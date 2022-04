Offiziell: Sturm holt Vesel Demaku von der Austria

[ Pressemeldung SK Sturm Graz ]

Der SK Puntigamer Sturm Graz verpflichtet zur neuen Spielzeit den 22-jährigen Mittelfeldakteur Vesel Demaku. Der ÖFB U21-Teamspieler kommt ablösefrei vom FK Austria Wien und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2026.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker:

„Mit Vesel kommt ein junger Österreicher zu uns nach Graz, der schon in über 60 Bundesligaspielen seine Qualitäten bewiesen hat. Er ist variabel einsetzbar, bringt großes Potential mit und passt hervorragend zu unserem Weg. Vesel ist ein sehr fokussierter, hungriger Profi und wir freuen uns schon, wenn wir ihn im Juni zum ersten Training in der neuen Saison bei uns begrüßen dürfen.“

Und noch eine Stimme aus Wien-Favoriten:

Sportdirektor Manuel Ortlechner:

„Wir haben versucht, Vesel Demaku für unseren gemeinsamen Weg zu gewinnen, das ist uns aus diversen Gründen nicht gelungen. Er hat bei der Austria viele Höhen und Tiefen erlebt und möchte sich ab Sommer verändern, diese Entscheidung respektieren wir. Wenn ich ehrlich bin, tut es aber schon weh, dass der Wechsel innerhalb der Liga passiert. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich kein Spieler innerhalb der Liga verändern muss, um den Sprung in eine Top fünf Liga zu schaffen. Wir möchten weiterhin nur Spieler bei uns haben, die zu hundert Prozent davon überzeugt sind, dass wir am richtigen Weg sind. Ich schätze Vesel Demaku sehr und bin mir sicher, dass er bis zur letzten Sekunde alles für die Austria geben wird. Für seinen weiteren Weg ab Sommer wünschen wir ihm alles Gute. Ich möchte an dieser Stelle auch betonen, dass der Umgang mit Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker äußerst respektvoll und wertschätzend war.“