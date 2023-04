Austria-Fans: „Kommen mit dem X ganz gut weg“

Die Wiener Austria und der LASK trennten sich gestern nach spannenden 90 Minuten mit einem 2:2-Unentschieden. Die Veilchen lagen bereits mit 2:0 zurück, sodass...

Die Wiener Austria und der LASK trennten sich gestern nach spannenden 90 Minuten mit einem 2:2-Unentschieden. Die Veilchen lagen bereits mit 2:0 zurück, sodass manche Fans von verlorenen drei Punkten sprechen werden, auch wenn der LASK über weite Strecken des Spiels die gefährlichere Mannschaft war. Was sagen die Fans zum Auftritt ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

HwG: „Das X geht in Ordnung. Klar solltest es gewinnen nach 2:0, aber der LASK war heute ebenbürtig. Geile Tore von Motz und Ranftl!“

hunterjoe97: „Leistungstechnisch kommen wir mit dem X gut weg. Nach einer 2:0 Führung solltest du eigentlich gewonnen, aber wenn man sich die Chancen des LASK anschaust hatten wir mehr Glück als Verstand.“

Groovee: „1. HZ hätten wir 0:3 hinten sein können. Trotzdem lächerlich, wie wir den Sieg verschenkt haben. Einfach in Ruhe den Gegner im Sechzehner flanken lassen ist halt witzlos.“

maxglan: „Der LASK insgesamt besser, hat auch die erste Hälfte klar dominiert. Zweite Halbzeit waren wir etwas stärker, aber nach dem 2:0 zu passiv und deshalb verdient den Ausgleich kassiert.“

frk: „Was für Tore von Braunöder und Ranftl… ich teile die Meinung, Lask besser im Spiel gewesen, unverdient ist das X nicht – wenn wir jedoch 2:0 daheim führen, muss das normalerweise durch sein.“

Kingpacco: „Unentschieden geht in Ordnung, so ehrlich muss man sein. Wir sind mit zwei Schüssen in Führung gegangen, haben es aber nicht geschafft den 3. Treffer zu machen, oder haben defensiv auch geschlafen…“

QPRangers: „Insgesamt ein schmeichelhaftes 2:2, weil der LASK uns spielerisch überlegen war. Sie hatten zu viel Platz, und den richtig gut genutzt, stark kombiniert und schnell nach vorne gespielt…“

Norbert Lopper: „Das Remis ist wie ein blaues Auge, die Leistung heute ganz schlecht.“

MVP2021: „Insgesamt geht das Unentschieden in Ordnung aber nach dem 2:0 das Spiel so aus der Hand zu geben ist schon sehr bitter.“

Quadrat im Kreis: „Unnötiges X doch leider gerecht. Wieso es keine Rote gab bleibt ein Rätsel.“

veilchen27: „In Graz wird gerade ein Zuseher wiederbelebt. Das allein zeigt, dass es Schlimmeres gibt als ein 2:0 herzugeben, auch wenn’s ärgerlich ist. In Summe aber gerecht in einem sehr guten Spiel, allein schon weil wir in den letzten 20 Minuten nicht wirklich gut verteidigt haben, siehe das 2:2 als bestes Beispiel. Wäre ein wichtiger Dreier zum Auftakt gewesen, aber dennoch solider Start mit ganz ansprechender Leistung.“

pramm1ff: „Leider verlorene zwei Punkte in einem wichtigen Spiel, welche wir zwar aufgrund der Qualität nicht holen mussten (LASK war zu stark), aber holen hätten können (2:0-Führung).“

Der P(B)arazit: „Spiel wie erwartet, der LASK liegt uns seit dem Wiederaufstieg nicht mehr, obwohl er davor der historische Punktelieferant war. Wir bleiben dran, das ist wichtig, zwischen Hütteldorf, Favoriten und Linz wird Platz drei entschieden, da ist noch lange nichts gelaufen.“

Frastei: „Ganz kurz zusammengefasst kann man sagen, ein glücklicher Punkt, auch wenn man drei hätte machen können. Bis zur Pause glücklich ein 0:0 gehalten, eine Viertelstunde nach der Halbzeit dann plötzlich eine 2:0 Führung aus dem Nichts. Ein klar besserer LASK schafft dann noch knapp vor dem Schlusspfiff den Ausgleich. Man of the Match für mich Martins – auch gut Jukic und Fischer. Der Einsatz hat von allen gepasst.“

