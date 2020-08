Was ist rentabler, um auf Sport zu wetten oder in einem Online-Casino zu spielen?

Wetten in Online-Casinos oder bei Sportwetten – was ist profitabler? Im Internet begegnet man überall der Werbung von Online-Casinos. In der Regel versprechen sie...

Im Internet begegnet man überall der Werbung von Online-Casinos. In der Regel versprechen sie einem Spieler sagenhafte Gewinne, wenn man sich dazu entschließt Spiele wie Book of Ra Austria / Deutschland zu spielen. Fairerweise muss man allerdings anmerken, dass auch bei Sportwetten oft hervorragende Gewinnquoten prophezeit werden. Welches der beiden Versionen ist nun profitabler? Sollten Fans von Sportwetten jetzt wirklich an den Online-Spieltisch wechseln?

Dazu sollte man vielleicht beide Wettversionen einmal genauer betrachten:

Wetten im Online-Casino

Beim Glücksspiel in einem Online-Casino muss es sich nicht wirklich um ein reines “Glücks”-Spiel handeln. Vielmehr kann hier der Glücksfaktor beim Spiel nämlich durchaus von Spiel zu Spiel und Spieler zu Spieler stark variieren. Beim Roulette zum Beispiel ist der Glücksfaktor sehr hoch da Spieler keine aktive Möglichkeit haben in irgendeiner Form in das Spiel ein zu greifen. Die Wetten werden platziert und das Ergebnis ermittelt. Bei Spielen wie Poker oder Blackjack unterliegt die Kartenvergabe zwar auch dem Zufall allerdings kann der Spieler durch eigene Risikoabwägungen noch eigene Entscheidungen treffen die das Spiel und somit Gewinn oder Verlust maßgeblich beeinflussen können. Etwa wenn der Spieler sich dazu entschließt frühzeitig auszusteigen oder den Einsatz zu erhöhen. Das führt dazu das er sich nicht völlig auf den Glücksfaktor verlassen muss. Bei Online-Casinos werden an den Tischspielen allerdings schnell relativ hohe Summen gesetzt, so dass sowohl der Gewinn, wie auch das Risiko des Totalverlustes relativ groß ist. Zudem kommt hinzu das bei Spielen wie Poker der Spielverlauf und somit die Gewinnmöglichkeiten immer auch von den anderen Mitspielern und deren Fähigkeiten beim Spielen abhängen.

Wetten bei Sportwetten

Das Wetten bei Sportwetten ist in der Regel ziemlich unterschiedlich zu dem bei Online-Casinos. Das einzige Spiel, was man damit vergleichen könnte wäre vielleicht Roulette. Denn in beiden Fällen platziert der Spieler seine Wetten und ist gezwungen das Ergebnis abzuwarten. Wirklich eigreifen kann er während des Spielablaufs nicht mehr. Trotzdem gibt es bei den Sportwetten natürlich einen Unterschied zu Spielen wie dem Roulette. Bei ersteren kann der Spieler durch zusätzliche Informationen versuchen sich ein aktuelles Bild von der Mannschaft zu machen auf die er setzen möchte. Dadurch kann er seine Chancen weitaus besser einschätzen. Gerade das ist es aber, was die Gewinn-Chancen gegenüber Spielen wie dem Roulette deutlich erhöht.

Wo sind die Chancen beim Wetten am Ende besser?

Ganz generell kann man sagen das die Chancen des Spielers nicht davon abhängen welches Spiel – sondern vor allem wie das Spiel gespielt wird und wieviel Erfahrung er darin hat. Natürlich bieten Spiele in denen man während des Spiels eingreifen kann deutlich bessere Chance zu gewinnen. Aber auch bei Sportwetten auf Mannschaften die ein Spieler sehr gut und lange studiert hat sind die Chancen auf hohe Gewinne oft sehr gut. Einfach aus der Tatsache heraus, dass er die Fähigkeiten der Mannschaft sehr gut einschätzen kann. Will man nun möglichst hohe Gewinne herausschlagen muss man als Spieler in jedem Fall erst einmal den Einsatz – und damit das Risiko – deutlich erhöhen. Das gilt generell für die meisten Glücksspiele. Es sei dem man geht einen anderen Weg und setzt kontinuierlich und möglichst häufig kleine Beträge.

Betrachtet man allerdings nur die reinen Chancen und Gewinnquoten, dann kommt man fast unweigerlich zu dem Ergebnis das Tischspiele wie Poker oder Blackjack mitunter die besten Chancen auf einen hohen Gewinn haben. Das setzt allerdings voraus, dass der Spieler über entsprechende Erfahrungen in den jeweiligen Spielen verfügt

Generell sind im Bereich der Sportwetten natürlich grade die Möglichkeiten die Mannschaften einzuschätzen ein Faktor der Sportwetten deutlich sicherer macht. Eine Bundesligamannschaft die seit ca. 10 Spielen unbesiegt ist wird natürlich gegen einen Viertligisten aus dem unteren Ende der Liga höchstwahrscheinlich gewinnen. Man kann allerdings dann auch davon ausgehen das die Gewinnquote miserabel ist. Es sei denn man setzt auf den Viertligisten was die Gewinnqoute zwar deutlich verbessert, das Risiko aber auch bis ins abstruse steigert.

Spieler die Ihre Chance somit sicher nutzen wollen empfiehlt Julian Rogers – der Author dieser Webseite – die Nutzung der Sportwetten. Hier kann man durch häufiges Setzen auf “sichere“ Spiele Geld mit hervorragenden Chancen machen. Und wer den Gesamtertrag erhöhen will der sollte dann einfach öfter bei Sportwetten auf die entsprechenden Spiele mit voraussichtlich Ausgang setzen.