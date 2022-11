Austria-Fans: „Wäre wichtig in den Top-6 zu überwintern“

Die Wiener Austria absolviert am Sonntag zum letzten Mal in diesem Kalenderjahr ein Pflichtspiel und darf dann nach dem intensiven Herbst mit vielen Partien...

Die Wiener Austria absolviert am Sonntag zum letzten Mal in diesem Kalenderjahr ein Pflichtspiel und darf dann nach dem intensiven Herbst mit vielen Partien in die wohlverdiente Winterpause gehen. Was erwarten sich die Fans von ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

bigben79: „Alle ins Stadion, diese drei sehr, sehr wichtigen Punkte müssen wir gemeinsam erkämpfen und können dann mit einem sehr guten Gefühl in die Pause gehen. Der WAC steht bereits mit dem Rücken zur Wand mit nur 14 Punkten bei noch sieben ausständigen Spielen im Grunddurchgang.“

viola lion: „Enorm wichtiges Spiel in Hinblick auf das obere Playoff und um mit einem positiven Gefühl in die längste Pause der Ligageschichte zu gehen. Mindestens 11.000 Leute werden unseren Burschen nochmal die Beine leichter machen und alles raushauen.“

valentin1911: „Letzte Aufgabe, bevor sich alle mal gut ausruhen können. Wird sehr wichtig für das Selbstbewusstsein, in den Top-6 zu überwintern.“

Alizee: „Wenn wir das nicht gewinnen, dreh ich durch.“

Torberg*1911: „Hoffentlich nochmals eine ordentliche Leistung derer, die Manfred Schmid am Sonntag für die erhofften 3 Punkte auf den Platz schickt bzw. auch die Ersatzbank schlagkräftig genug ist, um die Dauerläufer oder Angeschlagenen im Verlauf des Spiels ggf. adäquat ersetzen zu können.“

The1Riddler: „So ungewohnt wieder, dass wir nicht am Donnerstag ein Match haben. Kommt mir ewig vor, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Wie wird das erst in den nächsten 3 Monaten…“

Aegis: „Hoffentlich gelingt uns mal der „finishing move“ für einen Trainer (gehe davon aus, dass Dutt mit einer weiteren Niederlage gegangen wird). Normalerweise sind wir ja eher der rettende Strohhalm in solchen Konstellationen. Von unserem letzten Aufgebot erwarte ich mir nochmal 100% vor der langen Winterpause. Vielleicht kann das, und das Wissen bei einem Sieg eine wirklich akzeptable Ausgangssituation fürs Frühjahr zu haben, auch noch mal die letzten Körndln rausholen um über die Schmerzgrenze zu gehen. Bezüglich Einsatz mach ich mir aber bei unseren Burschen und diesem Trainer eh keine Sorgen.“

bigben79: „Wenn man sich die Spielerfotos so ansieht vom Training sieht man gleich erholtere lächelnde Menschen bei uns… …beim WAC hingegen brennt der Busch bereits lichterloh, es wird das letzte Spiel vom Dutt beim WAC sein – denke mir, die WAC Mannschaft wird die Sache regeln, um im Frühjahr mit einer neuen sportlichen Führung noch einmal durchstarten zu können. Was machen eigentlich dieser Ibertsberger/Aufhauser im Moment.“

