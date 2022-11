Megatalent-Update (14): Reals Warten auf Botafogos Matheus Nascimento

Bereits zweimal, in den Jahren 2020 und 2021, stellten wir in einzelnen Artikelserien die größten Nachwuchstalente der Welt vor. Bevor wir 2022 eine neue...

Bereits zweimal, in den Jahren 2020 und 2021, stellten wir in einzelnen Artikelserien die größten Nachwuchstalente der Welt vor. Bevor wir 2022 eine neue Serie starten, sehen wir uns zuvor in kompakten Artikeln an, was aus den Spielern wurde, die wir in unseren ersten beiden Serien vorgestellt haben. Mittlerweile sind wir bei den größten Talenten aus dem Jahrgang 2004 angekommen.

Im vierzehnten Artikel des „Was wurde aus“-Roundups sehen wir uns die Spieler Koutsias, Matheus Nascimento, Sávio, Kjaer und Romero an, die wir erstmalig im März 2021 vorstellten.

Originalartikel:

– Georgios Koutsias (GRE)

– Matheus Nascimento (BRA)

– Sávio (BRA)

– Jeppe Kjaer (DEN)

– Luka Romero (ARG)

Georgios Koutsias bestritt bereits zwölf Spiele für PAOK Saloniki, konnte sich aber noch nicht in die Torschützenliste eintragen. Sein Vertrag beim Klub von Stefan Schwab und Thomas Murg läuft aber ohnehin noch bis 2026, weshalb man bei den Griechen keinen großen Stress hat. Für die Saison 2022/23 wurde der erst 18-jährige U21-Teamspieler an den Ligakonkurrenten Volos NPS verliehen, für den er bisher in fünf Spielen dreimal traf. Koutsias beweist also weiterhin sein Potential und seine Treffsicherheit und könnte mit diesem cleveren Leihtransfer den nächsten Schritt nach vorne machen.

Entwicklungsfaktor: 6 von 10

Matheus Nascimento spielt unverändert für den brasilianischen Erstligisten Botafogo und ist dort 18-jährig einer der ersten Einwechsler für die Position des Mittelstürmers. Trotz seines jungen Alters kam der U20-Nationalspieler bereits in 53 Pflichtspielen zum Einsatz und steuerte acht Tore bei. Nascimentos Vertrag bei Botafogo läuft im Sommer 2023 aus und bereits jetzt ist Real Madrid in der Pole Position um die Verpflichtung des 182cm großen Ausnahmekönners.

Entwicklungsfaktor: 7 von 10

Sávio konnte sich im Alter von 17 Jahren bei Atlético Mineiro einen Namen machen und absolvierte 35 Spiele, die meisten davon als Rechtsaußen. Im vergangenen Juli wurde der hochtalentierte Brasilianer vom französischen Klub ESTAC Troyes um 6,5 Millionen Euro aus seinem Vertrag gekauft und umgehend an die PSV Eindhoven verliehen, wo er bisher zwei Assists in acht Spielen beisteuerte. Die Entwicklung des jungen Südamerikaners wird aber weiterhin von Klubs wie Manchester City oder Arsenal genauestens beäugt. Ein baldiger Leistungssprung wirkt bei ihm definitiv nicht unwahrscheinlich.

Entwicklungsfaktor: 6 von 10

Jeppe Kjaer spielt weiterhin in der U18- bzw. U19-Mannschaft von Ajax Amsterdam, stieg aber im vergangenen Sommer zusätzlich in die zweite Mannschaft des niederländischen Großklubs auf. Der Vertrag des dänischen U18-Teamspielers läuft allerdings kommenden Sommer aus, weshalb seine Zukunft noch nicht sicher geklärt ist. In der UEFA Youth League zeigte der 18-jährige Rechtsaußen zuletzt starke Leistungen und ein Weiterverbleib bei Ajax ist ebenso denkbar, wie der Wechsel in eine Kampfmannschaft.

Entwicklungsfaktor: 5 von 10

Luka Romero, der im Nachwuchs von Mallorca auf sich aufmerksam machte und im Alter von 15 Jahren und 219 Tagen sein Kurzdebüt in LaLiga gab, was ihn zum jüngsten LaLiga-Spieler aller Zeiten machte, wechselte im Juli 2021 um nur 200.000 Euro zu Lazio Rom und unterschrieb dort einen Einjahresvertrag. Der in Mexiko geborene Argentinier für die Rechtsaußenposition sitzt bei den Laziali zumeist auf der Bank, absolvierte aber auch schon zehn Pflichtspiele, was angesichts seines jungen Alters von 17 Jahren durchaus bemerkenswert ist. Es ist gut denkbar, dass Lazio den Vertrag des 165cm großen Flügelflitzers verlängert und ihn dann innerhalb Italiens verleiht.

Entwicklungsfaktor: 5 von 10