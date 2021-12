Wege für Fußballliebhaber – Was tun, wenn man in den Ball verliebt ist?

Es gibt viele Wege, die man gehen kann, wenn man ein Fußballliebhaber ist. Einige davon sind schwer, andere leichter. Es hängt alles davon ab,...

Es gibt viele Wege, die man gehen kann, wenn man ein Fußballliebhaber ist. Einige davon sind schwer, andere leichter. Es hängt alles davon ab, wie wichtig der Sport in deinem Leben ist und wie viel du bereit bist, dafür zu opfern. Du kannst Profi werden und Teil des Sports werden oder dich zurückhalten und ihn nur als Fan oder Wettender genießen.

Ein Spieler werden

Am naheliegendsten ist es, ein Fußballspieler zu werden. Er ist mit unzähligen Trainingsstunden verbunden, was für Familienangehörige schwieriger sein könnte, da die Spieler selten zu Hause sind. Es ist eine große Verantwortung, denn jede deiner Bewegungen wird von Hunderten von Augen beobachtet, du bist das Idol und stehst hinter der Mannschaft, die gewinnt oder verliert. Die Spieler müssen auf Verletzungen vorbereitet sein, denn selbst wenn sie zu Beginn ihrer Karriere in guter Verfassung sind, kann der Aufprall ihren Körper mit einer einzigen falschen Bewegung zerstören. Und schließlich kostet es eine Menge, Fußballspieler zu werden, denn niemand wird einen Gelegenheitsfußballer in einem Nischenverein entdecken, der einem ohne entsprechendes Engagement einen Vertrag anbietet. Es kann eine lohnende Karriere sein, aber es kann sein, dass du Geld und Zeit verlierst und nichts erreichst, weil andere bessere Verbindungen haben.

Das Team leiten

Der nächste Karriereweg besteht darin, Ausbilder zu werden. Es ist mehr als sicher, dass man zuerst ein Spieler sein sollte. Um Trainer zu werden, müssen Sie sich in Ihrem derzeitigen Verein hocharbeiten oder jemanden mit Geld und Beziehungen überzeugen, Ihnen eine Chance zu geben. Man braucht nicht so viele Trainingsstunden wie ein Spieler, denn manchmal muss man notwendige Kurse und Prüfungen absolvieren. Trotzdem musst du erstklassig sein, denn es gibt nicht viele Leute, die Trainer werden können, und es wird gut bezahlt, wenn du einer bist. Du kannst Verbindungen in Sportinstitutionen und -gruppen knüpfen, um eine höhere Position zu erreichen. Man muss sich um seine Spieler wie um eine Familie kümmern, denn ihr Können hängt davon ab, wie viel Mühe sie in die Trainingseinheiten stecken. Aus diesem Grund opfern Trainer oft familiäre Beziehungen für den Verein und die Spieler.

Halten Sie das Spiel mit den Regeln

Der nächste Weg ist die Ausbildung zum Schiedsrichter. Um eine Lizenz zu erhalten, müssen Sie Kurse und Prüfungen absolvieren, aber die Kenntnis aller Regeln ist nicht alles. Du musst das ganze Spiel über hinter den Spielern auf dem Feld herlaufen, also muss deine Ausdauer top sein, und manchmal verletzt du dich auch. Es könnte auch eine interessante Karriere sein, denn du hast einen großen Einfluss auf das Endergebnis des Spiels. Es ist nicht so lohnend, da du für jedes Spiel bezahlt wirst und es reicht, um davon zu leben, aber du kannst nicht viel verdienen, da es nur eine begrenzte Anzahl von Spielen gibt. Es könnte aber auch ein interessanter Beruf sein, da du das Endergebnis viel stärker beeinflussen kannst als ein Trainer oder Spieler.

Das Ergebnis vorhersagen

Ein sehr interessanter Beruf für Fußballfans ist der des Buchmachers. Er ist mit einer Menge Forschung über Spiele, Quoten und Wahrscheinlichkeiten verbunden. Je nach Glück und Wissen über den Sport kann dies ein lohnender Beruf sein oder sich nicht so gut auszahlen. Sie können Ihr eigenes Buchmacherunternehmen eröffnen, wenn Sie gut genug sind. Buchmachertätigkeiten erfordern ein tiefes Verständnis dafür, was und in welchem Ausmaß die Ergebnisse von Spielen beeinflusst, und liefern diese Informationen, um die Quoten für das Spiel zu berechnen.

Fan Nummer eins

Wenn du nicht bereit bist, Fußball zu deinem Beruf zu machen, kannst du immer noch der beste Fan deiner Mannschaft werden. Das bedeutet, dass du zu jedem einzelnen Spiel gehst, Trikots trägst, dein Idol anfeuerst und bereit bist, aufzustehen, wenn gegnerische Fans es wagen, ihn zu beleidigen. Man muss fit sein und 90 Minuten lang singen können, auch wenn man verliert. Es bedeutet, nach dem Spiel Bier, Würstchen und Swimmingpools mit Bier zu konsumieren. Es ist vielleicht nicht lohnend, wenn man merkt, dass der Lieblingsspieler für Geld die Mannschaft wechselt, aber das macht nichts, wenn die Mannschaft trotzdem gewinnt und man die Freude mit anderen Fans teilen kann.

Du kannst die Wege immer mischen und ein wettender Fan oder ein spielender Trainer werden. Ein Weg schließt nicht immer den anderen aus, du kannst Teil einer Mannschaft sein, die an Spielen teilnimmt oder Spieler trainiert, und gleichzeitig darauf wetten, wer in verschiedenen Spielen gewinnt. Achten Sie jedoch auf die Regeln, denn manchmal gibt es für Profis Einschränkungen bei Wetten vor Ort oder online oder sogar beim Betreten einer Glücksspielplattform, selbst wenn diese nur Freispiele ohne einzahlung.

Fazit

Fußball ist ein großartiger Sport und viele Menschen sind mit ihm verbunden, entweder als Spieler oder als Fans. Wenn Sie in den Ball verliebt sind, gibt es viele Wege, die Sie gehen können, um von ihm befriedigt zu werden, denn alles ist möglich, wenn Menschen einen starken Willen haben und hart an ihren Träumen arbeiten. Egal, ob du Fan, Spieler, Trainer oder Buchmacher bist – mit jedem Schritt, den du auf deinem Weg zum Fußball machst, kannst du ein besseres Beispiel für andere sein, um zu verstehen, was wahre Leidenschaft ist.

Vielleicht sind Sie am Ende Ihrer Karriere ein Spitzenprofi, aber das ist egal, denn alles, was auf dieser Welt zählt, ist, wie viel Liebe und Hingabe Sie Ihrem geliebten Sport entgegenbringen.