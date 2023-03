Austria-Fans: „Ein X mitnehmen wäre klasse“

Die Wiener Austria trifft am Sonntag auf den SK Sturm und die Fans hoffen im Kampf um das obere Playoff auf einen Punktegewinn ihrer...

Die Wiener Austria trifft am Sonntag auf den SK Sturm und die Fans hoffen im Kampf um das obere Playoff auf einen Punktegewinn ihrer Mannschaft. Wir wollen uns ansehen wie die Stimmung bei den Austria-Fans ist und haben die besten Kommentare für euch zusammengefasst! Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

hope and glory: „Bitte gewinnen und das obere Playoff fixieren! Hätten wir die minus 3 nicht gehabt, wären wir „oben“…“

bigben79: „Punkten, egal wie – 3 Punkte wären perfekt! (Zur Not a dreckiger Sieg mit einem Eigentor in der 98 Minute & fünfminütiger VAR-Überprüfung).“

Torberg*1911: „Ich denke, dass Ilzer wie gegen Lustenau mit der Top-Elf beginnen wird. Entscheidend könnte sein wie man die vier im Mittelfeld neutralisiert bzw. Mani vs. Mühl & Emegha vs. Handl ausgeht. Die Waffe der Grazer sind u.a. die Standards, wo sie starke Kopfballspieler haben, aber heuer auch sehr viele zweite Bälle oder verlängerte Bälle zu Toren geführt haben.“

Rickson: „Wie stehen die Wetten, dass Sarkaria gegen uns trifft? Der war ja zuletzt wieder im Aufwind.“

pramm1ff: „Was eine aufgezuckerte Austria, die viel zu gewinnen hat gegen semi-motivierte Grazer, für die es in dem Spiel ja „nur“ 1,5 Punkte zu holen gibt, anstellen kann, das haben wir ja vor dem Sommer gesehen. Ich bin optimistisch, wobei ein Punkt natürlich schon ein sehr großer Erfolg wäre.“

Da_Chris: „Ein X würde ich mit Handkuss nehmen, wird aber schwer. Erwarte mir 700 motivierte Veilchen in Graz.“

Kingpacco: „Ich denke mal wir werden ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften erleben. 2:2 sagt mein Gefühl.“

Gizmo: „Am Ende wichtig: egal wie alle Spiele ausgehen: mit einem Derbysieg sind wir fix oben. Somit können wir entspannt schlafen.“

hope and glory: „Ich möchte vor dem Derby den Aufstieg fixiert haben! Also Unentschieden oder Sieg in Graz, dann im Derby die Vorstädter ins untere Playoff befördern.“

ViolaRoss: „Da fährt ein ganz ein schöner Haufen nach Graz was ich so mitbekomme. Freu mich schon auf drauf. Ein X mitnehmen wäre natürlich klasse. Ein Sieg sowieso, aber wollen wir mal nicht übertreiben.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel gegen den SK Sturm.