitung ist bekanntlich alles. Wie genau sich das deutsche Nationalteam startklar macht und wie auch Sie selbst sich bereit für das große Event machen können, erfahren Sie in diesem Artikel.

Erinnern Sie sich noch an das Gefühl, als im Jahr 2014 Deutschland als Sieger der WM gekührt wurde? Die Gänsehaut, als klar war, dass Sie gewinnen werden und der Jubel und das Feiern danach? Alle vier Jahre bekommt das Nationalteam eine neue Chance, dieses Erlebnis zu wiederholen. Und das Warten hat bald ein Ende, denn die die WM findet zwischen dem 21.Novemeber und dem 18. Dezember in diesem Jahr statt. Doch Berichten zurfolge haben die Spieler nur eine Woche Zeit, um sich vorort vorzubereiten. Umso wichtiger ist es, alle Vorbereitungen, die vorab möglich sind, zu erledigen, um dann in Bestform seinen Gegenern in Katar gegenüber treten zu können.

Das ideale Quartier

Wer Glanzleistungen auf dem Spielfeld liefern will, sollte in Topform sein. Neben regelmäßigen Training ist aber auch die Ruhephase nach dem Training von besonderer Bedeuteung. Umso wichtiger ist es, ein passendes Quartier in Katar zu finden, um sich vor dem großen Tunier an die örtlichen Gegebenheiten so gut wie möglich vorzubereiten. Dafür war DFB-Direktor Oliver Bierhoff vor kurzem im Gastgeberland, um das Nationalteam an einem passenden Ort mit optimalen Konditionen unterzubringen.

Während viele Konkurrenten wie das englische Nationalteam bereits fündig geworden sind, soll sich Anfang April endlich auch für die deutschen Spieler entscheiden, wo genau sie in dem Zeitraum der WM hausen werden.

In Top-Form

Der Körper und die Taktik sind die Waffen eines jeden Spielers, die es ebenfalls gilt perfekt für das große Tunier vorzubereiten. Denn nur diejenigen, die die besten taktischen und technischen Fähigkeiten besitzen, haben eine realistische Chance auf den Sieg. Das bedeutet für die Nationalspieler: Strenge Trainings- sowie Essenspläne und alle Schwachpunkte im Team ausfindig zu machen, um sie vorab so gut wie möglich auszubessern. Als wahrer Fußballfan kann dabei ein genauerer Einblick in die Taktiken und Theorien der Profis nicht schaden.

Auch das Klima gilt es hierbei zu beachten. Denn die Wetterbedingungen in Katar unterscheiden sich stark von denen in Deutschland. Die WM findet zum ersten Mal in der Fußballgeschichte in einem arabischen Land statt, weshalb sie bereits auf den Winter gelegt wurde. Wo genau die Stadien liegen werden, sowie weitere Infos bezüglich der klimatischen Bedingungen in Katar, erfahrt ihr hier.

Vorbereitung auf die WM für Sportwetten-Begeisterte