LASK-Fans: „Der VAR hatte noch ein schlechtes Gewissen…“

Der LASK bestritt gestern sein erstes Spiel in der neuen Raiffeisen Arena und gewann durch eine haarsträubende Fehlentscheidung des Schiedsrichters mit 1:0. Auch der VAR korrigierte die Elfmeterentscheidung nicht, sodass die Hausherren schlussendlich bei der Premiere drei Punkte einfuhren. Wir wollen uns ansehen was die LASK-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft und zum umstrittenen Strafstoß sagen.

bigotto: „Letzte Woche wurde uns trotz VAR ein eindeutiger Elfer vorenthalten, heute gibt’s dafür einen geschenkt. So wird es jedem Verein mal im Laufe der Saison ergehen, mal positiv, mal negativ, am Ende gleicht es sich wieder aus.“

JochenGierlinger: „Erste Halbzeit fand ich ganz passabel. Ziereis, Nakamura und Usor hatten gute Tormöglichkeiten. Zweite Halbzeit war offensiv wirklich mies. Aber die Defensive war grundsolide. Aber über 90 Minuten gesehen war der LASK sicher die bessere Mannschaft. Elfmeter ist schon ein Skandal. War die Hand Gottes oder das Wembley Tor aber auch…Vielleicht hat der VAR noch ein schlechtes Gewissen gehabt, weil Janko auf Sky gesagt hat, dass gegen Ried einen Elfer geben hätt müssen.“

LASK08: „Geschenkter Sieg durch Lechner. Kann man ein Kerzerl anzünden.“

lasso: „Eine nervöse anfangs halbe Stunde im neuen Stadion kann man einem Team meinetwegen schon zugestehen. Aber das nach einer kurzen Drangphase vor der Halbzeit dann solche zweite 45 Minuten geboten werden ist nur schwer nachvollziehbar. Lustenau in Raumverteilung und Positionsspiel mindestens eine Klasse besser. Will dem Team gar nicht den Kampfgeist absprechen aber heute wurden so viele sinnlose Kilometer abgespult ohne Zugriff auf den Gegner zu bekommen. Zum Glück könnte Lustenau mit dem vielen gebotenen Raum nicht viel anfangen. Ich muss schon weit zurückgehen um mich an so eine offensiv harmlose Halbzeit zu erinnern. Hier muss sich Kühbauer dringend etwas einfallen lassen. Preis- und Ticketpolitik hin oder her aber mit so einen Kick füllst man fix kein Stadion. Positiv auf alle Fälle die Rückkehr von Wiesinger. Wie erwartet sofort Konkurrenzfähig . Mit Abstand der der beste schwarz- weiße am heutigen Abend. Elfmeter natürlich unglaublich aber darauf gesch*** ich habe ihn im Stadion genüsslich gefeiert.“

Yhoshi: „Im Herbst haben wir zumindest noch die ersten 60 min gut gespielt – jetzt sind wir schon ab Minute 1 in einem wackeligen Verwaltungsmodus.“

ASKeinLebenlang: „Jetzt wo ich das Video dazu gesehen habe wirklich unglaublich wie wir hier einen Elfmeter bekommen konnten.“

GH78: „Der Sieg war glücklich, die erste Halbzeit mäßig, die zweite Halbzeit schlecht. Aber wir sind schon so oft in Schönheit gestorben, dass ich mit so einem Sieg sehr, sehr gut leben kann. Wiesinger hat mich bei seinem Comeback beeindruckt. Das war heute eine wirklich starke Leistung. Auch Ziereis fand ich gut. Die Verteidigung ist gegenüber dem Herbst stabiler geworden. Die bisherigen Gegner im „Frühjahr“ waren zwar sicherlich nicht das Maß aller Dinge. Aber ein Gegentreffer in vier Spielen kann sich sehen lassen. Dafür war das Offensivspiel heute harmloser als wir das kennen und wünschen. Kühbauer hat die Aufstellung von Mustapha und Usor mit den Trainingsleistungen in dieser Woche begründet. Ich finde das auch sehr okay, wenn das einen Unterschied macht. Usor war in der ersten Halbzeit auch richtig gut wie ich finde. In der zweiten Halbzeit ging dann nichts mehr. Grundsätzlich muss man noch ergänzen, dass unsere starke linke Seite mit Renner und Nakamura heute ausgelassen hat. Und Michorl hat wahrlich keine Werbung in eigener Sache betrieben.“

Eldoret: „Wie sich alle aufregen. Gegen Ried haben sie uns einen klaren Elfer gestohlen und heute ist es zurückgekommen… passt schon so. Spiel, besonders zweite Hälfte, war so ziemlich das Schlechteste seit Jahren. Ich befürchte bei uns setzt jetzt schon der bekannte Kühbauer-Effekt ein. Nämlich der, dass seine Mannschaften nach einem Anfangshoch immer schlechter werden.“

LASK_92: „Ich weiß schon, jetzt kommen dann wieder so pseudo-witzige Retouren wie „geil“, „passt so“, „muss man nehmen“, mag ja alles gut und schön sein, aber im Endeffekt musst du dich generieren, wenn es dafür Elfer gibt und der dann trotz VAR vom Hauptschiedsrichter nicht einkassiert wird. Was wäre ich heiß, wäre das umgekehrt gelaufen. Nicht böse sein, aber das ist eine Frechheit und unwürdig. Aber bin heute ohnehin ein wenig angefressen, insofern werde ich es sein lassen, freue mich über die drei Punkte, halte fest, dass die Ankündigung von Kühbauer, „dass das so nicht geht“ und „ganz anders aussehen wird“, einmal mehr verpufft ist. Hoffe, dass sich das eine oder andere noch regeln lässt und dann freue ich mich auch auf weitere großartige Spiele in der neuen Heimstätte.“

Strafraumkobra: „Fußball besteht auch zum Teil aus Fehlentscheidungen. Schwaches Spiel, aber am Ende zählen drei Punkte. Später fragt da keiner mehr nach. Der LASK ist groß Freunde. Prost.“

UGaumberg: „Puh, gerade den Elfer auf Sky gesehen. Ich nehme die 3 Punkte natürlich gerne mit aber schon ein Skandal wie schlecht die Schiedsrichter bzw. der VAR in Österreich ist. Zur Stimmung: Am Anfang wirklich stark, zweite Halbzeit doch eher enttäuschend.“

Steve McManaman: „Mein absoluter Man of the Match: Philipp Wiesinger! Nicht nur, dass ich froh bin, dass er wieder da ist, er war auch bei weitem der Beste.“

