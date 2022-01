Welche Branchen sind aktiv im Sponsoring der Premier League in England?

Die englische Premier League ist aus vielen Gründen eine der weltweit beliebtesten Fußballligen. Die Liga besitzt tonnenweise Tradition aus dem Mutterland des Fußballs und...

Die englische Premier League ist aus vielen Gründen eine der weltweit beliebtesten Fußballligen. Die Liga besitzt tonnenweise Tradition aus dem Mutterland des Fußballs und begeistert alleine schon deshalb überall die Massen, wo das britische Empire einmal einen Fuß hingesetzt hat. Dazu kommen die traditionsreichen Klubs, die eine sehr wettbewerbsfähige Liga ausmachen. Die Meisterschaft bleibt immer spannend, da es vier oder fünf Klubs jedes Jahr gibt, die durchaus in der Lage sind, diese Meisterschaft zu gewinnen. Ein entscheidender Unterschied zur deutschen Fußball Bundesliga, in der nur der FC Bayern gewinnt und die anderen Mannschaften hinterherhinken.

Natürlich stehen in England auch sehr große Unternehmen hinter den Klubs, die weltweite bekannte Marken repräsentieren. Die Partnerschaften der Klubs lassen sich daher auf der ganzen Welt kommunizieren und es ergeben sich dann Möglichkeiten, die Liga international so zu vermarkten, dass auch entsprechende Einnahmen an die Klubs zurückfließen. Nicht umsonst ist die erste Liga England eine der kaufkräftigsten Ligen in der Welt und versammelt zahlreiche Superstars auf ihren ruhmreichen Plätzen. Viele Unternehmen sind sehr motiviert, eine Partnerschaft mit einem Premier League Klub einzugehen, da der weltweite Präsenz einen reizvollen Werbefaktor darstellt. So können Produkte mit jedem Spiel des Klubs immer wieder unterschwellig beworben werden.

Premier League Sponsoren aktuell

Die Glücksspielindustrie spielt eine herausragende Rolle im Sponsoring der Premier League, denn nahezu die Hälfte der Klubs (45%) hat einen Sponsor, der in der Glücksspiel- oder Sportwetten Branche aktiv ist. Dabei fällt auf, dass die Glücksspielindustrie gerne mit den kleineren Klubs der Liga eine Partnerschaft eingeht. Das liegt daran, dass die größeren Klubs einfach eine bessere Auswahl an Sponsoringangeboten haben, während kleine Klubs die gut bezahlenden Angebote aus der Glücksspielbranche gerne annehmen.

Neun Klubs werden aus der Glücksspielbranche gesponsort:

Brentford (Hollywoodbets)

Burnley (Spreadex Sports)

Crystal Palace (W88)

Leeds United (SBOTOP)

Newcastle United (Fun88)

Southampton (Sportsbet.io)

Watford (Stake.com)

West Ham United (Betway)

Wolverhampton Wanderers (ManBetX)

Auch die Finanzdienstleister sind mit vier gesponsorten Klubs gut im Geschäft:

Brighton & Hove Albion (American Express)

Leicester City (FBS)

FC Liverpool (Standard Chartered)

Tottenham Hotspur (AIA)

Das restliche Sponsoring der Liga teilen sich unterschiedliche Branchen. So haben Arsenal London (Emirates), Chelsea London (Three), Manchester City (Etihad Airways), Manchester United (TeamViewer) und Norwich City (Lotus) ihre ganz eigene Nische gefunden.

Der Autoteile Hersteller Cazoo ist der einzige Sponsor, der mit dem FC Everton und Aston Villa gleich zwei Teams sponsort. Das ist höchst ungewöhnlich, da neben den enormen Kosten des Sponsorings auch noch Interessenkonflikte entstehen können. Eine heikle Situation in der Premier League. Es fällt außerdem auf, dass gerade die großen Klubs ihre ganz eigenen Sponsoren gefunden haben, die sich nicht in eine gemeinsame Kategorie packen lassen.

Die Ausrüster der Premier League: 20 Klubs mit 10 Marken

Neben den bereits etablierten Ausrüstern ist die britische Marke Castore neu. Sie ist 2019 bereits bekannt geworden, als sie das Ausrüster Sponsoring von Tennis Profi Andy Murray übernahm. Die Tatsache, dass nun mit Newcastle United und den Wolverhampton Wanderers gleich zwei Mannschaften von Castore ausgestattet werden, ist ein guter Start für das Unternehmen und eine deutliche Zunahme der internationalen Sichtbarkeit.

