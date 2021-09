Austria-Fans: „Die jungen Spieler bereiten viel Freude“

Im Spiel zwischen dem TSV Hartberg und der Wiener Austria fielen gleich sieben Treffer, wobei die Gäste aus Wien das bessere Ende für sich...

Im Spiel zwischen dem TSV Hartberg und der Wiener Austria fielen gleich sieben Treffer, wobei die Gäste aus Wien das bessere Ende für sich hatten und die Partie mit 4:3 gewannen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

tifoso vero: „Tolles Spiel, wo jeder Ausgang möglich war, aber dann doch wir verdient gewonnen haben. Chapeau! Heute haben alle ihr Bestes gegeben, Huskovic, Braunöder, Djuricin, Junior und vor allem Fischer will ich dennoch hervorheben. Dieser Sieg war in zweierlei Hinsicht wichtig. Einmal um endlich in die obere Hälfte der Tabelle zu kommen und dann, nach dieser schwachen Leistung in Kapfenberg, auch für die Moral.“

Hutz: „Ganz wichtiger Sieg, nach dem Desaster in Kapfenberg.“

hope and glory: „Lässiges Spiel mit dem verdienten Sieger! Offensiv waren wir heute effektiv, defensiv leider fehleranfällig. Die Hartberger hatten ihre Chancen zwischenzeitlich auszugleichen, wir auf der anderen Seite die Möglichkeiten davonzuziehen. Braunöder, Huskovic und Djuricin sehr stark. Ohio und Ivkic brav. Bejic leider etwas glücklos. Ich glaube aber an sein Potenzial.“

L3g0l4s: „Ganz, ganz wichtiger Sieg. So spannend hätte es nicht sein müssen.“

frk: „Ich freu mich mittlerweile beinahe bei jedem Spiel dasselbe zu schreiben, mir gefällt unsere Jugend irrsinnig. Huskovic, Braunöder, Ivkic top. Bejic unglücklich, trotz des Slapstick-Tores gibt es von mir keine Kritik, geht genauso auf Schoissis bzw. Mühls Kappe. Beim Fischer freut es mich irrsinnig, dass er endlich sein Tor hat, hoffentlich geht das genauso weiter.“

Gizmo: „Sehr geil! Braunöder überragend. Schoissengeyr mit einem Stellungsspiel, dass es der Sau graust. Defensiv war das leider vogelwild, aber wichtige drei Punkte.“

veilchen27: „Mir taugt das! Da spielt Bejic (20) das erste Mal überhaupt, Braunöder (19) und Huskovic (18) stehen erstmals in der Startelf, Ivkic (18) ist dort ohnehin schon regelmäßig – und wir tretet mutig auf, schießen vier Tore, gewinnen. Mir taugt, dass Schmid unseren jungen Spielern tatsächlich eine Chance gibt und sie oft einsetzt…An Tagen wie diesen vergisst man fast, wie gerne mir dieser Verein und exakt dieselbe Mannschaft und auch derselbe Trainer Nerven kostet, zuletzt am vergangenen Dienstag. Kaum zu glauben, heute aber nicht der Fall. Bravo, Austria!“

Braveheart-FAK: „Dass Demaku und Handl gefehlt haben, hat man heut übrigens sehr wohl bemerkt. Also gerade bzgl. Stabilität im zentralen Mittelfeld hat man ganz klar gesehen, dass wir ohne Demaku um ein Eck schwächer sind.“

DeusAustria: „Eine sehr starke Offensive rettet eine inferiore Defensive. Aber man darf nicht jammern, der Sieg war ungemein wichtig nach dem Offenbarungseid in Kapfenberg. Jetzt bitte nächste Woche drei Punkte im Lavanttal.“

Austrianer48: „Die Idee mit der Dreierkette ist nicht so schlecht, aber bei uns doch riskant, da qualitativ und quantitativ nicht ideal besetzt, gerade wenn einer der Stamm-Innenverteidiger ausfällt.“

chris_ajh: „Vorne sehr gut – hinten dafür überhaupt nicht. Trotzdem war es so wichtig, dieses Spiel drüber zu bringen.“

violet heat: „Bravo!! Tolles Offensivspiel unserer Veilchen. Wichtig für den gesamten Verein! Auch wenn es immer wieder Rückschläge gibt, macht die junge Austria, allen voran Huskovic und Braunöder, viel Spaß. Handl und Demaku haben in der Defensive gefehlt, die sollten uns gegen WAC wieder Halt geben. Djuricin hat sich heute wieder belohnt. Fein!“

