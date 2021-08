Austria-Fans: „Eine gute Leistung, der Sieg wäre verdient gewesen!“

Die Wiener Austria kam zu Hause gegen die WSG Tirol über ein 1:1 nicht hinaus. Wir haben die Meinungen der Austria-Fans zum Spiel im...

Die Wiener Austria kam zu Hause gegen die WSG Tirol über ein 1:1 nicht hinaus. Wir haben die Meinungen der Austria-Fans zum Spiel im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

DaMarkWied: „Leistungstechnisch sehr ok. Punktetechnisch zu wenig. Dieses Spiel musst du gewinnen. Wäre auch für die Moral extrem wichtig gewesen.“

Owls: „Ohne Fitz würd’s ziemlich finster ausschauen. Auch schlimm, dass der Kleinste der Einzige ist, der einen Ball auch mal scharf aufs Tor bringen kann.“

Beamero: „Auf der Leistung kann man aufbauen, ich meine auch eine gewisse Formsteigerung bei manchen Spielern auszumachen. Angesichts des Spielverlaufs muss man wohl zufrieden sein, dass wir wenigstens noch den Ausgleich gemacht haben. Jetzt haben wir zumindest einmal angeschrieben, mit 0 Punkten nach Salzburg fahren wäre nicht so prickelnd gewesen. Wird eh auch so lustig nächste Runde, die SVR haben sie gerade mit 7:1 hingerichtet.“

Mons Ivar: „Bei anderen Teams gibts nachn Ausgleich einen Sturmlauf mit den Fans im Rücken.“

maxglan: „Spiel muss man gewinnen. Schiri und Stange haben natürlich auch nicht geholfen, dennoch wären genug Chancen da gewesen. Keles gefällt, bitte mehr davon. Ivkic auch schwach, aber ihm verzeih ich in seinem ersten Bundesligaspiel noch ein paar Fehler. Ganz im Gegensatz zu Teigl: Selten einen Fußballprofi mit einer derart schlechten Ballbehandlung gesehen – der lernt’s auch nimmer.“

AWLinz84: „Finde die heutige Leistung war sehr in Ordnung. Freilich ist das Ergebnis nicht ganz zufriedenstellend aber die Leistungen einiger Spieler waren sehr erfreulich. Hervorheben muss man heute ganz klar Fitz, hat soviel Potential der Junge, hoffentlich ruft er es in Zukunft konstanter ab.“

AlfredoD.: „Positiv aufgefallen neben Fitz sind mir Jukic und Keles. Ersterer rührt sofort um und ist überall zu finden, zweiterer hat eine feine Ballführung am linken Fuß und sollte öfters eine Option sein. Was noch besser klappen kann ist die Präsenz im zentralen Mittelfeld, wo aber Demaku heute wieder zeigen konnte, dass er spielerisch schon ein Gewinn ist am Ball. Ivkic war eine Stufe höher, heute ein wenig auf dem Trockenen aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Ich glaub trotzdem, dass der noch eine gute Rolle bei uns spielen wird. Fischer durch Ivkic hinten lange Zeit gebunden und gegen Ende des Spiels wie ausgewechselt. Der kann auch eine Stütze werden mit ein paar Spielen mehr in den Beinen. Bin mal gespannt auf Ohio. Je mehr Platz wir vorne kriegen, desto besser schaut unser Spiel auch aus und da rechne ich, dass er einer mehr sein wird, den die gegnerische Verteidigung im Auge behalten muss. Sonst ist Pichler oder Djuricin leider oft auf verlorenem Posten.“

Herr Rossi: „Keles hat sich eine Chance verdient, Ivkic braucht noch ein bissl (fands aber dennoch gut und mutig, ihm heute Spielzeit zu geben), Jukic sollte unbedingt von Anfang an spielen, Pichler leider in einem ganz argen Loch und Teigl benötigt dringend eine Pause.“

seldom: „Das Debüt von Ivkic als RV hat mich überrascht, da er auch bei den Young Violets noch wenig gespielt hat und so viel ich weiß eigentlich IV ist. Das Debüt war durchwachsen aber aufgrund der obigen Gründe und der Tatsache, dass er erst 18 ist, ist das verzeihbar. Lieber so ein junger Spieler, den man aufbauen kann als Teigl in seiner jetzigen Verfassung.“