Aktuell werden die 20 Mannschaften der Premier League von 10 Ausrüstern gesponsert, was ein neuer Höhepunkt in der Anzahl der Sponsoren darstellt. Es zeigt auf, dass immer mehr Unternehmen auch in diesen Bereich des Sponsorings hineindrängen, da die Premier League diesen hohen Stellenwert hat und Marken weltweite Verkäufe generieren kann.

Quelle: www.statista.com

Adidas, Nike und Umbro sind immer noch die Platzhirsche in der Premier League und statten 55% aller Mannschaften aus. Castore und Puma sind mit zwei Teams am Start, während Hummel, Kelme, Joma, Kappa und Under Armour jeweils eine Mannschaft ausrüsten.

2021/22 Premier League Trikot Sponsoring

Team Ausrüster Aston Villa Kappa Brentford Umbro Brighton & Hove Albion Nike Burnley Umbro Chelsea Nike Crystal Palace Puma Everton Hummel Leeds United Adidas Leicester City Adidas Liverpool Nike Manchester City Puma Manchester United Adidas Newcastle United Castore Norwich City Joma Southampton Under Armour Tottenham Hotspur Nike Watford Kelme West Ham United Umbro Wolverhampton Wanderers Castore

Trikotsponsoren aus neun Branchen – sieben Glücksspielunternehmen

Quelle: www.statista.com

Die Trikotsponsoren der Premier League kommen in erster Linie aus dem Glücksspielsektor. Dabei sind sowohl iGaming als auch Sportwetten vertreten, da diese beiden Bereiche bei vielen Anbietern ohnehin sehr nah miteinander verbandelt sind. Die Finanzdienstleister sind ebenfalls sehr aktiv und haben mit dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur auch zwei größere Fische an der Angel. Fluggesellschaften sind zwar mit nur zwei Sponsorings nicht sehr aktiv, haben aber mit Manchester City und Arsenal London zwei Big Player in der England erste Liga unter Vertrag.

Gerade Online Casinos und auch Sportwetten Anbieter sind darauf bedacht, höhere Sponsoringsummen anzubieten, als die anderen Sponsoren das tun. Das nehmen gerade die kleinen Klubs der Fußball England erste Liga gerne an, da sie es schwer haben, mit den Schwergewichten finanziell mitzuhalten und diese guten Deals dringend benötigen. Es sind dann auch eher die kleinen Klubs, die ein Sponsoring mit der Glücksspielbranche eingehen. Die besten und vertrauenswürdigsten Online Casino finden Sie auf dieser Website, sodass Sie immer mit dem größten Gefühl an Sicherheit und den besten Angeboten losspielen können.

2021/22 Premier League England Trikotsponsoren

Team Trikot Sponsor Branche Sitz Arsenal Emirates Fluglinie Dubai, UAE Aston Villa Cazoo E-commerce – Automobile UK Brentford Hollywoodbets Glücksspiel South Africa Brighton & Hove Albion American Express Finanzdienstleister USA Burnley Spreadex Sports Glücksspiel UK Chelsea Three Telekommunikation Hong Kong Crystal Palace W88 Glücksspiel Philippines Everton Cazoo E-commerce – Automobile UK Leeds United SBOTOP Glücksspiel Isle of Man Leicester City FBS Finanzdienstleister Cyprus Liverpool Standard Chartered Finanzdienstleister UK Manchester City Etihad Airways Fluggesellschaft Abu Dhabi, UAE Manchester United TeamViewer Software Germany Newcastle United Fun88 Glücksspiel Isle of Man Norwich City Lotus Automobilindustrie UK Southampton Sportsbet.io Glücksspiel Curaçao Tottenham Hotspur AIA Finanzdienstleister Hong Kong Watford Stake.com Glücksspiel Curaçao West Ham United Betway Glücksspiel Malta Wolverhampton Wanderers ManBetX Glücksspiel Malta

35% der Trikotsponsoren haben ihren Firmensitz in Großbritannien. Die Mehrheit der Premier League Klubs arbeitet mit international ausgerichteten Unternehmen zusammen.

Ärmelsponsoring bei 19 Klubs – Everton bleibt außen vor

Seit der Saison 2017/18 ist es in der Premier League erlaubt, auch Sponsoren auf den Ärmeln zu tragen. Obwohl sich hier neue Gelegenheiten boten, sprangen nicht alle Klubs auf den Zug auf. Inzwischen haben aber 19 Klubs auch auf ihren Ärmeln ein Sponsoring, lediglich der FC Everton macht dies bisher nicht.

