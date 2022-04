Austria-Fans: „Angesichts der kommenden Aufgaben ein Pflichtsieg“

Die Wiener Austria empfängt heute die Austria aus Klagenfurt und will in der Generali Arena drei Punkte einfahren. Wir wollen uns ansehen was sich...

Die Wiener Austria empfängt heute die Austria aus Klagenfurt und will in der Generali Arena drei Punkte einfahren. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

DeusAustria: „Darf man wohl als Pflichtsieg sehen. Wir sind (deutlich) besser als Klagenfurt und haben die Chance uns einen ordentlichen Polster auf den undankbaren 6 Platz zu erspielen. Wenn dann vielleicht noch dazu Platz 2 winkt, sollte es mir auch recht sein.“

MagicWeudl: „Nach den gezeigten Leistungen 2022 gelten wir als Favorit. Wenn wir die Performance am Platz bringen, dann können das ganz wichtige drei Körner sein im Kampf um Europa.“

viola123: „Man darf die Klagenfurter auf jeden Fall nicht unterschätzen. Sie hatten/haben Zeit um sich zu verbessern. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass wir als Sieger vom Platz gehen werden, wird ein 3:1 Heimsieg nach Rückstand.“

hope and glory: „Wenn wir eine Leistung an den Tag bringen, welche wir im Stande sind zu bringen, sollten wir als Sieger vom Platz gehen. Ein Sieg wäre enorm wichtig und könnte der richtige Zünder sein für den weiteren Verlauf im oberen Playoff.“

Pinkman: „Aufgrund der darauffolgenden drei Spiele – Sturm, RBS RBS – ein Pflichtsieg um oben weiterhin Chancen zu haben.“

veilchen27: „Im oberen Playoff gibt es wohl keine „Pflichtsiege“, Klagenfurt ist dort mehr als berechtigt. Aber wenn man das Saisonziel erreichen will, muss man die zweite Austria zuhause besiegen, rein am Papier ist das wohl die leichteste Aufgabe des Play-Offs. Dennoch ein unangenehmer Gegner, besonders nach der Länderspielpause, wo sie nahezu keine Spieler abstellen mussten und die wenig erfolgreichen letzten Wochen gut aufarbeiten konnten, um aus der Negativspirale rauszukommen.“

Austrianer48: „Wir sollten jetzt nicht von Fixsieg etc. schreiben, wir sind noch immer in einem Entwicklungsprozess, da kann es schnell auch wieder anders aussehen. Ein wenig Demut sollten wir schon walten lassen, man hat schon in der Vergangenheit gesehen, was zu viel Euphorie anrichten kann. Ja, wir sind Favorit, aber auch nur wenn wir alles geben. Ich bin mir sicher, dass Ortlechner/Schmid auch die richtigen Worte finden.“

QPRangers: „Klagenfurt wird sicher sehr defensiv stehen und uns wenig Platz lassen, dazu kontern. Also so einfach wird das mit Sicherheit nicht (!) und ich hoffe die Erwartungshaltungen sind nicht unrealistisch hoch und es fangen nicht die ersten Deppen zum Pfeifen an, wenn es nach 20 Minuten noch nicht 3:0 steht. Wir sind immer noch im Jahr 1 nach dem Umbau. Die derzeitige Situation ist sensationell und sicher nicht zu erwarten gewesen. Wenn wir gewinnen, ist das ein „massive win“ weil wir auch Klagenfurt abhängen, hoffentlich auch Rapid. Dann wirds eh sehr schwer mit Sturm away (könnten dort befreiter spielen) und dem Dosen Doppel. Mit 24 Punkten ins Dosen Doppel wäre schon immens wichtig, „erwarten“ darf man das aber nicht.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Austria-Fans vor dem Spiel gegen den Austria Klagenfurt.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!