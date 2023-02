Austria-Fans: „Gut. Wichtig. Verdient.“

Die Wiener Austria gewann das Meisterschaftsspiel gegen den TSV Hartberg mit 3:0 und befindet sich damit weiterhin auf einem Platz im oberen Playoff. Wir...

Die Wiener Austria gewann das Meisterschaftsspiel gegen den TSV Hartberg mit 3:0 und befindet sich damit weiterhin auf einem Platz im oberen Playoff. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

veilchen27: „Sehr souveräner Heimsieg und schon wieder ein Haris-Doppelpack…Erkenntnisse nach drei Spielen: Top, wie wenige Chancen wir zulassen. Top, zu wie vielen Chancen wir Haris und andere bringen.“

DaMarkWied: „Gut. Wichtig. Verdient. Mit besserer Chancenverwertung gewinnen wir das 6:0. Kos bärenstark in Hälfte 2.“

TorpedoPeda: „Souveräner Heimsieg. Gute Besserung Christian Früchtl.“

Norbert Lopper: „Ansprechende Leistung, verdienter Sieg, darf so weitergehen. Man sollte aber auch ansprechen, dass die Chancenauswertung und am Ende das Nutzen der Konterchancen ausbaufähig sind und wir vor allem in Halbzeit 1 durchaus Glück hatten, da kann das Spiel in der einen oder anderen Situation auch kippen und du stehst am Ende anders da als jetzt.“

kingpacco: „Wichtige 3 Punkte für den Verbleib im Meisterplayoff! Für mich Man of the Match -Mirko Kos. Ist sicherlich nicht einfach für den Zweier-Goalie ins Spiel zu kommen um dann nach 10 Sekunden sofort da zu sein!“

violet heat: „Schöner Sieg, einige gut herausgespielte Möglichkeiten dazu. Trotzdem war das harte Arbeit. Hinten wieder stark, Mühl wirkte zwar links nicht so souverän, aber das war sicher auch der Pause geschuldet. Braunöder wieder eine Freude zum Zusehen, Mandi hat jeder sein Goal gegönnt und Haris auch im Spiel deutlich verbessert. Freue mich schon auf die nächsten Runden. Man darf zuversichtlich sein.“

johnfive: „Top Ergebnis. Eine solche Chancenauswertung kann aber auch sehr weh tun ( eh kloa, siehe letzte Woche..) und wie schon seit Jahren, ultra-lasch gespielte Konter!“

tifoso vero: „Trotz manch unnötiger Fehlpässe und schlecht ausgenützter Konter ein hoch verdienter Sieg mit Spielraum nach oben. Teilweise guter Spielaufbau, gutes Tempo und endlich Tore, Tore, Tore. Danke Haris, dass du wieder deine Form gefunden hast. Kos mit zwei guten Paraden zeigte, dass er ohne Probleme im Tor stehen kann und Dovedan mit Assist, was mich auch freut. Durch den Sieg von Klagenfurt wird es noch sehr spannend im Kampf für das obere Playoff. Wir müssen auch in Ried so auftreten wie heute und gewinnen, dann schaut es schon ganz gut aus. System passt, nach vorne noch effektiver werden, dann mache ich mir keine Sorgen mehr.“

Austrianer48: „Einsatz war voll ok, spielerisch eher Durchschnitt. Die richtigen Phasen genutzt bzw. die Fehler von Hartberg sehr gut ausgenutzt.“

aragorn: „Ich möchte heute eine Lanze brechen für zwei Spieler, für die ich bisher nicht viel Positives übrighatte: Natürlich Tabakovic. Aber gar nicht so sehr wegen der zwei Tore, sondern für sein gesamtes Spiel. Heute war er sehr gut eingebunden und hat auch abseits des Fünfers viel Gutes beigetragen. Und Dovedan. Das erste Tor gehört zu einem Großteil ihm. Zuerst geht er auf den eigentlich hoffnungslosen Pass, dann erkämpft er sich gegen zwei Gegner noch einmal den Ball. Und das Tor Nr. 3 hat er mustergültig und uneigennützig vorbereitet.“

Gizmo: „Gute Partie, Tabakovic findet seine Rolle. Leidner hat mir sehr gut gefallen in der kurzen Zeit, extrem gute Offensivaktionen.“

Ed_Black: „Super Ergebnis. Spielerisch vielleicht nicht ganz so stark wie die ersten beiden unter Wimmer, aber das 3-4-3 generell machen sie schon ganz gut. Offensiv schon sehr variabel, hinten eigentlich sehr stabil. Handl top, Martins auch, Mühl noch bissi unsicher… bin gespannt, wer spielt, wenn Galvao zurückkommt. Jukic mit einer super Partie, Dovedan bis auf die verhaute Superchance sehr stark. Tabakovic auch sehr motiviert und mit tollen Toren… Auch sonst super ins Spiel eingebunden und aktiv hinten mitgeholfen. Braunöder wieder besser als zuletzt, Fischer immer mit 100% – freu mich sehr für ihn, dass er getroffen hat.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 3:0-Sieg der Wiener Austria gegen den TSV Hartberg.