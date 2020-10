Austria-Fans: „Keine Galavorstellung, aber wichtige drei Punkte“

Die Wiener Austria gewann am Wochenende das Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol mit 2:0. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Sieg ihrer...

Die Wiener Austria gewann am Wochenende das Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol mit 2:0. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Sieg ihrer Mannschaft sagen und haben uns dafür im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum für euch umgehört.

vamp_ire: „Souveräne Leistung, kaum etwas zugelassen. Drei Punkte ohne Glanz. Wenn ich die Leistung vom Vorjahr hernehme wo wir eine Packung bekommen haben, klare Steigerung.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

AustriaWien1997: „War in Ordnung. Keine Galavorstellung, aber ein verdienter Sieg. Sarkaria am Flügel unglaublich stark und auf der 10 einfach verschenkt. Demaku als Rechtsverteidiger solide, hätte ich nicht erwartet.“

maxglan: „Drei Punkte sind immer gut, aber gerade spielerisch war es sehr wenig. Demaku als Rechtsverteidiger überraschend gut, Sarkaria im Zentrum wenig überraschend schwach. Maudo solide, Palmer-Brown bis auf den Kapitalbock auch okay. Das Problem bleibt das Zentrum – Ebner hat nicht das nötige Niveau, Sarkaria ist dort einfach falsch eingesetzt. Ich hoffe ja langfristig auf die Kombination Fitz/Demaku.“

Patrick_M: „Drei Punkte, nicht unbedingt überragend, aber wichtig. Jetzt in der Länderspielpause weiterschleifen, Peter Stöger erkennen lassen, dass Sarkaria ein Flügel ist. Dann vollster Einsatz gegen die Dosinger und vielleicht nehmen wir ein Punkterl mit.“

kingpacco: „Also verdient war der Sieg schon, allein durch unsere Effizienz, die gegen Admira gefehlt hatte. Palmer-Brown heute auch nicht besser als ein Madl, Glück, dass zwei Fehler kein Tor gebracht haben. Demaku überraschend stark als rechter Außenverteidiger. Würde ihn aber trotzdem lieber statt Ebner im Mittelfeld sehen. Mit Sarkaria im Zentrum werde ich einfach nicht warm. Unser Problem ist halt das wir mit Alex Grünwald auch nicht besser spielen. Ich denke mal wenn Fitz wieder fit ist wird man Sarkaria am Flügel sehen.“

DaMarkWied: „Kein gutes Spiel, aber verdiente 3 Punkte. Da ist noch gewaltig Luft nach oben. Aber solche Spiele zu gewinnen ist mal ein Schritt in die richtige Richtung.“

tifoso vero: „Man jammert teilweise wie in der Meistersaison unter Stöger. Da hatten wir einige solche „Arbeitssiege“ (wobei ohne Arbeit kannst eh nichts gewinnen!) und auch damals wurde geraunzt. Ich bin zufrieden, weil ich mir zur Zeit noch nicht mehr erwarte. Unsere Defensivleistung wird immer besser (wenn ich da an die letzten drei Jahre denke!) und mit Palmer-Brown und Maudo haben wir – für österreichische Verhältnisse – eine gute Innenverteidigung. Erstaunlich gut auch Demaku auf der AV. Was mir nach wir vor missfällt, ist das schlechte Umschalten. Da wäre noch mit unseren schnellen Leuten vorne mehr möglich. Dennoch – ein wichtiger Sieg für die Moral.“

farii: „Defensiv um so viel stabiler als letztes Jahr, endlich Maudo statt Madl und wir spielen zu Null. Sarkaria so stark am Flügel, hoffentlich darf er in Zukunft nur noch dort spielen. Spielerisch noch sehr viel Luft nach oben, aber ich glaube Peter Stöger wird das schon hinkriegen.“

Viola-Sandbox: „Leute es geht aufwärts. Drei Spiele hintereinander nicht verloren. Nur schade um das X gegen Admira.“

Austrianer48: „Ich denke, dass sich das Mittelfeld bis zur Winterpause noch ordentlich verändern wird. Demaku als Sechser, Jukic und Hahn kommen der Startformation auch immer näher.“

QPRangers: „Ich finde es war gut gemacht. Sicher war die 1. Halbzeit zach, aber das war halt Taktik. Wattens den Zahn ziehen. Die haben nichts mit dem Spiel anzufangen gewusst. Gefährlich nur bei Eigenfehlern. Wattens ist ja ganz gut in die Saison gestartet. Vor allem für die Zukunft freu ich mich auf Demaku, Hahn, Fitz, Wimmer, Sarkaria, Pichler, Jukic, Maudo usw…“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 2:0-Auswärtssieg der Austria gegen die WSG Tirol.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!