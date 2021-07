Wie sieht die Zukunft der deutschen Nationalelf nach Löw aus? 

Jogi Löw verlässt seinen Posten als Trainer der deutschen Fussballnationalmannschaft. Er wird durch Hansi Flick ersetzt, der seinen Posten als Trainer des FC Bayern...

Jogi Löw verlässt seinen Posten als Trainer der deutschen Fussballnationalmannschaft. Er wird durch Hansi Flick ersetzt, der seinen Posten als Trainer des FC Bayern aufgibt.

Was kommt nach Jogi?

Nach der unangenehmen Niederlage gegen England war für Jogi Löw Schluss als Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Sein Weggang war auch vor dem Turnier schon beschlossene Sache, allerdings kam es etwas früher als erhofft zum Wechsel an der Spitze des DFB-Trainerteams. Die Niederlage gegen England war dabei ein gutes Beispiel für alles was gut oder schlecht unter Löw lief.

Die deutsche Art des Fußballs

Deutscher Fußball war immer ein Spiegelbild der Kultur Deutschlands, genauso wie spanischer Fußball widerspiegelt, wie man in Spanien lebt. Der Fußball der Bundesrepublik war immer mit einer soliden Abwehr verbunden und mit einem sicheren Torwart. Vorne halfen kopfballstarke Mittelstürmer und im Mittelfeld lenkte eine das Spiel antreibende 10 das Spiel. Unter Löw ging es plötzlich ganz anders her. Statt der herkömmlichen Aufstellung verbannte Löw die Mittelstürmer und Spielmacher aus der Aufstellung. Kopfballstarke, hochgewachsene Spieler wurden im Sturm gegen hängende Spitzen ausgetauscht. Die 10 verschwand ebenfalls, denn nun spielte man mit 2 defensiven Mittelfeldspielern.

Die großen Namen wurden durch Spieler ausgetauscht, die sich in das von Löw geleitete Kollektiv einfügen wollten, das sah man auch an der etwas unangenehmen Verabschiedung von Michael Ballack, einem Spieler, der so viel für die deutsche Auswahl getan hat und das besonders in einer Zeit in der es schlecht um den deutschen Fußball stand.

Löw in der Kritik

Die Art wie Löw, das Spiel sieht wurde nicht von den meisten Fans geteilt. Das hatte auch damit zu tun, dass Löw anders auftritt als viele sich einen Trainer im Fußball vorstellen. Statt einem Trainingsanzug trägt er einen Anzug. Der größte Teil der Kritik an Löw bezog sich aber auf die Aufstellung. Die Fans wollen, dass man einen ordentlichen Stürmer in der Mitte hat, der jederzeit anspielbar ist. Die Frage ist nun wird sich das unter Hansi Flick ändern?

Was wird sich ändern? Was bleibt gleich?

Der Co-Trainer Markus Zorc wird der gleiche sein wie unter Löw. Weniger wird man sicher Anzüge und ähnliches sehen. Der Manager der Mannschaft Oliver Bierhoff bleibt auch im Team. Ein Problem für Flick wird sein, dass er nur 17 Monate Zeit hat, für die Vorbereitung zur WM. In dieser Zeit muss er damit klarkommen, dass viele der älteren Spieler zurücktreten. Toni Kroos wird zum Beispiel nicht länger Teil der Nationalelf sein, auch wenn er gerade erst 31 ist und noch zwei gute Jahre auf seiner Position als Lenker des Spiels vor sich hätte.

Es wird also eine Reihe junger Spieler geben, die in der nächsten Zeit Ihren Weg in die Aufstellung finden werden und die Ihren Platz suchen. Mit diesen Spielern wird Flick versuchen ein offensiv ausgerichtetes Spiel zu gestalten, ähnlich dem Spiel, das auch unter Löw schon anvisiert wurde. Dieses Spiel sorgt entweder für große Siege, wie beim 7-1 gegen Brasilien oder es sorgt für empfindliche Niederlagen. Kern des Spiels ist es das erste Tor zu schießen. Sonst wird man vom Gegner schnell ausgekontert. Die meisten Fans würden sich sicher eher wünschen, dass man zu einem Fußball zurückfindet, der auf einer stabilen Verteidigung beruht.