Austria-Fans: „Es macht Spaß, den Jungen zuzuschauen“

Die Austria kam zu Hause nicht über ein 2:2 gegen die Admira hinaus. Wir haben nach dem Spiel die Meinungen der Austria-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Owls: „Großteils überlegen und gut gespielt, aber mit dieser peinlichen Defensivleistung (Mühl, Handl, Ivkic) kannst im Leben nichts gewinnen.“

Groovee: „Die Jungen haben extrem getaugt! Leider braucht jeder Gegner bei uns nicht viel Aufwand um ein Tor zu machen.“

AustriaWien1977: „Bin nicht gänzlich unzufrieden… natürlich wäre ein Sieg drin gewesen, aber so schlecht haben wir’s nicht gemacht und das Gefühl ist ein Positives für die Zukunft.“

DaMarkWied: „Großes Lob an El Sheiwi, Braunöder und Ivkic. Besonders El Sheiwi hat, dafür dass es sein Debüt war und er erst 17 ist, eine absolut großartige Partie gespielt. Sehr engagiert und ballsicher. Braunöder hat eine wahnsinnig gute Übersicht. Sowas hat man bei uns schon lange nicht mehr gesehen. Eigentlich der perfekte 8er.“

maxglan: „Gerade die zweite Hälfte war gut, das Führungstor war richtig verdient und noch dazu wunderschön. Doch danach war’s wie so oft bei einer Führung: Der Gegner macht logischerweise ein bisschen mehr, wir werden passiv und fangen uns eins. Absolut unverständlich.“

veilchen27: „Schon wieder ein X, schon wieder kein Heimsieg, schon wieder wäre mehr drinnen/verdient gewesen und die Chance auf Platz 3 wurde nicht genutzt. Und trotzdem hat’s großen Spaß gemacht. Unsere junge Mannschaft zeigte erfrischenden, offensiven Fußball, war über weite Strecken überlegen und einige junge Spieler wie Braunöder (!), El Sheiwi und Huskovic zeigten ordentlich auf, wie auch Ohio. Bei Ivkic sehe ich laufende Verbesserung. Teigl war auch brav. Dazu ein sehr gut gefülltes Stadion. Passt also schon und nehmen wir so mit, freue mich auf das nächste Heimspiel am kommenden Samstag.“

Rickson: „Ohio könnte man mal von Anfang an bringen, der ist gefühlt torgefährlicher als unsere restliche Offensive zusammen.“

Ghost_fakvie: „Fand das war ein gutes Spiel für eine Mannschaft mit diesem Durchschnittsalter und wieder einem saucoolen Debütanten! Ja, wir bekommen zu einfache Tore, aber man erkennt worauf wir hinauswollen. Braunöder macht mir Riesen Hoffnung auf mehr. Geiler Typ.“

fuxxx: „Punkte hin oder her, ich schaue diesen Buam wirklich gerne beim Kicken zu.“

tifoso vero: „Schade, dass es nicht zum Sieg gereicht hat, aber: Ich bin echt stolz auf die Burschen und freue mich, dass wir endlich den richtigen Trainer dafür haben! Noch vor einem Jahr spielten sieben von ihnen in der zweiten Mannschaft bzw. nicht einmal oder kaum (Ivkic, El Sheiwi z.B.). Durchschnittsalter 21! Wahnsinn eigentlich. Sie haben es richtig gut gemacht und wenn die Jungs einmal oder immer besser eingespielt sein werden, können wir auf eine Austria hoffen, die nur mehr gezielt Verstärkungen braucht. Es macht einfach Freude den Burschen zuzuschauen, egal was auch immer kommt, wir werden euch unterstützen, Leute!“

violet heat: „Lässiger Fußballnachmittag. Der ersehnte Sieg ist es leider nicht geworden, aber das kommt garantiert, wenn die Burschen so weiterkämpfen. Defensiv waren wir leider in mehreren Situationen beim Attackieren unsicher, die Tore sind der Admira zu leicht gelungen. Unsere Young Violets Truppe ist aber die sympathischste Mannschaft seit der Meister-Elf. Endlich kann man sich wieder identifizieren und das hat man auch beim Support gemerkt. Da hab ich viel Leidenschaft gespürt und das war super. Danke!“

