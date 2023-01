Altach verliert Leistungsträger: Stuttgart verkauft Tibidi nach Frankreich

Der junge Franzose Alexis Tibidi war eine der großen Entdeckungen in der abgelaufenen Herbstsaison der heimischen Bundesliga und ein enorm wichtiger Baustein im Team...

Der junge Franzose Alexis Tibidi war eine der großen Entdeckungen in der abgelaufenen Herbstsaison der heimischen Bundesliga und ein enorm wichtiger Baustein im Team der Altacher. Nach nur 18 Pflichtspielen ist der kamerunisch-stämmige Linksaußen aber auch schon wieder weg. Er wechselt gegen eine Millionenablöse nach Frankreich.

Altach hatte Tibidi im Juli aus Stuttgart ausgeliehen, wo er zuvor immerhin schon 13 Spiele für die Kampfmannschaft bestritt. Die nötige Spielpraxis sammelte der Youngster im Ländle – und reifte sogar zu einem Schlüsselspieler der Altacher. In 16 Bundesligaspielen traf Tibidi fünfmal, bereitete ein weiteres Tor vor und war stets äußerst aktiv und im Angriff der Rheindorfer präsent.

In Stuttgart war Tibidi aus disziplinären Gründen nicht mehr gut angeschrieben, weshalb man ein Angebot des französischen Tabellenvierzehnten ESTAC Troyes als gute Gelegenheit betrachtete. Die Franzosen, bei denen unter anderem der Ex-Austrianer Erik Palmer-Brown unter Vertrag steht, boten knapp 2,6 Millionen Euro Ablöse an. Eine Summe, bei der Stuttgart schließlich schwach wurde. Es steht nur noch der medizinische Check aus.

Altach schaut dennoch nicht durch die Finger. Der Bundesliga-Zehnte wird aus dem Transfer immerhin 438.000 Euro lukrieren, womit Tibidi eines der besten Geschäfte für den Klub aus Vorarlberg wird. Nur Lucas Galvaos Transfer zu Rapid und der teure Wechsel von Nicolas Moumi Ngamaleu zu den Young Boys Bern brachten Altach mehr Geld ein.

Zuletzt wurde bekannt, dass auch der belgische Tabellenführer Genk Interesse an einer Verpflichtung von Tibidi gehabt hätte. Der französische U20-Teamspieler entschied sich nun aber für eine Rückkehr in seine Heimat, wo er bis dato keine Profispiele bestritt und nur im Nachwuchs von Toulouse aktiv war, ehe er in die Jugendabteilung des VfB Stuttgart wechselte.