2021/22 Ärmelsponsoring in der Premier League Englands

Team Ärmel Sponsor Branche Arsenal Visit Rwanda Tourismus Aston Villa OB.com Glücksspiel Brentford Safetyculture Technologie Brighton & Hove Albion Snickers UK.com Arbeitsbekleidung Burnley AstroPay Finanzdienstleister Chelsea Hyundai Automobilhersteller Crystal Palace Facebank Technologie Everton None Leeds United BOXT E-commerce – Heizungsindustrie Leicester City Bia Saigon (ThaiBev) Getränkehersteller Liverpool Expedia Tourismus Manchester City Nexen Tire Automobilbranche Manchester United Kohler Handwerk Newcastle United Kayak Tourismus Norwich City JD sports Sport Southampton Virgin Media Telekommunikation Tottenham Hotspur Cinch E-commerce – Automobile Watford Dogecoin Finanzdienstleister West Ham United Scope Markets Finanzdienstleister Wolverhampton Wanderers Bitci.com Finanzdienstleister

Offizielle Liga-Partner der Premier League 2021/22

Die offiziellen Partnerschaften der Liga lassen sich bei https://www.premierleague.com/partners unkompliziert und stets aktuell nachlesen.

Partner Art Branche EA Sports Lead Partner Glücksspiel Barclays Official Bank Finanzdienstleister Budweiser Official Beer Getränke Oracle Official Cloud Partner Software Nike Official Ball Sportwaren Hublot Official Timekeeper Uhren Avery Dennison Official Licensee Verpackung Panini Official Licensee Sammelbilder

Die englische Liga achtet darauf, mit ganz unterschiedlichen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um das eigene Risiko möglichst auf viele Schultern zu verteilen.

Warum ist Sponsoring im Fußball so wichtig?

Im heutigen Profifußball ist das Sponsoring nicht mehr wegzudenken. Die zahlreichen Sponsoren kommen für einen Großteil der Kosten auf, die längst schon nicht mehr durch die Einnahmen der Heimspiele gedeckt werden können. Fußballklubs in Englands erster Liga sind Unternehmen, die mit riesigen Summen jonglieren und dementsprechend finanzkräftige Partner benötigen. Nur die Sponsoren sorgen dafür, dass der Ligabetrieb weiterlaufen kann, da es ansonsten einen ultimativen Zusammenbruch des Systems geben würde und das Konzept Profifußball völlig neu gedacht werden müsste.

Das Sponsoring bezahlt dabei nicht nur die enormen Ablösesummen der Spieler und Trainer, sondern hilft auch dabei, die kleinen Angestellten des Klubs zu finanzieren. Dazu gehören die Ticketkontrolleure, Shop-Verkäufer, Kantinenmitarbeiter und administrativen Mitarbeiter der Geschäftsstelle. In vielen Fällen kann ein Verein dadurch auch an lokale Gemeinden und seine Fanklubs von der ganzen Unterstützung und Zuneigung etwas zurückgeben.

Es ist kaum vorstellbar, dass im englischen Profifußball die Glücksspielindustrie plötzlich vom Sponsoring Abstand nehmen wird. Gerade die kleinen Klubs profitieren enorm von der Sponsoring-Welle aus diesem Sektor. Es genügt, wenn man sich die England erste Liga Tabelle einmal anschaut. Da kann schnell festgestellt werden, dass die Glücksspielindustrie der entscheidende Sponsor für die untere Hälfte der Tabelle ist und dadurch für viele Klubs die Zugehörigkeit zur Premier League überhaupt möglich macht.

Fazit

Das Sponsoring einer der größten Sportligen der Welt ist immer wieder interessant anzusehen, da sich hier allgemeine Trends ableiten lassen. England ist in vielen Bereichen ein Vorreiter, den sich andere Länder als Beispiel für ihre Konzepte nehmen. Dabei kann auch beobachtet werden, was nicht gut funktioniert, sodass aus Fehlern gelernt werden kann. Sicherlich ist auch die Entwicklung im Sponsoring sehr dynamisch, aber die Glücksspielbranche wird gerade im Mutterland des Fußballs sicherlich ein Bestandteil des Gesamtsponsorings bleiben.