t.m.: „Ich stimme weitgehend mit den Meinungen überein, auch wenn’s trotzdem eine Enttäuschung war, nicht endlich mal drei Punkte daheim mitzunehmen. Ich fand El Sheiwi auch spannend auch wenn man schon erwähnen muss, dass er bei beiden Gegentoren beteiligt war. Aber ein Mann für die Zukunft. Braunöder hat mir schwer getaugt heute.“

Hurricane: „Eigentlich bis auf ein paar Aussetzern eine gute Partie. Die Jungen sind wirklich ein Lichtblick. Da entsteht denke ich was richtig Brauchbares. Danke an Schmid, dass er hier den notwendigen Mut beweist. Schade dass die Szene gestreikt hat. Die Mannschaft hätte sich den Support definitiv verdient gehabt.“

QPRangers: „Leider nur ein Punkt, aber ich muss sagen, das Spiel war sehr unterhaltsam, was auch an der Admira liegt, die wirklich gut dagegen gehalten hat und für ein offenes Spiel gesorgt hat. Danke dafür (!) ich hab schon viel üblere Auswärtsteams heuer im Horr gesehen… endlich kein Betonmischerteam, ich befürchte, gegen Ried sehen wir ein ganz anderes Team und Gäste, die wieder nicht am Spiel teilnehmen wollen. Das wird leider, wie gesagt, ganz anders. Die Jungen waren sehr erfrischend. Nur mit Jungen wird’s natürlich nicht gehen, aber ein 17-jähriger Debütant, der sich nichts scheisst ist einfach genial.“

Pirius: „Ja, der Einsatz hat gepasst. Wir sind jedoch weder bezüglich Spielintelligenz noch taktischem Vermögen klar überlegen. Physisch können die Jungen natürlich noch gar nicht mithalten. Was wir beim 0:1 deutlich vor Augen geführt bekamen. Bei El Sheiwi sah man in Ansätzen was er kann. Für die Kampfmannschaft reicht es jedoch insgesamt noch lange nicht. Braunöder hat was Technik, Bewegung und Übersicht betrifft ein tolles Spiel gemacht. Als Sechser kann man sich aufgrund seiner Physis jedoch noch nicht auf ihn verlassen.“

AngeldiMaria: „Der Weg stimmt. Leistung passt. Punkte kommen dann schon von selbst. Bitte an der Mannschaft und den Weg der jungen Spieler (super von Schmid, Kofi Scholz nicht zu verpflichten um den eigenen Nachwuchsspielern nicht den Weg zu versperren und Einsatzzeiten gibt) weiter gehen. Sieg gestern wäre verdient gewesen. Aber es wird schon. Man merkt schon den Einfluss von Schmid. Man sieht einen Matchplan, Laufwege die schon besser abgestimmt sind. Und die Mannschaft strahlt für mich einen positiven Spirit aus. Mit dieser Mannschaft kann ich mich absolut identifizieren.“

hope and glory: „gute Leistung von unseren Burschen. Sieg wäre verdient gewesen. Die junge Mannschaft verkauft sich echt schon toll. Schmid macht einen guten Job. Vor allem wenn etwas Platz vorhanden ist, schaut es teilweise super aus. Es ist wirklich sehr viel Potenzial vorhanden und die Jungs werden sich auch noch steigern. Für mich die Besten gestern: Braunöder und El Sheiwi.“

the dude: „Braunöder war gestern DER Antreiber. Tolle Leistung.“

HwG: „Eigentlich absurd, dass wir erst finanziell krachen müssen, damit man auf die Jungen setzt! Nach dem ganzen Schas, den wir die letzten Jahre eingekauft haben sind Braunöder, El Sheiwi und Co eine echte Wohltat!“

