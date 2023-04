Sturm-Fans: „Können wir nicht jede Woche gegen Rapid spielen?“

Der SK Sturm gewann zuhause verdient mit 3:1 gegen den SK Rapid und bleibt damit am Tabellenführer aus Salzburg dran. Wir wollen uns ansehen...

Der SK Sturm gewann zuhause verdient mit 3:1 gegen den SK Rapid und bleibt damit am Tabellenführer aus Salzburg dran. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

wama: „Es ist schon erstaunlich, wie sehr wir uns ständig weiterentwickeln, perfekt auf die jeweiligen Gegner eingestellt sind, selbst gegen Rapid binnen kurzer Zeit wesentlich stärker, effektiver auftreten konnten als noch vor ein paar Wochen, Ausfälle eines Wüthrich, Jantscher wegstecken als gäbe es keinerlei Problem…“

GrazTiefschwarz: „Wie schön, sehr starke Leistung wieder mal. Bin immer wieder überrascht wie konstant wir gegen nominell starke Gegner abliefern können mittlerweile. Sturm macht verdammt viel Spaß momentan, und das ist das Ergebnis harter Arbeit im Verein. Congrats an alle.“

Schönaugürtel Mario: „Als Sturm-Fan ein völlig neues Stadionerlebnis. Harter Gegner – wichtiges Spiel und trotzdem kann man sich entspannt den Sieg gönnen.“

paytv23: „Sehr wichtig mit dem Ergebnis weiterhin an Salzburg dranzubleiben und wie immer gegen Rapid eine enge Angelegenheit, trotz zwei Tore Unterschied. Dank Abspielfehler in gefährlichen Zonen haben sie es uns vereinfacht. Erfreulich, dass Emegha in den letzten Spielen nun jedes Mal getroffen hat. Hervorzuheben in diesem Spiel war auch Schnegg. Waren bei seinen Auftritten Anfangs öfters Unsicherheiten zu sehen, spielt er seit geraumer Zeit konstant sehr souverän.“

themanwhowasntthere: „Selbst mit einem gebrauchten Tag von Prass und Hierli reicht’s locker gegen Rapid. Ich hoffe die haben sich wieder auf Augenhöhe gesehen, aber da mach ich mir wenig Sorgen.“

flachzange1987: „Was soll man nach heute sagen? Ich versuch es Mal so: Gregory wer? Obwohl unser Bollwerk fehlt, einfach im Schongang zwei Klassen besser. Gibt der Balljunge das Spiel vor dem 1:1 nicht so schnell frei, wären die heute für’s Jausen bringen da gewesen.“

gewei: „Einfach das Barisic-Interview anhören. Das sich da die Rapid-Granden nicht vollkommen verarscht vorkommen müssen, ist sehr erstaunlich. Wobei diese Granden ja genau den Verantwortlichen des Kader-Disasters als Messias des Trainertums auserkoren haben. Somit ernten sie das Gesäte.“

Gast1909: „Emegha hat heute irre Wege gemacht. Habe nicht alles mitbekommen wegen den Fahnen, aber der war vorne, hinten, links und rechts immer im Vollsprint unterwegs.“

Hank Schrader: „Zum Spiel: So unaufgeregt nach einem Heimsieg gegen Rapid war ich überhaupt noch nie. Hatte nie das Gefühl, dass da was schiefgehen könnte. Schiedsrichter insgesamt gut, geschlossene Mannschaftsleistung mit wenig Abweichung nach oben und unten. Würde allen Startelfer einen 2er geben (nach Schulnoten).“

rmax1: „Ich finde ja, dass Rapid beim vorletzten Spiel (1:0 von uns) wesentlich gefährlicher wirkten als gestern. Damals hatten sie zumindest einige gute Umschaltmomente, die sie dann aber sehr schlecht zu Ende gespielt haben aber gestern war das gar nichts von Rapid.“

Chr1s: „Absolut ausgeglichenes Spiel zweier ebenbürtiger Mannschaften. Ich weiß langsam wirklich nicht, wie wir da jedes Mal 3 Punkte holen können. Allein solche Kicker wie Pejic.. davon können wir in Graz leider nur träumen. Schmäh ohne. Können wir nicht jede Woche gegen Rapid spielen? Dann glaub selbst ich an den Titel.“

Sohnemann: „Ich finde es übrigens lustig, dass die Grünen das 1:0 und 3:1 als Geschenke bezeichnen. Ja, den Toren gingen Abspielfehler voraus. Aber die geschahen im Mittelfeld und Rapid hatte noch genug Zeit, um den Ball wegzuverteidigen…“

Durchschnittskicker: „Also Emegha ist ja momentan wirklich on fire, bei dem geht anscheinend viel übers Selbstvertrauen. Der ist gestern beim Spielaufbau der Rapidler im Vollsprint(!) kreuz und quer über den Platz gejagt um deren Spielaufbau zu stören. Natürlich gingen dem 1:0 und 3:1 katastrohpale Abspielfehler der Rapidler voraus, aber wir haben halt die Qualität solche Fehler auch ausnutzen.“

