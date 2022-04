CL-Vorschau: Bayern nach Niederlage unter Druck

Wir bieten wieder eine Vorschau auf zwei spannende Champions-League-Partien des heutigen Spieltags. In Madrid empfangen die Königlichen den Chelsea FC, während die Bayern in...

Wir bieten wieder eine Vorschau auf zwei spannende Champions-League-Partien des heutigen Spieltags. In Madrid empfangen die Königlichen den Chelsea FC, während die Bayern in München eine Aufholjagd starten müssen.

Real Madrid – Chelsea FC

Dienstag, 12.04.2022, 21:00 Uhr

Bis auf die bittere 0:4-Niederlage gegen den FC Barcelona vor rund drei Wochen, läuft für Real Madrid die Saison ausgezeichnet. Die Königlichen weisen in der spanischen Liga zwölf Punkte Vorsprung auf die Katalanen auf und werden sich die Meisterschaft nicht mehr nehmen lassen. In der Champions League setzte man sich im Hinspiel gegen den Chelsea FC auswärts mit 3:1 durch, sodass schon viel passieren müsste, damit David Alaba und seine Mannschaftskollegen aus dem Bewerb fliegen. Der österreichische Legionär wird neben Militao im Abwehrzentrum beginnen.

Der Mann des Tages im Hinspiel war ohne Zweifel Karim Benzema, der alle drei Treffer der Spanier erzielte. Der 34-Jährige ist stärker als jemals zuvor und steht nach 37 Pflichtspielen bei 37 Treffern und 13 Assists. Alleine in der Champions League traf er heuer in acht Partien elf Mal! In der Liga-Torschützenliste weist er 24 Treffer aus und hat um zehn Tore mehr erzielt als die zweitbesten Torjäger.

Bei den Hausherren fehlen Eden Hazard und Luka Jovic, während Ferland Mendy noch fraglich ist. Sollte Mendy ausfallen wird voraussichtlich Nacho auf der Position des linken Außenverteidigers auflaufen.

Der Chelsea FC hat sich nach den beiden Niederlagen gegen Brentford (1:4) und Real Madrid (1:3) wieder gefangen und schoss am Wochenende Hasenhüttls Southampton mit 6:0 ab, wobei Mount und Werner einen Doppelpack beisteuerten. Die Blues müssen gegen Real Romelu Lukaku, Ben Chillwell, Callum Hudson-Odoi und Ross Barkley fix vorgeben, Cesar Azpilicueta kann die Reise mitmachen, da er inzwischen wieder negativ auf das Coronavirus getestet wurde.

Aus den letzten fünf direkten Duellen konnte Chelsea nur einen Punkt holen und ging vier Mal als Verlierer vom Platz.

FC Bayern München – Villarreal CF

Dienstag, 12.04.2022, 21:00 Uhr

Die Bayern-Fans erhoffen sich ein ähnliches Drehbuch wie beim Spiel gegen RB Salzburg, wo sich der deutsche Rekordmeister im Hinspiel schwer tat und anschließend daheim beim 7:1-Sieg ein Spektakel ablieferte. Diesmal gehen die Bayern allerdings nicht mit einem Unentschieden ins Rückspiel, sondern mit einer 0:1-Niederlage. Der Bundesligist hatte zwar mehr Ballbesitz, allerdings nicht die besseren Chancen und kann sich über das Ergebnis wohl kaum beschweren.

Julian Nagelsmanns Mannschaft muss nun die kompakte und extrem disziplinierte Villarreal-Abwehr im Rückspiel knacken. Wieder mit dabei ist Alphonso Davies, der links hinten starten sollte. Goretzka könnte statt Musiala in die Startelf rücken. Im Sturm beginnt natürlich Robert Lewandowski, der zuletzt mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht wurde.

Auf der Gegenseite bleibt Alberto Moreno der einzige Verletzte in Unai Emerys Mannschaft. Medien spekulieren, dass es einen Wechsel im linken Mittelfeld geben könnte, wo Alfonso Pedraza statt Francis Coquelin auflaufen könnte, um für zusätzliche Absicherung nach hinten zu sorgen. Innenverteidiger Pau Torres war am Wochenende beim 1:1-Unentschieden gegen Athletic Bilbao gesperrt und kann ausgeruht ins Duell gegen die Bayern gehen.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen dem FC Bayern München und Villarreal findet ihr bei wettfreunde.net