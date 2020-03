Austria-Fans: „Im unteren Playoff auf die Jungen setzen“

Die Wiener Austria kam gegen den SK Sturm Graz nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und ist damit fix im unteren Playoff. Wir haben uns...

Die Wiener Austria kam gegen den SK Sturm Graz nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und ist damit fix im unteren Playoff. Wir haben uns umgehört was die Austria-Fans nach dem Remis zu sagen haben. Alle Fanmeinungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum .

Danubius: „Das obere Playoff wurde nicht heute verspielt sondern im Herbst. Da haben wir zu viele Punkte liegen gelassen. Leistung heute war insgesamt okay. Jetzt im unteren Playoff Punkte sammeln, die Jungen weiterentwickeln und dann im Sommer neu angreifen.“

Tlahuizcalpantecuhtli: „Vielleicht ist das untere Playoff gar nicht so schlecht. Lieber Woche für Woche auf Augenhöhe, als gegen fast jeden Gegner wöchentlich aus dem Stadion geschossen zu werden. Dieser Mannschaft fehlt leider die Winner-Mentalität.“

KDanny41: „Bitte jetzt im unteren Playoff entwickeln und als Mannschaft ohne großen Druck festigen.“

AngeldiMaria: „Und jetzt den endgültigen Cut. Madl, Grünwald und ja auch Klein (auch wenn er sich gesteigert hat) raus. Edo sowieso. Und den aktuellen Weg weiter bestreiten mit den jungen Spielern die zumindest Biss haben und sich beweisen wollen. Wird auch Rückschläge geben, aber diese Spieler können sich noch steigern, die oben genannten nicht. Deren Zeit ist abgelaufen.“

Gary Lineker: „Leistung in Ordnung. Den Weg mit den Jungen weitergehen. Wimmer bitte immer spielen lassen.“

AWLinz84: „Schade vor allem für die Jungen die sich immer besser entwickeln. Wimmer, Fitz und Sakaria sind auf jeden Fall zu loben. Auch wenn die Enttäuschung groß ist passt das untere Playoff im Moment leider besser für uns. Jetzt gilt es weiter auf die jungen zu setzen und sich in den restlichen Spielen ausreichend Selbstvertrauen zu holen um eventuell doch noch ein Ticket für die Europacupplätze zu ergattern.“

_Wurzelsepp_: „Pentz Mann des Spiels. Wie zu oft diese Saison war das insgesamt leider viel zu wenig. In Halbzeit zwei zumindest Torchancen. Weiterarbeiten und von denen die nächste Saison nicht mehr dabei sind großteils keine Spielzeit mehr geben um etwas entwickeln zu können.“

_pe_: „Wennst in so einer engen Partie in Führung gehst, musst es auch irgendwie heimbringen. Komplett unnötiges Gegentor, aber dafür sind wir leider immer gut.“

Bgld.-Veilchen: „Die Leistung war heute ok wie ich finde. Einerseits schade, dass wir den späten Ausgleich bekommen haben, andererseits ist es ab sofort vorbei mit den Spekulationen auf das OPO. Und ich sage es auch ganz ehrlich, wir haben uns diese Saison nicht mehr verdient. Aber nun muss es oberstes Ziel sein, das Beste aus dieser Situation herauszuholen. Sprich dieses untere Playoff zu gewinnen und so die Minichance auf die Europa League wahren, sowie diese junge Mannschaft auf die kommende Saison einspielen lassen. Vielleicht ist das untere Playoff dafür sogar die bessere Bühne.“

Groovee: „Völlig verdient im unteren Playoff. Das ist einfach seit Monaten zu wenig. Manprit, Fitz und Wimmer wie immer die Lichtblicke…Poulsen sehr schwach.“

Aegis: „Die Konter waren leider zu planlos und hektisch. Normal musst in der einen Situation wo du mit vier bis fünf Spielern in vollem Tempo auf drei Grazer zukommst was draus machen. Die Jungen sind im Prinzip in Ordnung und sollen Erfahrung sammeln. Wichtig wird sein die Breite auch qualitativ zu verbessern. Auf der Bank war heute nach WImmer niemand, dem man zutrauen kann ein Spiel zu drehen. Und von dem kannst du es noch nicht mal verlangen.“