farii: „Hätten wir unsere klaren Chancen gemacht, dann müssten wir nicht nur für einen Punkt schwitzen. Leistung war in Ordnung.“

aragorn: „Bestes Saisonspiel. Bester Mann am Platz mit großem Abstand Fitz. Wenn er das Leistungsvermögen aus den PO Spielen konservieren kann, wird er enorm wichtig sein, diese Saison. Auch Suttner deutlich verbessert. Fischer fand ich wieder sehr unauffällig. Demaku wieder etwas besser. Ivkic war schlecht (ich sage nicht, dass er schlecht ist, dazu kenne ich ihn nicht gut genug, aber heute war er nicht gut). Teigl selbst in der kurzen Zeit eine absolute Witzleistung. Das ist technisch, im Zweikampfverhalten und in der Raumaufteilung gar nichts. Aus meiner Sicht ebenfalls in der Kiste: Pichler. Derzeit wie Monschein, nur langsamer.“

fearer: „So, jetzt muss ich mal eine Lanze für das Team brechen. Das war echt eine sehr brauchbare Leistung heute. Wenn die Tiroler den Elfer nicht bekommen gewinnen wir das. Gute Kombinationen und eigentlich viel Gefahr ausgestrahlt.“

vamp_ire: „Ich hoffe, dass Schmid jetzt die Experimente mit Pichler und Grünwald lässt, wie beide draußen waren, war auf einmal ein ganz anderes Tempo im Spiel. Schoissi gehört dringend durch Handl ersetzt, Keles auf rechts auch sehr stark. Djuricin immer giftig, vorne unersetzlich in unserer Situation. Die Doppelsechs mit Martel und Demaku verleiht der ganzen Mannschaft die dringend notwendige Stabilität. Zu Teigl sag ich gar nix mehr, der ist einfach komplett von der Rolle. Warum man ihn überhaupt einwechselt ist mir ein Rätsel. Die Startelf muss eigentlich so aussehen wie die letzten 20 Minuten heute.“

hope and glory: „Ich fand die Leistung (in Anbetracht unserer Situation) heute mehr als ok! Die Moral hat auch gestimmt. Schade, dass wir uns nicht mit dem 2:1 belohnt haben. Hätte allen gut getan. Ruhig bleiben, weiter hart arbeiten, dann wird das schon was. Come on Austria!“

echter-austrianer: „Das Stadionerlebnis ist durch diesen VAR-Dreck schwer beeinträchtigt. Das dauert einfach viel zu lange.“

Gizmo: „Nicht dass wir es nicht selbst zu verantworten haben dass nur ein X rausgeschaut hat, was aber der „Unparteiische“ geleistet hat war durchaus spielentscheidend. Die Situation mit dem angeblichen Foul an den Goalie werd ich lange nicht verstehen. Ebenso würd ich gerne den Rempler an Fitz in Hälfte 2 nochmals sehen.“

Groovee: „Gutes Spiel von uns. Mit ein bissl mehr Glück schießen wir 3 Tore. Das Spiel hatte alles. Stangenschüsse, ein aberkanntes Tor, VAR Entscheidungen, Stimmung…das war endlich mal wieder ein geiles Stadionerlebnis. [..] Heute hatte man wenigsten das Gefühl, dass sie wirklich Gas geben. Leider sind wir vorne immer noch schwach. Und hab ich mir das nur eingebildet oder hat der Mühl gefühlt 20 Kerzen produziert?“

fis: „Ich sah ein sehr bemühtes und im Großen und ganzen auch gutes Spiel von uns. Die ganze Mannschaft heute stark verbessert. Versucht schnell zu spielen, Chancen für locker 5 Tore. Ivkic war schwach, und nach dem Elfer ging gar nix mehr- Teigl Wechsel war wichtig. Fitz heute sehr aktiv- so passts. Keles hat mir gut gefallen.“

QPRangers: „Heute wieder der Beweis…..100 % MIT Demaku-Martel. Die beiden waren richtig gut. Mit denen hätten wir in Island definitiv mehr Ordnung im Spiel gehabt.“

Mehr Fanmeinungen zum FK Austria Wien findet ihr im Austria-Forum des Austrian Soccer Board.