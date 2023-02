Altach legt mit deutschem Juniorenteamspieler nach!

Der CASHPOINT SCR Altach hat eine weitere Neuverpflichtung unter Dach und Fach gebracht. Der deutsche Nachwuchsnationalspieler David Herold...

[ Pressemeldung SC Rheindorf Altach ]

Der CASHPOINT SCR Altach hat eine weitere Neuverpflichtung unter Dach und Fach gebracht. Der deutsche Nachwuchsnationalspieler David Herold wechselt leihweise vom FC Bayern München ins Rheindorf.

Herold trug zuletzt sechseinhalb Jahre lang das Bayern-Trikot und durchlief seit der U16 alle Nachwuchsmannschaften des deutschen Rekordmeisters. In der Saison 2018/19 war er Stammspieler unter Miroslav Klose im U17-Team des FCB.

Zu Jahresbeginn 2022 wurde Herold in die Regionalliga-Mannschaft des FC Bayern übernommen, wo er im zurückliegenden Kalenderjahr auf 32 Pflichtspieleinsätze kam. Ein Highlight in der noch jungen Karriere des Linksfußes war die Teilnahme am Amerika-Trainingslager im vergangenen Sommer mit der 1. Mannschaft, wo er auch einen Kurzeinsatz bei den Bayern-Profis verzeichnen konnte. Zusätzlich war David Herold seit der U16 in allen Auswahlen des DFB vertreten.

Georg Festetics, Sportdirektor:

„David Herold ist ein sehr laufstarker und flexibel einsetzbarer Außenbahnspieler, der beim FC Bayern München und beim DFB reifen durfte. Mein Dank gilt Jochen Sauer für die positive Zusammenarbeit. Wir freuen uns sehr, David bald beim SCR Altach in Aktion zu sehen.“

David Herold: